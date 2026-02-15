Một công viên giải trí 80 năm tuổi sắp đóng cửa vì quá khó khăn, bị chỉ định thanh lý tài sản

Sau hơn tám thập kỷ hoạt động bên bờ biển Somerset, Công viên giải trí Brean (Brean Theme Park) - một trong những điểm vui chơi lâu đời tại miền Tây Nam nước Anh - đang đứng trước nguy cơ đóng cửa do áp lực tài chính ngày càng lớn. Thông tin được The Guardian trích dẫn, cho thấy bức tranh khó khăn của ngành giải trí truyền thống trong bối cảnh chi phí vận hành tăng mạnh và hành vi tiêu dùng thay đổi.

Brean Theme Park được thành lập vào đầu thập niên 1940, trong giai đoạn Thế chiến II, và phát triển cùng lịch sử du lịch ven biển của Anh. Tọa lạc tại khu nghỉ dưỡng Brean Sands, công viên này từng là biểu tượng mùa hè của nhiều thế hệ gia đình Anh, với các trò chơi cảm giác mạnh, tàu lượn siêu tốc và khu trò chơi truyền thống dành cho trẻ em. Đây là một trong những công viên giải trí độc lập hiếm hoi còn duy trì mô hình gia đình quản lý qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, những năm gần đây, hoạt động của công viên gặp nhiều thách thức. The Guardian dẫn lời đại diện ban quản lý cho biết chi phí điện năng, bảo hiểm và bảo trì thiết bị đã tăng mạnh sau đại dịch Covid-19 và khủng hoảng năng lượng tại Anh. Đồng thời, lạm phát cao khiến lượng khách giảm sút khi các gia đình thắt chặt chi tiêu cho hoạt động giải trí.

Ngoài yếu tố chi phí, ngành công viên giải trí tại Anh còn chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các khu nghỉ dưỡng tích hợp và điểm đến trong nhà (indoor entertainment), vốn ít phụ thuộc vào thời tiết. The Telegraph nhận định rằng các công viên ven biển truyền thống như Brean đặc biệt nhạy cảm với điều kiện khí hậu và mùa du lịch ngắn, khiến doanh thu không ổn định.

Ban điều hành Brean cho biết đang cân nhắc nhiều phương án, bao gồm tìm kiếm nhà đầu tư hoặc tái cấu trúc hoạt động sau khi được chỉ định thanh lý tài sản. Nếu không đạt được thỏa thuận tài chính phù hợp, công viên có thể phải chấm dứt hoạt động sau hơn 80 năm tồn tại. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào khả năng đảm bảo nguồn vốn duy trì vận hành và nâng cấp thiết bị an toàn.

Tin tức về nguy cơ đóng cửa đã khiến cộng đồng địa phương bày tỏ tiếc nuối. Brean Theme Park không chỉ là điểm vui chơi mà còn là nguồn việc làm theo mùa cho hàng trăm lao động trong khu vực. The Guardian nhấn mạnh rằng việc đóng cửa sẽ tác động đáng kể đến kinh tế địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp dịch vụ, khách sạn và nhà hàng phụ thuộc vào dòng khách du lịch mùa hè.

Các chuyên gia ngành du lịch cho rằng trường hợp của Brean phản ánh thách thức chung của nhiều điểm vui chơi truyền thống tại Anh. Sau đại dịch, hành vi du lịch thay đổi, chi phí vận hành tăng và người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên trải nghiệm đa dạng hơn thay vì các công viên giải trí nhỏ lẻ.

Trong khi đó, các tập đoàn giải trí lớn có lợi thế quy mô, khả năng huy động vốn và đầu tư công nghệ mới. Thị trường giải trí châu Âu đang chứng kiến sự tái cấu trúc mạnh, trong đó các doanh nghiệp nhỏ và độc lập dễ bị tổn thương nhất.

Nếu Brean chính thức đóng cửa, đây sẽ là dấu mốc buồn đối với ngành du lịch ven biển Anh - nơi từng là biểu tượng văn hóa đại chúng suốt thế kỷ 20. Hơn 80 năm tồn tại của công viên gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ, từ những vòng quay ngựa gỗ truyền thống đến tàu lượn siêu tốc hiện đại.

Dù kết quả cuối cùng vẫn chưa được công bố chính thức, câu chuyện của Brean Theme Park cho thấy ngành giải trí truyền thống đang đứng trước bước ngoặt lớn. Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng về kinh tế và thị hiếu tiêu dùng, ngay cả những biểu tượng lâu đời cũng không nằm ngoài vòng xoáy tái cấu trúc.

Theo: The Guardian