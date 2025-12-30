Một công ty người máy của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa đạt bước tiến lớn: Robot đã có thể di chuyển ở tốc độ tương đương con người

VinRobotics - công ty nghiên cứu robot hình người thuộc hệ sinh thái công nghệ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - mới đây đã công bố một bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực người máy. Theo đó, robot humanoid do đơn vị này phát triển đã có thể đi bộ với tốc độ tiệm cận vận tốc tự nhiên của con người, đồng thời duy trì được độ ổn định cao trong quá trình di chuyển.

Với con người, việc đi bộ với chuyển động tay tự nhiên gần như là phản xạ bản năng. Tuy nhiên, với robot hình người, đây lại là một trong những bài toán khó của ngành robot hiện đại. Trên thực tế, robot càng cao, càng nặng thì việc giữ thăng bằng và đi bộ tự nhiên càng trở nên phức tạp. Chỉ một sai lệch nhỏ về thời điểm chuyển động hoặc lực tác động cũng có thể khiến robot lắc mạnh phần thân trên, trượt chân, thậm chí mất thăng bằng hoàn toàn.

VinRobotics cho biết robot humanoid VR-H3 - sản phẩm do đơn vị này phát triển - được trang bị 31 bộ truyền động (các "cơ bắp" giúp robot cử động), cao khoảng 1,78 mét và nặng 75 kg, tương đương vóc dáng của một người trưởng thành. Với kích thước và trọng lượng như vậy, việc điều khiển robot đi bộ ổn định không đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ, mà là bài toán kỹ thuật đầy thách thức.

Theo đó, chuyển động tay và sự phối hợp của thân trên không chỉ giúp robot trông "giống người hơn", mà còn đóng vai trò chức năng rất quan trọng. Việc vung tay đúng nhịp và phối hợp với phần thân giúp robot giữ thăng bằng tốt hơn, giảm hiện tượng lắc ngang khi đi bộ, tiết kiệm năng lượng và quan trọng nhất là ổn định phần thân trên để có thể thực hiện các nhiệm vụ trong môi trường thực tế.

Để đạt được mục tiêu này, hệ thống vận động của VinRobotics được xây dựng dựa trên phương pháp Học tăng cường (Reinforcement Learning - RL), với ba trụ cột cốt lõi.

Thứ nhất là thiết kế dáng đi lấy cảm hứng từ sinh học, cho phép robot học cách phối hợp chuyển động tương tự con người, thay vì chỉ đơn thuần tối ưu cho tốc độ hoặc cố gắng tránh bị ngã.

Thứ hai là huấn luyện trong nhiều điều kiện mô phỏng đa dạng, bao gồm các yếu tố như khối lượng, độ ma sát, quán tính và nhiều tham số vật lý khác. Cách tiếp cận này giúp robot hoạt động ổn định và bền vững hơn khi được triển khai trong môi trường thực tế.

Thứ ba là học theo lộ trình tăng dần độ khó (curriculum learning), trong đó mức độ huấn luyện được nâng cao từng bước, giúp robot làm chủ khả năng giữ thăng bằng và điều khiển chuyển động trước khi tiến tới những kịch bản phức tạp hơn.





Kết quả là robot humanoid của VinRobotics có thể đi bộ mượt mà, bám sát lệnh vận tốc và duy trì ổn định ngay cả khi thân trên và tay chuyển động. Đây được xem là nền tảng quan trọng để robot có thể thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hơn trong đời sống, thay vì chỉ đứng yên hoặc di chuyển trong môi trường khép kín.

Trong thời gian tới, VinRobotics cho biết sẽ tiếp tục cải thiện khả năng ổn định phần hông và thân trên, đồng thời phát triển hệ thống di chuyển dựa trên nhận thức môi trường. Cụ thể, robot sẽ được tích hợp các cảm biến như camera đo chiều sâu, cho phép "nhìn" và ước lượng địa hình xung quanh, từ đó thích nghi tốt hơn với mặt đất không bằng phẳng, cầu thang và các môi trường phức tạp.

Trong bối cảnh robot hình người đang trở thành cuộc đua công nghệ toàn cầu, bước tiến của VinRobotics cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ theo kịp xu hướng, mà đang từng bước tiếp cận các công nghệ lõi. Việc robot có thể đi bộ giống con người không chỉ mang tính trình diễn, mà còn mở ra triển vọng ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, dịch vụ, logistics và hỗ trợ con người trong tương lai.