Địa danh nổi tiếng của Việt Nam lọt top hàng đầu thế giới

Trong khuôn khổ cuộc bình chọn thường niên World's Best Awards 2025, kết quả chính thức được vừa công bố vào tháng 7, Hội An (TP.Đà Nẵng), vùng đất di sản bên bờ sông Thu Bồn được độc giả tạp chí Travel + Leisure vinh danh ở vị trí thứ 6 trong danh sách 25 thành phố hàng đầu thế giới, và xếp thứ 5 trong danh sách 15 thành phố hàng đầu châu Á. Với thành tích liên tục lọt top trong nhiều năm liền, Hội An cũng được đưa vào "Hall of Fame" – Đại sảnh Danh vọng của ngành du lịch toàn cầu.

Với thành tích liên tục lọt top trong nhiều năm liền, Hội An cũng được đưa vào "Hall of Fame" – Đại sảnh Danh vọng của ngành du lịch toàn cầu. (Ảnh: Traveloka)

Dẫn đầu bảng xếp hạng năm nay là San Miguel de Allende, Mexico với 93,33 điểm. Xếp thứ hai là Chiang Mai, Thái Lan (91,94 điểm)và Tokyo, Nhật Bản ở vị trí thứ ba (91,39 điểm), đứng thứ tư là Bangkok, Thái Lan (91,34 điểm) và tiếp theo là Jaipur, Ấn Độ (91,33 điểm) xếp ở vị trí thứ năm.

Các vị trí đứng sau Hội An lần lượt là Kyoto, Nhật Bản và Ubud, Bali, Indonesia, tiếp đó là Cuzco, Peru.

Hội An là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách này. Hội An ghi điểm trong mắt du khách nhờ mạng lưới kênh rạch đan xen và quần thể kiến trúc cổ kính độc đáo, từng được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1999.

Trong mắt du khách và báo chí quốc tế, Hội An có gì đặc biệt?

Hội An là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách này. (Ảnh: Sun Travel)

Hội An nhận được nhiều lời ngợi khen từ độc giả tạp chí Travel + Leisure nhờ kiến trúc độc đáo, là sự hòa quyện tinh tế giữa bản sắc Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản trong khu phố cổ được UNESCO công nhận. Không chỉ vậy, mạng lưới kênh rạch thơ mộng, các quán cà phê, cửa hàng boutique và bầu không khí đậm chất địa phương cũng góp phần tạo nên sức hút riêng cho nơi đây. Nhiều ý kiến còn đặc biệt đánh giá cao văn hóa dân gian đặc sắc, nền ẩm thực phong phú và những lễ hội truyền thống như Lễ hội đèn lồng trăng rằm, cùng sự thân thiện, mến khách của người dân bản địa.

Những dấu ấn vinh danh đáng tự hào của Hội An

Trong hành trình khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới, Hội An đã ghi dấu với loạt danh hiệu danh giá. Năm 1999, nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, ghi nhận giá trị lịch sử, kiến trúc và cảnh quan đô thị được bảo tồn nguyên vẹn qua nhiều thế kỷ.

Năm 1999, Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. (Ảnh: Vietnam Booking)

Đến năm 2023, Hội An tiếp tục được UNESCO đưa vào Mạng lưới Thành phố Sáng tạo, nhờ vào nỗ lực phát huy di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian, một bước tiến quan trọng trước thời điểm tái tổ chức hành chính.

Hội An cũng từng được Condé Nast Traveler xếp vào Top 10 thành phố đáng sống nhất châu Á, nhấn mạnh sự hấp dẫn về lối sống, cảnh quan và trải nghiệm bản địa. Những vinh danh ấy không chỉ là niềm tự hào của vùng đất bên sông Thu Bồn mà còn khẳng định giá trị bền vững của du lịch văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Du lịch Hội An khởi sắc với nhiều tín hiệu tích cực

Thep Tạp chí Công thương, tổng lượt khách đến Hội An năm 2024 ước đạt hơn 4,4 triệu lượt, đạt 95,91% so với kế hoạch và tăng 6,58% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 3,57 triệu lượt, tăng 11,43% so với cùng kỳ.

Trước khi sáp nhập, Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam cũ. Theo trang Thống kê Du lịch, lượt khách tham quan, lưu trú du lịch 3 tháng đầu năm tại Quảng Nam cũ ước đạt 2,235 triệu lượt. Trong quý I năm 2025, ngành du lịch Quảng Nam cũ ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc. Toàn tỉnh đón khoảng 2,235 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế đạt 1,725 triệu lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước; khách nội địa đạt hơn 510 nghìn lượt, tăng 9%. Riêng lượt khách tham quan đạt khoảng 1,495 triệu, tăng 9%, còn lượt khách lưu trú đạt 740 nghìn, tăng 12% so với cùng kỳ.

