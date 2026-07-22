Một địa phương Việt Nam định hướng thành trung tâm hàng không của Châu Á - Thái Bình Dương

Đây là địa phương có tăng trưởng GRDP vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Theo nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, mục tiêu đến năm 2035, TP Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế; người dân có thu nhập cao; xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc.

Đến năm 2045, TP Đồng Nai trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương , là trung tâm kinh tế tri thức, phát triển năng động; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt mức cao; quản trị đô thị hiện đại; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc.

Đến năm 2065, TP Đồng Nai là thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới; thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng.

Nghị quyết đề ra chỉ tiêu giai đoạn 2026 - 2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) TP Đồng Nai từ 10%/năm trở lên.

Đến năm 2030, quy mô GRDP đạt 44 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 9.200 USD; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 30%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 65%. Giai đoạn 2031 - 2035, tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10%/năm trở lên.

Đến năm 2035, quy mô GRDP đạt 70 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 13.000 USD, tiệm cận các đô thị phát triển trong khu vực; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 40%.

Giai đoạn 2036 - 2045, tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10%/năm trở lên. Đến 2045, quy mô GRDP đạt 150 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 23.000 USD, thuộc nhóm cao trong khu vực; tăng tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP.

Giai đoạn 2046 - 2065, tốc độ tăng trưởng GRDP từ 8%/năm trở lên. Đến 2065, quy mô GRDP đạt 600 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 67.500 USD.

Hồi cuối tháng 4, Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai - là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của cả nước. Chủ trương này đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất từ đầu tháng 4.

Sau khi sáp nhập với Bình Phước từ tháng 7/2025, thành phố Đồng Nai có hơn 4,4 triệu dân, đông thứ ba cả nước sau Hà Nội và TP HCM; diện tích khoảng 12.730 km2, đứng thứ 9 toàn quốc.

Năm 2025, GRDP của địa phương tăng 9,63%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao; quy mô kinh tế đạt gần 678.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người hơn 150 triệu đồng.

Theo Chính phủ, Đồng Nai đáp ứng đầy đủ 5 tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và được định hướng là cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ cũng như cả nước.