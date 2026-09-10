Một ‘đại gia’ chưa từng rời khỏi Trung Quốc lần đầu tiên mang nhà máy đặt tại TP.HCM, bán hàng ngay ở Việt Nam

Dự án sản xuất hóa chất Phú Mỹ 3 của Lee & Man Chemical có tổng vốn đầu tư khoảng 203,6 triệu USD. Đây từng nằm trong nhóm những dự án FDI lớn được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào cuối năm 2025.

Sau gần hai thập kỷ xây dựng các cứ điểm sản xuất tại Trung Quốc, Công ty TNHH Hóa chất Lee & Man (Hồng Kông, Trung Quốc) đang chuẩn bị cho một bước đi chưa từng có trong lịch sử của tập đoàn. Cơ sở sản xuất đầu tiên của doanh nghiệp này ở nước ngoài sẽ không đặt tại một trung tâm hóa chất quen thuộc của Đông Bắc Á mà nằm tại TP.HCM.

Nhà máy sản xuất đầu tiên ở nước ngoài﻿

Trong báo cáo thường niên 2025, Lee & Man Chemical gọi dự án tại Việt Nam là cơ sở sản xuất đầu tiên ở nước ngoài. Nhà máy chủ yếu sản xuất các sản phẩm liên quan đến chlorine và dự kiến hoàn thành, chạy thử vào cuối năm 2027. Công ty cho rằng khoản đầu tư này sẽ giúp đón đầu nhu cầu tiếp tục tăng tại khu vực Đông Nam Á.﻿

Thông tin mới nhất trong báo cáo bán niên công bố tháng 8/2026 cho biết, hoạt động xây dựng và chuẩn bị ban đầu cho cơ sở sản xuất tại Việt Nam đang được triển khai, mục tiêu chạy thử vẫn là trước cuối năm 2027. Đây là một trong 3 dự án tăng trưởng mà tập đoàn đang đồng thời rót vốn trong khoảng 18 tháng tới.﻿

Nhà máy của Lee & Man Chemical nằm tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Tân Phước, TP.HCM theo địa giới hành chính hiện nay.

Theo thông tin về dòng vốn đầu tư nước ngoài được cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM công bố, dự án sản xuất hóa chất Phú Mỹ 3 của Lee & Man Chemical có tổng vốn đầu tư khoảng 203,6 triệu USD. Đây từng nằm trong nhóm những dự án FDI lớn được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào cuối năm 2025.

Ngày 25/12/2025, Công ty TNHH Lee & Man Chemical Việt Nam, công ty con do tập đoàn sở hữu gián tiếp 100%, ký hợp đồng thuê lại hai khu đất liền kề có tổng diện tích khoảng 28,5 ha, cùng hơn 21.600 m2 mặt nước tiếp giáp.

Thời hạn thuê kéo dài tới ngày 21/12/2077. Riêng phí hạ tầng mà Lee & Man phải trả cho chủ đầu tư khu công nghiệp là hơn 1.539 tỷ đồng, chưa bao gồm VAT. Bên cho thuê là CTCP Thanh Bình Phú Mỹ, đơn vị phát triển và vận hành Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.

Công ty TNHH Lee & Man Chemical Việt Nam được thành lập ngày 11/12/2025 và đặt trụ sở ngay tại lô N1, đường D3 của Phú Mỹ 3. Ngành nghề chính đăng ký là sản xuất hóa chất cơ bản. Danh mục ngành nghề đăng ký của doanh nghiệp có những sản phẩm như xút NaOH, các dẫn xuất chlorine của methane, hydrogen peroxide, chlorine lỏng, hydrochloric acid và sodium hypochlorite.﻿

Giải trình của Lee & Man với Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong về lý do thuê khu đất cho biết muốn tăng mức độ hiện diện tại Việt Nam để tận dụng giá bán tại thị trường địa phương và nhu cầu từ các khách hàng tiềm năng nằm gần dự án. Lee & Man dự báo nhu cầu tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng, kéo theo yêu cầu phải có thêm năng lực sản xuất ngay trong nước.

Quan trọng hơn, công ty cho biết phần lớn sản phẩm của nhà máy mới dự kiến được bán tại Việt Nam.

Lee&Man lớn thế nào?﻿

Lee & Man được thành lập năm 2006, hoạt động trong các mảng hóa chất chlorine, hóa chất fluorine, polymer và vật liệu mới, với hơn 1.900 nhân viên. Năm 2025, Lee & Man Chemical đạt doanh thu khoảng 3,75 tỷ HKD và lợi nhuận 558 triệu HKD. Sang nửa đầu năm 2026, doanh thu tiếp tục tăng 12,2% lên 2,168 tỷ HKD, lợi nhuận đạt 349 triệu HKD, tăng 7%.﻿

Riêng trong sáu tháng đầu năm nay, tập đoàn sản xuất khoảng 307.000 tấn xút, 203.000 tấn các sản phẩm chloromethane và khoảng 203.000 tấn hydrogen peroxide. Ngoài nhóm hóa chất cơ bản, Lee & Man đang mở rộng nhanh sang vật liệu có giá trị cao hơn như PTFE, hexafluoropropylene và chất phụ gia dùng cho pin lithium-ion. ﻿