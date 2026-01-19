Một công ty thông báo nóng về quy định thu mua vàng áp dụng từ tháng 1/2026: Cần hiểu đúng để không thiệt

Những ngày đầu năm 2026, một thông báo ngắn gọn từ PNJ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, đặc biệt là những ai thường xuyên mua – bán vàng, trang sức. Theo thông tin công bố chính thức, từ ngày 05/01/2026, doanh nghiệp này sẽ áp dụng chính sách thu đổi mới, với cách tính giá dựa trên Giá Nguyên Liệu hoặc Tỷ Lệ Hóa Đơn, tùy theo từng nhóm sản phẩm.

Thông báo được đăng tải trên trang chính thức của PNJ

Quy định mới cần hiểu thế nào cho đúng?

Trong thông báo, PNJ nhấn mạnh hai điểm: cách thu mua sẽ linh hoạt hơn và giá trị thu đổi được tính toán “tối ưu theo biến động thị trường”. Điều này cho thấy doanh nghiệp không còn áp dụng một công thức cố định cho mọi trường hợp, mà sẽ phân loại sản phẩm để áp dụng cách tính phù hợp.

Với một số nhóm hàng, giá thu đổi sẽ được xác định theo giá nguyên liệu tại thời điểm giao dịch. Hiểu đơn giản, vàng sẽ được định giá sát với giá vàng thị trường, có thể tăng hoặc giảm tùy diễn biến thực tế. Cách làm này giúp giá thu mua phản ánh đúng giá trị nguyên liệu, nhưng đồng thời cũng khiến người bán phải chấp nhận rủi ro nếu thị trường đang ở giai đoạn đi xuống.

Ở chiều ngược lại, một số nhóm sản phẩm khác sẽ được thu đổi theo tỷ lệ hóa đơn. Khi đó, hóa đơn mua hàng trở thành yếu tố quan trọng để xác định mức thu đổi. Điều này đồng nghĩa với việc giấy tờ mua bán không còn mang tính “thủ tục cho có”, mà ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người tiêu dùng khi cần bán hoặc đổi sản phẩm.

Ảnh minh họa

Trước đây, không ít người mua trang sức với tâm lý khá đơn giản: mua để sử dụng, và nếu cần bán lại thì vẫn kỳ vọng được mức giá “không quá chênh” so với ban đầu. Tuy nhiên, với cách tiếp cận mới, giá thu đổi sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường và tình trạng sản phẩm, thay vì chỉ dựa trên giá bán trước đó.

Điều này đặc biệt rõ với trang sức đã qua sử dụng. Theo logic của việc tính theo giá nguyên liệu, các yếu tố như hao mòn, thay đổi mẫu mã hay chi phí chế tác ban đầu sẽ không còn được “giữ nguyên” trong giá thu mua. Với người tiêu dùng, đây là sự điều chỉnh kỳ vọng cần thiết, giúp phân biệt rõ giữa trang sức mang giá trị thẩm mỹ và vàng dùng cho mục đích tích trữ.

Bảng so sánh sự khác biệt giữa trước và sau khi thay đổi chính sách của PNJ

Người mua/bán cần lưu ý gì?

Trong bối cảnh chính sách thu đổi được thiết kế sát với thị trường hơn, người mua – bán vàng có thể chủ động bảo vệ quyền lợi của mình bằng những việc rất thực tế. Thứ nhất là giữ lại hóa đơn mua hàng, coi đó như một phần giá trị của sản phẩm. Thứ hai là trước khi quyết định bán hoặc đổi, nên chủ động hỏi rõ sản phẩm thuộc nhóm hàng nào, áp dụng cơ chế tính giá ra sao, thay vì chỉ quan tâm tới con số cuối cùng.

PNJ cũng khuyến nghị khách hàng cần tư vấn chi tiết có thể liên hệ hotline hoặc tra cứu thông tin trên website chính thức. Trong bối cảnh giá vàng biến động khó lường, việc hiểu rõ chính sách trước khi giao dịch sẽ giúp người tiêu dùng tránh những hiểu nhầm không đáng có.

Có thể thấy, thay đổi trong chính sách thu đổi không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật, mà còn là lời nhắc để người tiêu dùng tiếp cận việc mua vàng một cách thực tế hơn. Trang sức không còn nên được xem như một khoản đầu tư có thể bán lại gần giá mua, trong khi vàng tích trữ cần được cân nhắc kỹ về thời điểm thị trường.



