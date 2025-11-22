Một đạo diễn sốc khi nghe Jazz Vàng của Thái Thùy Linh

Tối 21/11 tại Hà Nội, Thái Thùy Linh chính thức ra mắt album vol.5 Jazz Vàng trong minishow cùng tên. Tới chúc mừng và ủng hộ Thái Thùy Linh có đông đảo nghệ sĩ, bạn bè và khán giả đã đồng hành và ủng hộ nữ ca sĩ trên chặng đường âm nhạc. Trong đêm nhạc, khán giả bị cuốn theo năng lượng của Thái Thùy Linh khi cô thể hiện từng tác phẩm, để rồi được thấy một Thái Thùy Linh với diện mạo âm nhạc hoàn toàn mới: sâu, sang, giàu trải nghiệm, đầy tự do.



Sau khi nghe Thái Thùy Linh mở đầu minishow Jazz Vàng bằng ca khúc Người yêu cô đơn (Đài Phương Trang), NSƯT Hồng Liên nói: "Tôi từng nghe nhiều người hát ca khúc này nhưng lần đầu tiên nghe Thái Thùy Linh thể hiện với phong cách mới lạ, làm cho người ta nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ đang yêu".

Thái Thùy Linh tái xuất ấn tượng với Jazz Vàng.

NSƯT Hồng Liên chia sẻ cảm xúc về phần biểu diễn của Thái Thùy Linh.

Quả thực, nhạc vàng - dòng nhạc vừa quen vừa gây tranh luận - đã xuất hiện trong Jazz Vàng bằng một tinh thần khác. Theo tâm sự của nữ ca sĩ: "Khi vừa sinh ra, Thái Thùy Linh nghe nhiều những bản nhạc vàng, đồng thời nghe quá nhiều nhạc phương Tây nên có sự so sánh rằng nhạc vàng sao ủ rũ thế. Hơn 40 năm sau, trải qua những thăng trầm sóng gió cuộc đời và yêu đương, Thái Thùy Linh mới nhận ra sao các nhạc sĩ viết hay thế". Cũng bởi đã có những trải nghiệm nhiều, giọng hát Thái Thùy Linh chất chứa nhiều cung bậc cảm xúc, chạm tới trái tim người nghe bởi những giai điệu vừa quen vừa lạ.

Một điều đặc biệt của đêm Jazz Vàng của Thái Thùy Linh có sự xuất hiện của "giọng hát bolero xịn" - ca sĩ khách mời Hồ Quang 8. Anh thể hiện ca khúc Khi đã yêu (Phượng Linh) và Thành phố buồn (Lam Phương) đậm phong cách bolero ngọt ngào. Và ngay sau đó, Thái Thùy Linh thể hiện hai ca khúc này theo phong cách mới - đưa nhạc vàng vào không gian bay bổng và lãng mạn của nhạc Jazz để khán giả có thể nhận thấy rõ sự khác biệt và độc đáo.

Nhà sản xuất - đạo diễn Hoàng Công Cường nói về sản phẩm mới của Thái Thùy Linh.

Nhà sản xuất - đạo diễn Hoàng Công Cường không giấu nổi sự ngạc nhiên: "Nói thật là ngồi dưới tôi thấy… sốc. Cảm ơn anh Nguyễn Quang và dàn nhạc với những bản phối "kinh hoàng". Lần đầu tiên tôi được nghe tác phẩm âm nhạc bolero sang trọng như thế, giống như đang được xem một buổi biểu diễn học thuật chuyên sâu.

Tôi với Thái Thùy Linh chơi với nhau 15 năm, nhưng hôm nay tôi thấy là một Thái Thùy Linh với diện mạo hoàn toàn mới: đằm hơn, sâu hơn, học thuật hơn. Không biết có phải Linh mà tôi từng biết không nữa. Sự thay đổi này quá sáng tạo, sẽ là bước đệm đột phá. Chắc chắn Thái Thùy Linh sẽ tiến xa hơn nữa và tôi tin chắc album này sẽ được công chúng đón nhận. Tôi sẽ là người đầu tiên mở hàng cho Thái Thùy Linh ở những sân khấu lớn".

Về những bản phối "đo ni đóng giày" cho Thái Thùy Linh, nhạc sĩ Nguyễn Quang thừa nhận mình đã "nhận đề bài khó" và anh có khoảng thời gian "nhốt mình" tư duy phải làm gì với những nhạc phẩm đã quá quen thuộc với mọi người?

Tinh thần của album Jazz Vàng, theo nhạc sĩ Nguyễn Quang chia sẻ : "Jazz có tính chất ngẫu hứng, tôi dựng lên cái khung rồi mọi người chơi thoải mái trong những đoạn không cần khuôn khổ. Điều quan trọng là trong album có sự đối thoại giữa giọng hát Thái Thùy Linh với các loại nhạc cụ saxophone, guitar, trumpet, trống, nhóm bè...".

Nhạc sĩ Nguyễn Quang đàn cho Thái Thùy Linh hát.

Xen lẫn những lời chia sẻ về album, Thái Thùy Linh đã thể hiện những ca khúc "kinh điển" với những người yêu dòng nhạc vàng như: Sang ngang (Đỗ Lễ), 60 năm cuộc đời (Y Vân), Tình là sợi tơ (Anh Bằng)… Vẫn là những câu hát đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ, nhưng dưới bản phối jazz tinh tế của nhạc sĩ Nguyễn Quang và cách xử lý mềm mại, tiết chế mà đầy nội lực của Thái Thùy Linh, khán giả như được nghe những giai điệu hoàn toàn mới. Không còn sự ủ rũ não nề, mỗi bài hát khoác lên vẻ đẹp hiện đại, sáng bừng sức sống, khiến cả khán phòng như bị cuốn theo, muốn nhún nhảy, muốn thả mình trôi theo nhịp điệu đầy lãng mạn và phóng khoáng.