Một doanh nghiệp bất động sản có quỹ đất tăng 14 lần chỉ sau 5 năm

Đáng chú ý, theo báo cáo của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), giai đoạn 2020 - 2025 TAL đã liên tục mở rộng quỹ đất thông qua nhiều hình thức.

TAL sở hữu danh mục quỹ đất khổng lồ nhờ loạt thương vụ đấu thầu, đấu giá và M&A ấn tượng. Doanh nghiệp trúng thầu nhiều dự án quy mô lớn như Khu đô thị Duy Tiên, Mê Linh, Nam Sông Cầu, Hương Mạc… với diện tích từ hơn 10 ha đến trên 100 ha, cùng 2 khu công nghiệp vượt 200 ha.

Bên cạnh đó, TAL còn thắng đấu giá các quỹ đất "vàng" có thể triển khai ngay như Long Biên Central, phố đi bộ Thái Nguyên, Central Square Phổ Yên. Trong giai đoạn thị trường trầm lắng vì Covid-19, doanh nghiệp tận dụng cơ hội M&A nhiều dự án tiềm năng như Pulchra Resort Đà Nẵng, Landmark 55, Bảo Ninh và dự án quốc tế 4 mùa.

Nhờ chiến lược này, quỹ đất của TAL đã bứt phá từ 70 ha năm 2020 lên tới 950 ha vào năm 2025, tăng gấp 14 lần chỉ sau 5 năm.

Phối cảnh dự án Central Riverside Thanh Hóa chờ "hái quả" của Taseco.

TAL cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc với loạt dự án "hái quả" ngay trong năm 2025. Theo đơn vị chứng khoán, trong hơn 20 dự án đang triển khai, có 6 dự án đủ điều kiện kinh doanh trong năm nay, gồm 3 dự án chuyển tiếp từ 2024 (Central Riverside Thanh Hóa, Central Park Nghi Sơn, Central Square Phổ Yên) và 3 dự án mở bán mới (Long Biên Central, Khu nhà ở Đông Nam Tố Hữu, KCN Đồng Văn 3 phía Đông).

Riêng KCN Đồng Văn 3, TAL đã ký biên bản ghi nhớ với nhà đầu tư thứ cấp gần 60 ha, trong đó nhiều khách hàng đã chuyển sang hợp đồng đặt cọc, chờ nghiệm thu hạ tầng và bàn giao vào quý IV/2025.

Từ năm 2026, danh mục kinh doanh của TAL sẽ bổ sung loạt dự án trọng điểm như Khu đô thị trung tâm hành chính Duy Tiên, Phố đi bộ Thái Nguyên, Pulchra Resort Đà Nẵng, Taseco Bảo Ninh và Landmark 55.

SHS dự báo, giai đoạn 2025 – 2027, mảng bất động sản của TAL sẽ bứt phá với doanh thu lần lượt 3.807 – 7.723 – 8.027 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 744 – 1.725 – 1.531 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ Central Riverside Thanh Hóa, KCN Đồng Văn 3, Long Biên Central và Khu nhà ở Đông Nam Tố Hữu.