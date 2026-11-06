Một công ty nghìn tỷ đổi sếp: CEO lên chủ tịch, CEO mới từng học ĐH RMIT

Đây được kỳ vọng là sự trở mình của doanh nghiệp này.

Tập đoàn YeaH1 vừa công bố kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao: bà Ngô Thị Vân Hạnh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Hà My giữ chức Tổng Giám đốc. Bà Lê Phương Thảo tiếp tục là thành viên HĐQT, đồng hành cùng hai liên doanh quốc tế SYE và MangoPlus.

Thay đổi nhân sự diễn ra khi YeaH1 định hướng phát triển hệ sinh thái Content-to-Commerce, kết nối nội dung giải trí với nghệ sĩ, cộng đồng người hâm mộ và hoạt động thương mại. Đây cũng là bước chuyển từ giai đoạn tập trung phát triển các chương trình giải trí sang tìm kiếm thêm giá trị kinh doanh từ những tài sản nội dung và cộng đồng khán giả mà doanh nghiệp đã xây dựng.

Người đứng sau loạt chương trình giải trí lên ghế Chủ tịch

Trong giai đoạn 2022–2026, bà Ngô Thị Vân Hạnh giữ chức Tổng Giám đốc YeaH1, gắn với sự phát triển của các chương trình như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió, Gia Đình Haha, Quán Nhà Haha và Tân Binh Toàn Năng. Việc bà chuyển sang vị trí Chủ tịch HĐQT đưa một lãnh đạo có kinh nghiệm điều hành và phát triển nội dung lên vị trí cao nhất trong bộ máy quản trị tập đoàn.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Yeah1.

Trong khi đó, bà Lê Phương Thảo tiếp tục tham gia HĐQT và định hướng hoạt động của SYE, liên doanh hợp tác với Sony Music Entertainment, cùng MangoPlus, liên doanh với MangoTV. Trước đó, bà Thảo đóng vai trò trong quá trình tái cấu trúc YeaH1 và mở rộng hợp tác quốc tế. Hai liên doanh được kỳ vọng góp phần đưa nghệ sĩ và âm nhạc Việt Nam tiếp cận thị trường khu vực, quốc tế.

Một tín hiệu về sức hút của các sản phẩm giải trí do YeaH1 phát triển là tốc độ bán vé concert. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, hai đêm concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 mở bán ngày 4/11 đã bán hết vé trong 88 phút; riêng đêm Day 3 hết vé sau 39 phút. Kết quả nối tiếp chuỗi 12 đêm concert trước đó của chương trình.

Sức mua này cho thấy cộng đồng người hâm mộ có thể tạo ra nhu cầu lớn quanh một sản phẩm giải trí. YeaH1 cũng cho biết khán giả của các chương trình không chỉ mua vé mà còn có xu hướng ủng hộ sản phẩm của nhà tài trợ đồng hành, thường được gọi là "bế" nhà tài trợ. Đây là một lợi thế để doanh nghiệp và nhãn hàng tiếp cận người tiêu dùng thông qua sự gắn kết với nghệ sĩ, chương trình. Để biến lợi thế ấy thành nguồn thu ổn định, doanh nghiệp sẽ cần duy trì sức hút nội dung và trải nghiệm của khán giả qua nhiều mùa, nhiều sản phẩm.

CEO mới được kỳ vọng kết nối nội dung với thương mại

Tân Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hà My có hơn 15 năm kinh nghiệm trong truyền thông số, marketing, kinh tế nhà sáng tạo và thương mại điện tử. Bà tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Marketing tại Đại học Birmingham City (Vương quốc Anh) và cử nhân thương mại tại Đại học RMIT.

Tổng Giám đốc YeaH1 Nguyễn Thị Hà My có hơn 15 năm kinh nghiệm trong truyền thông số, marketing, kinh tế nhà sáng tạo và thương mại điện tử.



Trước khi gia nhập YeaH1, bà có hơn sáu năm làm Giám đốc Quốc gia tại AnyMind Group Việt Nam, giai đoạn 2018–2024. Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, bà phụ trách kết quả kinh doanh, điều hành tổ chức hơn 250 nhân sự và quản lý các mảng từ tiếp thị số, tiếp thị người ảnh hưởng, khai thác doanh thu nền tảng đến thương mại điện tử. Bà cũng từng là Đối tác Chiến lược Cấp cao tại YouNet Group và cố vấn về thương mại, tăng trưởng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, dữ liệu và truyền thông.

Trong chiến lược 2027–2030, YeaH1 dự kiến mở rộng các hoạt động gắn nội dung với thương mại, từ phát triển vật phẩm chính hãng, dịch vụ tại sự kiện, nền tảng tương tác giữa nghệ sĩ và người hâm mộ đến kết hợp giải trí với du lịch địa phương, ẩm thực và mua sắm trực tuyến. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp và thương mại hóa sức ảnh hưởng cho nghệ sĩ, nhà sáng tạo.

Mô hình Content-to-Commerce có thể giúp doanh nghiệp khai thác nhiều nguồn thu hơn ngoài quảng cáo và vé biểu diễn. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là làm sao chuyển sự quan tâm của khán giả thành mối quan hệ lâu dài, đồng thời bảo đảm sản phẩm thương mại phù hợp với hình ảnh chương trình và nghệ sĩ. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa năng lực sản xuất nội dung, quản trị cộng đồng và vận hành thương mại.

YeaH1 cho biết định hướng của ban lãnh đạo mới là xây dựng hệ sinh thái văn hóa – giải trí gắn với tiêu dùng, đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế. Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo vì thế không chỉ là thay đổi nhân sự, mà còn đặt ra phép thử mới: liệu sức hút của các chương trình và fandom có thể trở thành nền tảng cho tăng trưởng kinh doanh bền vững hay không.

Tính đến báo cáo quý 3/2026, YeaH1 ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 9 tháng đạt 896,1 tỷ đồng, giảm khoảng 16% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 40,3 tỷ đồng, giảm gần 40%. Riêng quý 3, doanh thu thuần đạt 306,4 tỷ đồng, giảm khoảng 22%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 126%, lên 16,6 tỷ đồng.

Năm 2025, doanh thu thuần đạt 1.639 tỷ đồng, tăng 60%, còn lợi nhuận sau thuế là 77,4 tỷ đồng, giảm so với năm trước; năm 2024, doanh nghiệp lãi sau thuế 122,6 tỷ đồng.