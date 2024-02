Một doanh nghiệp trên sàn chứng khoán thưởng Tết vừa độc lạ vừa "ấm": Vài người ôm không xuể, chất đầy xe chở về

Kênh truyền thông của Công ty cổ phần May Sông Hồng - Nghĩa Hưng (Facebook: Công Ty CP May Sông Hồng - Sông Hồng Nghĩa Hưng) vừa đăng tải bài viết về hoạt động thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024. Theo đó mỗi cán bộ công nhân viên ngoài 2 tháng lương thực lĩnh sẽ được thưởng tết là 1 đệm bông tinh khiết Sông Hồng. Ban lãnh đạo công ty chia sẻ đây là món quà thiết thực trong những ngày đông giá rét, thể hiện sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên.



Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc cắt giảm nhân sự, cắt thưởng cuối năm, nợ lương người lao động, việc cán bộ công nhân viên May Sông Hồng vừa có lương, có thưởng, có quà là điều đáng mừng.

Trang facebook của Công ty cổ phần May Sông Hồng - Nghĩa Hưng cũng đã đăng tải hình ảnh trao tặng quà Tết là đệm bông cho các cán bộ công nhân viên.

Công ty cổ phần May Sông Hồng - Nghĩa Hưng là công ty con thuộc Công ty cổ phần May Sông Hồng (mã MSH), hiện MSH nắm 51% vốn của May Sông Hồng – Nghĩa Hưng. May Sông Hồng là một trong những nhà máy sản xuất hàng may mặc và chăn ga gối đệm lớn hàng đầu Việt Nam. Với hơn 20 xưởng sản xuất được xây dựng và quản lý tập trung trong phạm vi tỉnh Nam Định

Về tình hình kinh doanh của MSH, công ty vừa công bố BCTC quý 4/2023, ghi nhận doanh thu thuần tăng hơn 1% lên 1.157 tỷ đồng. Kết quả, lãi quý 4 của MSH tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước, lên hơn 81 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của May Sông Hồng đạt 4.542 tỷ đồng, giảm gần 18% so với năm trước. Khấu trừ các chi phí, doanh nghiệp ngành may này lãi sau thuế hơn 245 tỷ, giảm gần 28%.