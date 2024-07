Một công ty chứng khoán vừa ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử hoạt động

CTCP Chứng khoán MB (MBS) tiền thân là Công ty CP chứng khoán Thăng Long. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2000 bởi Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). MBS là một trong 6 công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam.



Sau nhiều năm phát triển, MBS đã trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, liên tục đứng trong Top 10 thị phần tại cả hai Sở Giao dịch (Hồ Chí Minh và Hà Nội). Thời điểm hiện tại, công ty có vốn điều lệ 3.806 tỷ đồng.

MBS vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2/2024. Đây cũng là công ty chứng khoán đầu tiên trong nhóm hé lộ số liệu tài chính, kinh doanh nửa đầu năm 2024.

Theo báo cáo, trong quý 2, công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 887 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Lý giải về điều này, MBS cho biết, nguyên nhân là do giá trị và khối lượng giao dịch chứng khoán toàn thị trường tăng mạnh so với quý 2/2023 làm cho doanh thu môi giới chứng khoán của công ty tăng tương ứng là 43 tỷ đồng.

Cùng với đó, dư nợ hoạt động ký quỹ và ứng trước tại quý 2/2024 tăng 88% so với cũng kỳ làm cho doanh thu lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 261,7 tỷ đồng tăng 122,5 tỷ đồng. Ngoài ra doanh thu từ hoạt động tự doanh và các hoạt động khác cũng tăng trưởng tốt so với cùng kỳ góp phần làm tăng cho tổng doanh thu của quý 2.

Cùng với tổng doanh thu tăng cao, chi phí trong quý của MBS cũng tăng 389,8 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 139,1% dẫn đến lợi nhuận quý 2/2024 tăng 93,1 tỷ đồng tương ứng tăng 75,36% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức lợi nhuận cao kỷ lục theo quý trong lịch sử hoạt động của công ty chứng khoán này.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của MBS đạt 1.557 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế tăng 63% lên 500 tỷ.

Năm 2024, MBS lên kế hoạch 2024 với tổng doanh thu đạt 2.786 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 930 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 53% và 36% so với thực hiện năm trước. Với kết quả đã đạt được, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành gần 54% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2024.

Liên quan đến thị trường chứng khoán trong nước, theo phân tích của Công ty Chứng khoán SSI, thị trường tiếp tục duy trì mục tiêu 1300 - 1350 điểm cho VnIndex vào cuối năm 2024. Triển vọng tăng trưởng tích cực được ghi nhận ở nhiều mã Ngân hàng lớn, nhóm thép, nhóm tiêu dùng thiết yếu và tiêu dùng không thiết yếu, nhóm cảng và vận tải biển.

Tờ Thời báo Ngân hàng dẫn lời chuyên gia SSI cho biết: "Trong ngắn hạn, sự thận trọng quan sát trong giai đoạn này là cần thiết khi rủi ro thị trường chung đang gia tăng. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi vùng giá thật sự hấp dẫn, tập trung câu chuyện riêng của từng cổ phiếu để giải ngân mới; trong khi có thể tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu được kỳ vọng tăng trưởng mạnh".

Còn theo chia sẻ của bà Trần Thị Lan Anh, Trưởng phòng Tư vấn, Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam trên tờ Đầu tư chứng khoán, để tránh rủi ro, các nhà đầu tư cần quản trị danh mục ở mức cao nhất, hạn chế dùng đòn bẩy tài chính, chỉ nắm giữ cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành, kết quả kinh doanh tăng trưởng nhiều năm qua, có câu chuyện để kỳ vọng ở tương lai…