Hội An nhận được nhiều lời ngợi khen từ độc giả tạp chí Travel + Leisure nhờ kiến trúc độc đáo, là sự hòa quyện tinh tế giữa bản sắc Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản. (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

Nhờ đà phục hồi mạnh mẽ, doanh thu từ du lịch trong 3 tháng đầu năm ước đạt 2.860 tỷ đồng, tăng tới 26% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập xã hội từ các hoạt động du lịch cũng đạt khoảng 6.721 tỷ đồng, phản ánh tác động lan tỏa tích cực của ngành du lịch đến các lĩnh vực dịch vụ khác.

Trong cùng thời gian, Quảng Nam cũ đã tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa – du lịch nổi bật như Lễ hội Cầu Bông Trà Quế, Lễ hội Bà Thu Bồn, giải chạy Tam Kỳ Marathon – Hành trình về đất Mẹ, và hội thảo lữ hành quốc tế Quảng Nam 2025, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách và các đơn vị lữ hành trong nước lẫn quốc tế.

Gợi ý một số điểm đến hấp dẫn ở Hội An

Hội An chinh phục du khách không chỉ bởi bề dày lịch sử mà còn bởi hệ sinh thái điểm đến đa dạng và giàu bản sắc. Tâm điểm của vùng đất này là Phố cổ Hội An, Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận, nổi bật với những con phố lát đá rêu phong, nhà cổ gỗ truyền thống, cầu Nhật Bản duyên dáng và các hội quán Trung Hoa cổ kính. Vào mỗi buổi tối, phố cổ như khoác lên mình tấm áo huyền ảo trong ánh sáng lung linh của hàng ngàn chiếc đèn lồng rực rỡ.

Cù Lao Chàm, khu dự trữ sinh quyển thế giới mời gọi du khách đến khám phá thiên nhiên hoang sơ. (Ảnh: Hoàng Phú An)

Cách phố cổ không xa, Cù Lao Chàm, khu dự trữ sinh quyển thế giới mời gọi du khách đến khám phá thiên nhiên hoang sơ, biển xanh cát trắng và các hoạt động trải nghiệm biển như lặn ngắm san hô hay chèo kayak. Với những ai yêu thích chiều sâu văn hóa, Hội An còn có hệ thống bảo tàng phong phú như Bảo tàng Văn hóa & Lịch sử, Bảo tàng Gốm sứ, Bảo tàng Sa Huỳnh, Bảo tàng Dân gian, giúp du khách hiểu rõ hơn về quá khứ và bản sắc địa phương.

Ngoài ra, làng gốm Thanh Hà và làng mộc Kim Bồng là nơi lý tưởng để du khách trải nghiệm nghề thủ công truyền thống như nặn gốm, đan mây tre hay chế tác gỗ mỹ nghệ. Không thể không nhắc đến ẩm thực Hội An, với những món đặc sản nổi tiếng như cao lầu, mì Quảng, cơm gà, bánh mì – từng được CNN ưu ái gọi nơi đây là "thủ đô bánh mì của Việt Nam".

Một điểm nhấn đặc biệt khác ở Hội An là Lễ hội đèn lồng trăng rằm, diễn ra vào đêm 14 âm lịch hằng tháng. (Ảnh: iViVu)

Một điểm nhấn đặc biệt khác là Lễ hội đèn lồng trăng rằm, diễn ra vào đêm 14 âm lịch hằng tháng. Khi đó, phố cổ tắt toàn bộ đèn điện, nhường chỗ cho hàng ngàn đèn lồng tỏa sáng, kết hợp cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian và trò chơi truyền

Dù không còn mang danh xưng "thành phố" theo quy định hành chính từ tháng 7/2025, Hội An vẫn giữ trọn giá trị của một biểu tượng du lịch Việt Nam. Vị trí thứ 6 toàn cầu trong bảng xếp hạng Travel + Leisure không chỉ là niềm tự hào, mà còn khẳng định sức sống bền vững của một di sản sống, nơi vẻ đẹp quá khứ hòa quyện cùng trải nghiệm hiện đại.

Theo Travel + Leisure, Tạp chí Công thương, Thống kê Du lịch