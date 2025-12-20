HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Một công ty tỷ đô dự kiến 2026 trả lương trung bình hơn 40 triệu đồng, năng suất lao động bình quân mỗi người trên 6 tỷ/tháng

Phụng Tiên |

Năm 2026, công ty dự kiến số lao động bình quân là 1.631 người.

Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR) vừa thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 tạm thời.

Dựa trên giả định giá dầu thô ở mức 75 USD/thùng và tỷ giá quy đổi 26.500 VNĐ/USD, BSR đã xây dựng các chỉ tiêu tài chính hợp nhất cho năm 2026 với tổng doanh thu dự kiến đạt 154.140 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 2.162 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước ước tính đóng góp 12.595 tỷ đồng. Năng suất lao động phấn đấu đạt mức 6,4 tỷ đồng/người/tháng (tính theo doanh thu).

Tiền lương bình quân toàn công ty dự kiến đạt hơn 40 triệu đồng/tháng. Năm 2026, công ty dự kiến số lao động bình quân là 1.631 người.

Trong năm 2026, nhiệm vụ cốt lõi của BSR là vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định ở công suất tối ưu và cơ cấu sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.

Tổng Giám đốc BSR có trách nhiệm xây dựng và đề xuất HĐQT phê duyệt kế hoạch chính thức sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.


