Một đại gia đăng tin tuyển trợ lý: Lương 193,4 triệu đồng/tháng, được ở trong biệt thự 309 tỷ đồng

Tin tuyển dụng này khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

Mới đây, Sun Derong - Một đại gia 65 tuổi, là người khá có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh giải trí, đã đăng bài tìm kiếm trợ lý cá nhân. Mức lương ông đề xuất lên tới 50.000 NDT/tháng (khoảng 193,4 triệu đồng). Không chỉ trả lương cao, Sun Derong còn đưa ra loạt đãi ngộ đáng chú ý như cho trợ lý ở trong căn biệt thự trị giá 80 triệu NDT (khoảng 309,44 tỷ đồng), cấp xe Porsche để đi lại, cùng những chuyến du lịch và trải nghiệm ẩm thực tại các nhà hàng Michelin.

Chia sẻ trong bài đăng tuyển dụng, Sun Derong cho biết sức khỏe của ông có nhiều vấn đề, khiến nhu cầu được hỗ trợ trong sinh hoạt hằng ngày trở nên cấp thiết hơn. Với mức thu nhập cùng những quyền lợi đi kèm, vị trí trợ lý mà ông tuyển nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi công việc không chỉ gói gọn trong việc chăm sóc nhà cửa mà còn đòi hỏi sự tin cậy và khả năng đồng hành lâu dài.

Sun Derong

Sun Derong cho biết ông từng phẫu thuật cột sống và bị đột quỵ vào tháng 4/2026. Sau quá trình điều trị và nghỉ ngơi, tình trạng của ông đã dần cải thiện, nhưng vẫn cần tái khám định kỳ để theo dõi sức khỏe.

Dù vậy, những di chứng sau đột quỵ vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của người đàn ông 65 tuổi. Khả năng vận động bàn tay trái của ông chưa hồi phục hoàn toàn, gây khó khăn ngay cả trong những hoạt động tưởng chừng đơn giản như dùng bữa. Sun Derong cũng cho biết gần đây, ông gặp tình trạng mất ngủ kéo dài.

Vì thế, công việc được đặt ra không đơn thuần là dọn dẹp nhà cửa hay thực hiện những việc vặt theo yêu cầu. Người được tuyển cần có khả năng hỗ trợ Sun Derong trong các hoạt động thường ngày, lái xe đưa ông đi khám bệnh, chuẩn bị xe lăn khi cần và chủ động xử lý những tình huống phát sinh. Với đặc thù sống cùng chủ nhà, trợ lý cũng cần thích nghi với lịch sinh hoạt có thể thay đổi, thay vì chỉ làm việc trong một khung giờ cố định như các công việc giúp việc thông thường.

Mức lương 50.000 NDT/tháng (khoảng 193,4 triệu đồng) vì vậy cần được nhìn nhận cùng phạm vi trách nhiệm của công việc. Ngoài thu nhập, việc được bố trí chỗ ở và phương tiện đi lại giúp người làm giảm bớt một số khoản chi phí cá nhân. Tuy nhiên, hình thức làm việc này cũng đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng cân bằng giữa công việc với thời gian riêng, bởi ranh giới giữa giờ làm và giờ nghỉ có thể không rõ ràng khi trợ lý sống chung với chủ nhà.

Thu nhập hấp dẫn nhưng không phải ai cũng phù hợp

Tin tuyển dụng của Sun Derong phần nào cho thấy sự khác biệt giữa người giúp việc gia đình và trợ lý cá nhân. Nếu công việc giúp việc thường tập trung vào vệ sinh nhà cửa, nấu ăn hoặc giặt giũ, trợ lý cá nhân có thể phải đảm nhiệm nhiều đầu việc hơn, từ sắp xếp lịch trình, hỗ trợ di chuyển đến đồng hành trong những hoạt động bên ngoài. Tùy nhu cầu của người thuê, vị trí này còn có thể kết hợp một phần nhiệm vụ của quản gia và người chăm sóc sinh hoạt.

Tại Trung Quốc, cùng với sự đa dạng hóa nhu cầu dịch vụ gia đình của nhóm khách hàng có điều kiện kinh tế, các công việc như quản gia riêng, trợ lý cá nhân và nhân viên hỗ trợ sinh hoạt cũng có thể được phân chia theo những yêu cầu chuyên biệt hơn.

Thay vì chỉ thuê một người làm việc nhà, một số gia đình có nhu cầu tìm người có thể xử lý nhiều đầu việc, phối hợp lịch trình và hỗ trợ trực tiếp cho một thành viên trong gia đình. Mặc dù mức đãi ngộ của loại hình công việc này khá hấp dẫn, nhưng không phải ai cũng phù hợp.

Ứng viên còn cần xem xét cụ thể danh sách nhiệm vụ, thời gian làm việc, mức độ sẵn sàng hỗ trợ ngoài giờ và những yêu cầu liên quan đến quyền riêng tư khi sống cùng chủ nhà. Ngược lại, người tuyển dụng cũng cần xác định rõ trách nhiệm, quyền lợi và giới hạn công việc để hai bên có thể duy trì mối quan hệ công việc lâu dài.

(Nguồn: news.nextapple.com)