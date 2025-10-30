Một doanh nghiệp chi hơn 6.000 tỷ đồng đặt cọc "siêu dự" án có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của CTCP Vincom Retail (HoSE: VRE) vừa công bố, doanh nghiệp đã chi 6.200 tỷ đồng để đặt cọc cho mục đích kinh doanh tại CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ - công ty con của Vingroup, đồng thời là đơn vị phát triển dự án Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise).

Trước đó vào cuối tháng 6, Vincom Retail đã ký kết Thỏa thuận đặt cọc với Đô thị Du lịch Cần Giờ để nhận chuyển nhượng phần dự án đầu tư mở rộng Dự án Vinhomes Green Paradise nhằm phát triển quỹ đất thương mại dịch vụ của công ty.

Với khoản đặt cọc này, tổng giá trị các khoản Vincom Retail đã tạm ứng và đặt cọc cho các dự án chờ triển khai đạt hơn 24.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 40% tổng tài sản doanh nghiệp tại ngày 30/9/2025.

Vinhomes Green Paradise được xem là siêu dự án bất động sản lớn nhất TP.HCM năm 2025, có quy mô 2.870 ha, tương đương gấp 3 lần diện tích quận 1 cũ, tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD, dân số quy hoạch khoảng 230.000 người – gấp 3 lần dân số huyện Cần Giờ trước đây.

Sở hữu vị trí độc bản 3 mặt giáp biển, Vinhomes Green Paradise được định hướng trở thành "thành phố trên biển" đầu tiên của Việt Nam. Hạng mục nổi bật nhất là tòa tháp 108 tầng, cao 550 m sau khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành tòa nhà lấn biển cao nhất thế giới, đồng thời giữ kỷ lục cao nhất Việt Nam, vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á và góp mặt trong top 10 toàn cầu.

Ngoài ra, dự án còn có Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) do hãng kiến trúc danh tiếng Gensler thiết kế, quy mô 7 ha với nhà hát 5.000 chỗ, được đánh giá là lớn nhất Đông Nam Á. Cùng với đó là hàng loạt công trình mang tính biểu tượng như biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon rộng 443 ha, Cảng du thuyền quốc tế Landmark Harbour, hai sân golf 18 lỗ, tổ hợp giải trí du lịch 122 ha gồm Safari, công viên chủ đề theo mô hình Disneyland, Universal, khu trượt tuyết nhân tạo Winter Wonderland 30.000 m2 – top 5 thế giới.

Dự án được UBND TP.HCM duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào tháng 3/2025, gồm 5 phân khu A, B, C, D và E, với diện tích mỗi khu dao động từ 318 ha đến gần 960 ha. Dự án chính thức khởi công ngày 19/4/2025, do CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ làm chủ đầu tư.

Cùng với việc triển khai siêu đô thị gần 3.000 ha, TP.HCM đang đồng thời thúc đẩy quy hoạch hệ thống cầu, đường, metro hướng ra biển, nhằm từng bước hình thành siêu đô thị biển Cần Giờ, đóng vai trò cửa ngõ kinh tế, du lịch mới của thành phố.

Trở lại với Vincom Retail, trong quý III/2025, Vincom Retail ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.200 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động cho thuê và dịch vụ liên quan đạt hơn 2.100 tỷ đồng, nhờ tỷ lệ lấp đầy trung bình toàn hệ thống trung tâm thương mại phục hồi tích cực và sự đóng góp từ các dự án mới khai trương trong năm 2024–2025.

Sau khi trừ đi các chi phí, Vincom Retail ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 1.400 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng, doanh nghiệp đạt doanh thu 6.525 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 3.000 tỷ đồng, hoàn thành 69% kế hoạch doanh thu và 81% kế hoạch lợi nhuận năm.

Hiện Vincom Retail sở hữu 89 trung tâm thương mại trên toàn quốc, tiếp tục giữ vị thế là thương hiệu bất động sản bán lẻ lớn nhất Việt Nam.