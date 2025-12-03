Một công ty chăn nuôi “kín tiếng” báo lãi 1.700 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

CTCP GeenFeed Việt Nam vừa công bố tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025 ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc, lợi nhuận sau thuế đạt 1.715,6 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm trước.

Về sức khỏe tài chính, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của GreenFeed tăng 57,5%, từ 4.599,6 tỷ đồng lên 7.240,9 tỷ đồng. Động lực chính đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, đạt tới 6.142,9 tỷ đồng, tăng 71,2%.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả chỉ tăng 22% lên 6.213,9 tỷ đồng – thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng vốn chủ sở hữu, giúp “hạ nhiệt” rủi ro đòn bẩy tài chính.

Cơ cấu nợ cũng cho thấy xu hướng thận trọng: dư nợ vay ngân hàng giảm 6,2% xuống 1.849 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu giữ nguyên ở mức 700 tỷ đồng. Dù vậy, khoản nợ phải trả khác tăng mạnh 51,2% lên 3.664,9 tỷ đồng, phản ánh quy mô hoạt động mở rộng.

Hệ số an toàn tài chính của doanh nghiệp cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ nợ phải trả/tổng tài sản giảm từ 0,53 xuống 0,46; nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 1,11 xuống 0,86. Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng lên 1,76 lần và thanh toán nhanh tăng lên 1,15 lần – mức cho thấy thanh khoản tốt. Đáng chú ý, hệ số thanh toán lãi vay đạt 29,77 lần, cao gấp gần 3 lần so với kỳ trước, cho thấy khả năng chi trả lãi vay cực kỳ an toàn.

Khả năng sinh lời bứt phá: ROA tăng từ 7,0% lên 12,8%; ROE tăng từ 14,8% lên 23,7%. Các chỉ số này cho thấy GreenFeed đang bước vào chu kỳ tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

GreenFeed báo lãi "khủng" trong 6 tháng đầu năm nay.

CTCP GreenFeed Việt Nam được thành lập năm 2003 bởi doanh nhân Lý Anh Dũng. Tập đoàn hiện hoạt động theo mô hình chuỗi 3F Plus (Feed – Farm – Food), sở hữu 10 nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, với năng lực cung ứng hàng triệu tấn sản phẩm mỗi năm.

Tuy nhiên, cổ đông lớn nhất hiện nay là khối ngoại, gồm Công ty TNHH Oriental Ford Holding (Hồng Kông, Trung Quốc) nắm 63,3% vốn và GreenFeed Thái Lan nắm 3,4% vốn.

GreenFeed hiện đặt trụ sở chính tại xã Bình Đức, tỉnh Long An, có vốn điều lệ 3.015 tỷ đồng. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật hiện là ông Đỗ Cao Bằng.