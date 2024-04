Một công ty của bố chồng Hà Tăng báo lãi hơn 15 tỷ đồng mỗi tháng

Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) mới đây công bố báo cáo tài chính quý I năm 2024. Theo đó, chỉ trong 3 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Sasco đạt 680 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, Sasco có lãi trước thuế khoảng 56,3 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023. Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp này lãi 46 tỷ đồng trong quý I của năm 2024, tức là mỗi tháng lời khoảng 15,3 tỷ đồng. Đây cũng là mức lời cao nhất của Sasco ghi nhận, kể từ đại dịch Covid-19 đến nay.

Về lý do có mức lãi cao trong quý I, Sasco cho biết, nguyên nhân là do hoạt động kinh doanh được khôi phục hoàn toàn, đồng thời lượng khách đi và đến ga quốc nội, quốc tế đều tăng.

Trên thực tế, Sasco dự kiến đạt doanh thu thuần trong năm 2024 là hơn 2.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 343 tỷ đồng, tương ứng với tăng 8% và 3% so với năm trước. Đáng chú ý, công ty của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, vẫn tập trung vào việc bán hàng miễn thuế, phòng chờ và những dịch vụ khác.

Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco - Mã chứng khoán: SAS) do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT. Sasco được coi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không lớn ở Việt Nam.

Công ty chuyên thực hiện quản lý, vận hành hệ thống cửa hàng miễn thuế, nhà hàng và phòng chờ thương gia tại sân bay Tân Sơn Nhất, với nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Prime Lounge, The Phoenix, Food Village, Phố Chợ… Ngoài ra, Sasco còn là thành viên tích cực và tiên phong trong những hoạt động cộng đồng xã hội, chương trình về thương hiệu quốc gia và phát triển bền vững Việt Nam.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngày 10/4, Sasco công bố tổng doanh thu của công ty đạt 2,762 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 17% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 334 tỷ đồng, tăng 22% so với kế hoạch. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.889 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 21% so với kế hoạch.

Cơ hội lớn cho Sasco trong năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Sasco. Ảnh: Sasco

Tại ĐHĐCĐ, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đánh giá, trong năm 2024, dự báo nền kinh tế sẽ phục hồi tốt hơn, nhưng ngành hàng không vẫn còn phải đương đầu với nhiều thách thức lớn, chẳng hạn như giá xăng dầu, tỷ giá và mức độ mở cửa của những nền kinh tế quốc tế trọng điểm. Điều này cho thấy Sasco có tiềm năng, triển vọng nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức.

Chính vì vậy, để đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra trong năm 2024, HĐQT Sasco đã đưa ra một số giải pháp chiến lược, bao gồm chuyển đổi số, nâng cấp công nghệ; tập trung phát triển những dịch vụ đẳng cấp, đầu tư vào con người, không ngừng sáng tạo, tiên phong dẫn dắt thị trường… Trong đó, Sasco đề ra giải pháp giữ vững thị trường truyền thống ở sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời đón đầu về cơ hội phát triển ở nhà ga T3 Tân Sơn Nhất và Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong tương lai.

Theo nhận xét của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, nhà ga T3 đi vào hoạt động sẽ là cơ hội cho công ty mở rộng địa bàn kinh doanh, đồng thời tăng doanh thu và lợi nhuận. Đây cũng sẽ là thách thức cho Sasco vì việc gia tăng cạnh tranh từ các chuỗi F&B, ngành hàng lớn từ bên ngoài tham gia vào thị trường. Tuy nhiên, vị tỷ phú này tin tưởng rằng, với bề dày kinh nghiệm cùng sự am hiểu thị trường kinh doanh đặc thù trong sân bay, Sasco sẽ vượt qua được những khó khăn và đạt được mức tăng trưởng dương, sau hi nhà ga T3 đi vào hoạt động.

Ngoài ra, trong thời gian tới, Sasco cũng sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác ngoại như mở thêm các cửa hàng miễn thuế, nhằm hút các khách nhà giàu tới Việt Nam.

ông Johnathan Hạnh Nguyễn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Sasco, còn bà Lê Hồng Thủy Tiên – vợ ông, là thành viên HĐQT. Ảnh: ĐSPL

Tại Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, ông Johnathan Hạnh Nguyễn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ giữa năm 2017, còn bà Lê Hồng Thủy Tiên – vợ ông, là thành viên HĐQT. Hiện nay, ba công ty liên quan đến ông Johnathan đang nắm giữ hơn 45% vốn tại Sasco, bao gồm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPPG), Công ty CP Thời trang và mỹ phẩm Duy Anh (DAFC) và Công ty Thời trang và mỹ phẩm Âu châu (ACFC).