Một doanh nghiệp điện tử - điện lạnh bị xử phạt vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành Quyết định số 423/QĐ-CT về việc xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty Cổ phần Casper SE.

Theo quyết định, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh đối với Công ty Cổ phần Casper SE (mã số doanh nghiệp 0106364977) với số tiền 200.000.000 đồng về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm do mình cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Hành vi này được xác định vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Ngoài hình thức phạt tiền, Công ty Cổ phần Casper SE bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm do mình cung cấp trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp tại địa chỉ https://www.casper-electric.com.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết trong quá trình điều tra, Công ty Cổ phần Casper SE đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu; đồng thời đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.

Casper là thương hiệu điện tử - điện lạnh có nguồn gốc từ Thái Lan, được thành lập năm 2016 và chọn Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm ngay từ giai đoạn đầu. Thương hiệu này chính thức tham gia thị trường Việt Nam từ năm 2016 với ngành hàng đầu tiên là điều hòa không khí.

Sau đó, Casper mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam theo lộ trình: năm 2019 ra mắt ngành hàng TV; năm 2021 tiếp tục đưa ra thị trường các sản phẩm tủ lạnh và máy giặt. Hiện thương hiệu này kinh doanh nhiều nhóm sản phẩm điện máy gia dụng như điều hòa, TV, tủ lạnh, máy giặt và một số thiết bị gia dụng khác, với hệ thống phân phối trên toàn quốc.