Một công ty bảo hiểm nhân thọ báo lãi hơn 1.200 tỷ, sở hữu số cổ phiếu có giá trị gần 3.700 tỷ

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life) vừa công bố báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 1.203 tỷ đồng, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước.



Trong nửa đầu năm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Dai-ichi Life mang về khoản lãi 1.843 tỷ đồng, giảm 20,5% so với cùng kỳ 2024. Nguyên nhân là do doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của giảm 3%, trong khi chi phí tăng 3,2%.

Cụ thể, Dai-ichi ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm 2% so với cùng kỳ 2024 xuống còn 8.985 tỷ đồng. Doanh thu bảo hiểm liên kết đơn vị giảm 16% xuống 4.054 tỷ đồng. Doanh thu bảo hiểm tử kỳ tăng 65% so với cùng kỳ, đạt 190 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Trong khi đó, tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm của Dai-ichi tăng 5,9% lên 6.147 tỷ đồng. Công ty đã cắt giảm mạnh chi hoa hồng bảo hiểm xuống còn gần 590 tỷ đồng, song không đủ để kéo lại sự đi xuống lợi nhuận của mảng bảo hiểm.

Cùng với mảng bảo hiểm, hoạt động đầu tư tài chính của Dai-ichi cũng ghi nhận lợi nhuận giảm 4,2% so với cùng kỳ 2024, xuống còn 1.649 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng của Dai-Ichi Life trong 6 tháng đầu năm ở mức 1.774 tỷ đồng, giảm 18,1% so với cùng kỳ. Trong khi, chi phí quản lý doanh nghiệp là 515 tỷ đồng, tăng 0,9%.

(Nguồn: BCTC Dai-Ichi Life)

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Dai-Ichi Life đạt 79.602 tỷ đồng, tăng 6% so với hồi cuối năm 2024.

Trong đó, các khoản đầu tư dài hạn là cấu phần lớn nhất với quy mô gấp khoảng gần 5 lần so với đầu tư ngắn hạn. Theo đó, quy mô đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức 9.583 tỷ đồng, đầu tư tài chính dài hạn là 46.730 tỷ đồng.

(Nguồn: BCTC Dai-Ichi Life)

Đầu tư dài hạn của Dai-ichi Life chủ yếu tập trung vào các loại trái phiếu. Cụ thể, trái phiếu Chính phủ mà công ty nắm giữ có giá trị 30.135 tỷ đồng, trái phiếu doanh nghiệp là 14.865 tỷ đồng và 1.600 tỷ đồng là tiền gửi tại các TCTD có kỳ hạn trên một năm.

Với đầu tư ngắn hạn, Dai-ichi Life sở hữu số cổ phiếu có giá trị gần 3.677 tỷ đồng vào cuối quý II/2025, tăng khoảng 700 tỷ so với hồi cuối năm 2024. Ngoài ra, công ty còn sở hữu gần 2.971 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm và hơn 960 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp có thời gian đáo hạn dưới 1 năm.