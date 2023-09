Một doanh nghiệp vận tải của Việt Nam nằm trong top 100 đội tàu lớn nhất thế giới

Mới đây, Forbes đã công bố danh sách Forbes Asia’s Best Under A Billion (doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ USD tốt nhất châu Á) năm 2023, nhằm tôn vinh 200 công ty niêm yết vừa và nhỏ trong khu vực châu Á đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng, bất chấp những trở ngại toàn cầu như lạm phát và chi phí vốn tăng cao.

Việt Nam có 4 đại diện góp mặt trong danh sách Forbes Asia’s Best Under A Billion năm nay. Trong số đó có Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An. Hải An có doanh thu 137 triệu USD. Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An là đơn vị duy nhất của Việt Nam liên tiếp trong hai năm 2022 và 2023 được Forbes xếp trong Top 200 Doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ USD tốt nhất châu Á.

Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An được thành lập năm 2009 với mục tiêu ban đầu là xây dựng và khai thác cảng ở khu vực Hải Phòng.

Đến nay, Công ty đã thành lập được 9 công ty con và công ty liên kết hoạt động trong các lĩnh vực: Khai tác cảng, khai thác kho bãi, vận tải container, đại lý hàng hải, dịch vụ logistics… với lợi nhuận hàng năm đạt tăng trưởng liên tục từ năm 2010. Năm 2015 Công ty đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) với mã cổ phiếu là HAH.

Công ty đang sở hữu đội tàu container chất lượng với tổng số nhiều tàu container có sức chở từ 700 đến 1.800 TEU khai thác hiệu quả trên tuyến nội địa và nội Á. Đội tàu của Công ty hiện nằm trong top 100 đội tàu lớn nhất thế giới, đồng thời là một trong những hãng vận chuyển container nội địa và nội Á uy tín, đảm bảo lịch trình hàng tuần theo đúng cam kết với khách hàng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, trong 2 quý đầu năm, HAH ghi nhận doanh thu 611 tỷ đồng, giảm 34%. Doanh thu giảm cả ở mảng cảng và khai thác tàu do mức nền cao của nửa đầu năm 2022 cũng như sự sụt giảm cả về cầu và giá cước vận tải.

Nửa đầu năm nay, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt gần 80 tỷ đồng, giảm 75%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, HAH ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt 1.267 tỷ đồng và 216 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh này, công ty đã hoàn thành 43% và 44% doanh thu và lợi nhuận kế hoạch 2023.

Trong 3 tháng gần đây, HAH đã mở thêm 2 tuyến vận tải mới, trong đó có 1 tuyến quốc tế và 1 tuyến nội địa đi vào thị trường mới.

Cụ thể, tháng 6 vừa qua, HAH đã đưa Haian Time cập cảng chính thức khai trương tuyến vận tải container tại cảng quốc tế Long An, ngay sau khi cảng được đưa vào vận hành. Đây là tuyến vận tải đầu tiên của HAH khai thác thị trường ĐBSCL – vựa lúa và hàng nông sản của cả nước, mở ra cơ hội khai thác nhiều tuyến vận tải mới trong tương lai do nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ khu vực ĐBSCL lên TP.HCM là rất lớn.

Ngày 3/8/2023, Zim – Hải An vừa khai trương tuyến mới trực tiếp giữa Việt Nam và Ấn Độ, lịch trình Hải Phòng (Cảng Hải An) – HCM (VICT Port) – Port K’Lang (West Port) – Kattupalli - Port K’Lang (West Port) – HCM (VICT Port) – Quảng Ngãi (Chu Lai Port) – Hải Phòng (Cảng Hải An). Tần suất dự kiến 2 chuyến/tháng.

Việc liên tục mở thêm các tuyến vận tải mới sẽ vừa củng cố hoạt động của đội tàu tự vận hành, vừa góp phần tăng sản lượng hàng qua cảng Hải An.

Đầu tháng 7 vừa rồi, HAH tiến hành tăng giá cước dịch vụ đóng, rút hàng lên từ 30 đến 50% tùy hạng mục, cải thiện doanh thu bình quân/Teu của doanh nghiệp.

Hiện nay đội tàu của Hải An gồm 11 tàu với tổng trọng tải lên đến gần 16.000 Teu, chưa tính đến tàu Anbien Bay. Trong đó, 3 tàu đang được cho thuê, 7 tàu tự chạy và 2 tàu đang thay nhau chạy cho liên doanh Zim – Hải An. HAH đang đầu tư đóng thêm 3 tàu Bangkok Mark IV cỡ 1,800 Teu với tổng vốn đầu tư ước tính rơi vào khoảng 2.000 tỷ đồng.

Cuối tháng 7 vừa qua, tàu đầu tiên trong số 3 tàu đặt đóng mới của Hải An đã được hạ thủy, đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến sẽ bàn giao cho Vận tải và Xếp dỡ Hải An vào đầu tháng 11/2023.

HAH dự kiến sẽ đón thêm 2 tàu còn lại trong 2024, nâng tổng số tàu của đội tàu lên 15 chiếc, tiếp tục sở hữu đội tàu container lớn nhất cả nước. Hải An hiện đang có 3 tàu trọng tải nhỏ và cũ, việc đóng mới thêm 3 tàu sẽ giúp Hải An trẻ hóa lực lượng tàu của công ty cũng như đáp ứng được quy định mới về giảm thải carbon từ tàu của IMO, tạo lợi thế cạnh tranh nhất định cho Hải An so với các hãng tàu khác.

Thu nhập từ cho thuê tàu của HAH nửa cuối năm nay được đánh giá cũng không có nhiều khởi sắc khi 2 tàu cho thuê giá cao Haian West và Haian Mind lần lượt sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 9 và tháng 11 tới đây, các tàu cho thuê ngắn hạn hết hợp đồng đã quay về và không được tái ký.

Do đó, theo đánh giá của Công ty chứng khoán KB Việt Nam, trong năm 2023 dự kiến đạt doanh thu 2.627 tỷ VND, giảm 18%. Biên gộp giảm mạnh xuống mức 26% so với 44% năm 2022.