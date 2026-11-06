“Nữ tướng” Việt Nam 3 năm liên tiếp lọt vào bảng xếp hạng quyền lực danh giá bậc nhất châu Á

Nữ doanh nhân này tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng so với năm 2025 và bốn bậc so với năm 2024.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 diễn ra ở TPHCM, Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên được vinh danh trong Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á (Most Powerful Women Asia).

Danh sách năm nay quy tụ 100 nữ lãnh đạo đến từ 14 thị trường trong khu vực, gồm các nhà sáng lập, CEO và lãnh đạo cấp cao có sức ảnh hưởng vượt qua ranh giới quốc gia và ngành nghề. Bảng xếp hàng còn có những nữ lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, sản xuất, bán lẻ và hàng tiêu dùng tại châu Á.

Fortune đánh giá các ứng viên dựa trên những tiêu chí như quy mô và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, năng lực đổi mới, tầm ảnh hưởng, quá trình phát triển sự nghiệp và những đóng góp cho xã hội.

Trong bảng xếp hạng Most Powerful Women Asia 2026, bà Mai Kiều Liên đứng thứ 71, tăng 2 bậc so với năm 2025 và bốn bậc so với năm 2024. Đây là năm thứ ba liên tiếp bà có mặt trong danh sách thường niên của Fortune, bên cạnh những nữ lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, sản xuất, bán lẻ và hàng tiêu dùng tại châu Á.

Trong phần giới thiệu về bà Mai Kiều Liên, Fortune nhấn mạnh hành trình gần nửa thế kỷ gắn bó với Vinamilk, từ một kỹ sư ngành sữa năm 1976 đến vị trí Tổng Giám đốc từ năm 1992.

Bà là một trong những CEO có thời gian điều hành doanh nghiệp lâu năm nhất Việt Nam, dẫn dắt Vinamilk qua những giai đoạn chuyển đổi quan trọng, từ cổ phần hóa, niêm yết trên thị trường chứng khoán đến mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế.

Từ những nhà máy sữa đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất, Vinamilk từng bước xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại, phát triển vùng nguyên liệu, làm chủ công nghệ và đưa sản phẩm Việt Nam tham gia thị trường quốc tế.

Trong suốt hành trình ấy, bà Mai Kiều Liên luôn nhất quán với quan điểm chất lượng là nền tảng của ngành thực phẩm, dinh dưỡng. Tư duy đặt người tiêu dùng ở vị trí trung tâm, đầu tư dài hạn cho công nghệ và phát triển nguồn nhân lực đã trở thành những yếu tố quan trọng định hình văn hóa và chiến lược phát triển của Vinamilk.

Liên quan đến Vinamilk, năm nay, Vinamilk tiếp tục được Fortune xếp hạng trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026, đứng thứ 164 trong bảng xếp hạng.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Vinamilk có mặt trong Fortune Southeast Asia 500, đồng thời là đại diện duy nhất của ngành sữa Việt Nam duy trì sự hiện diện trong danh sách kể từ khi Fortune bắt đầu công bố bảng xếp hạng riêng cho khu vực vào năm 2024.

Sau 50 năm phát triển, Vinamilk hiện sở hữu hệ thống 16 nhà máy và 15 trang trại trong và ngoài nước, với sản phẩm đã có mặt tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh nghiệp đứng thứ 36 thế giới về doanh thu ngành sữa, đồng thời được Brand Finance đánh giá là thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu.

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Vinamilk đạt gần 53.461 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 8.605 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ròng ở mức 8.560 tỷ đồng; cả hai chỉ tiêu cùng tăng hơn 30%.