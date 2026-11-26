Nga tuyên bố kế hoạch chi tiết nhằm nối lại sản xuất quy mô lớn máy bay ném bom siêu âm mang tên lửa Tu-160M "Thiên nga trắng".

Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) và Tupolev đã tiết lộ chi tiết về một chương trình quy mô lớn nhằm nối lại sản xuất oanh tạc cơ chiến lược hiện đại hóa Tu-160M "Thiên nga trắng".

Theo đại diện UAC, chiếc máy bay ném bom siêu âm Tu-160M mới chế tạo đầu tiên, lớn nhất và nặng nhất trong lớp, đã cất cánh vào năm 2022, và Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã nhận thêm 2 phi cơ mới chế tạo nữa vào cuối năm 2025.

"Kế hoạch của chúng tôi là 10 máy bay ném bom mới sẽ được chế tạo để tăng cường lực lượng không quân cho bộ ba hạt nhân", thông báo nói rõ.

Họ cho biết thêm, Tu-160M vẫn là một máy bay đặc biệt, nắm giữ 46 kỷ lục thế giới chính thức, bao gồm cả quãng đường bay và thời gian bay lớn nhất.

Nga tuyên bố kế hoạch nối lại sản xuất máy bay mang tên lửa Tu-160M.

Theo Tổng Giám đốc Tupolev - ông Yuri Abrosimov, khoảng 80% hệ thống và thiết bị của máy bay đã được hiện đại hóa: Hệ thống điện tử hàng không, điều khiển vũ khí, thiết bị dẫn đường đã được cập nhật hoàn toàn, và động cơ cũng trải qua nâng cấp.

Về ngoại hình, máy bay vẫn giữ vẻ ngoài dễ nhận biết với đôi cánh có thể thay đổi hình dạng, nhưng được phát triển trên nền tảng công nghệ hoàn toàn mới, với việc sử dụng rộng rãi kỹ thuật số.

Ông Abrasimov nhấn mạnh: "Thành tựu chính không chỉ đơn thuần là việc nâng cấp "nội bộ", mà là khôi phục thực sự các chuỗi sản xuất và công nghệ đã bị mất sau sụp đổ của Liên Xô.

Sau năm 1991, sự hợp tác của hàng trăm doanh nghiệp từ các nước cộng hòa khác nhau đã tan vỡ, và để tiếp tục sản xuất, cần phải thiết lập lại nguồn cung nguyên vật liệu và bán thành phẩm (bao gồm cả các sản phẩm cán titan), chứng nhận đối với các nhà cung cấp trong nước, số hóa tài liệu và nắm vững mọi quy trình độc đáo".

UAC nhấn mạnh, Nhà máy Hàng không S.P. Gorbunov Kazan đã hiện đại hóa hệ thống hàn chùm tia điện tử và hệ thống ủ chân không cho cấu trúc titan, thay thế khoảng 90% thiết bị.

Những công nghệ này rất quan trọng cho việc sản xuất phần thân giữa và các bộ phận cấu trúc khác của máy bay ném bom hạng nặng siêu âm. Một môi trường kỹ thuật số thống nhất đã được tạo ra để mọi phòng thiết kế và doanh nghiệp của UAC hoạt động.

Như các nhà phân tích quân sự chỉ ra, việc nối lại sản xuất hàng loạt Tu-160 là bước tiến quan trọng hướng tới việc giành lại chủ quyền công nghiệp và công nghệ của đất nước. Như vậy, Nga đã có thể tự thiết kế, sản xuất và hiện đại hóa một trong những loại máy bay phức tạp nhất thế giới.

Hiện chỉ 3 quốc gia đủ khả năng sản xuất máy bay ném bom chiến lược tầm xa liên lục địa, có thể mang vũ khí hạt nhân, gồm: Nga, Trung Quốc và Mỹ.

Theo Reporter