Một công trình do Sun Group xây dựng phải vận chuyển thủ công 35.000 tấn vật liệu lên đỉnh núi cao, khi hoàn thành đã xác lập 2 kỷ lục Guinness, sau 10 năm đón 10 triệu lượt khách

Để xây dựng tuyến cáp treo lên đỉnh Fansipan, các đơn vị thi công đã vận chuyển thủ công khoảng 35.000 tấn vật liệu lên núi thay vì mở đường cho phương tiện cơ giới. Sau hơn 800 ngày đêm thi công, công trình đi vào vận hành năm 2016, xác lập hai kỷ lục Guinness thế giới.

Fansipan cao 3.143m so với mực nước biển, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, cách trung tâm Sa Pa khoảng 9km về phía tây nam. Địa hình hiểm trở cùng điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến việc xây dựng hạ tầng tại đây gặp nhiều thách thức.

Bên cạnh yêu cầu vận chuyển vật liệu và thiết bị lên núi, dự án còn phải hạn chế tác động đến hệ sinh thái tự nhiên. Vì vậy, khoảng 35.000 tấn vật liệu được đưa lên bằng phương thức thủ công, với sự tham gia của đội ngũ kỹ sư, công nhân và người dân địa phương.

Quần thể Du lịch Fansipan – Sa Pa được khởi công ngày 2/11/2013, với tổng vốn đầu tư ban đầu 4.400 tỷ đồng. Sau hơn 800 ngày đêm thi công, tuyến cáp treo chính thức vận hành ngày 2/2/2016. Công trình sử dụng công nghệ cáp treo ba dây, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển lên khu vực đỉnh núi so với hành trình leo bộ kéo dài nhiều ngày trước đó.

Khi đi vào hoạt động, tuyến cáp treo được Guinness World Records xác nhận hai kỷ lục thế giới. Thứ nhất là tuyến cáp treo ba dây không dừng dài nhất thế giới, với chiều dài 6.292,5m. Thứ hai là hệ thống cáp treo ba dây không dừng có độ chênh cao giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới, đạt 1.410m.

Toàn tuyến có 6 trụ chính và 33 cabin, mỗi cabin chở khoảng 30–35 người. Hành trình bằng cáp treo mất khoảng 15 phút, giúp nhiều nhóm du khách có thể tiếp cận "nóc nhà Đông Dương" mà không cần thực hiện chuyến trekking dài ngày. Trước năm 2016, việc chinh phục Fansipan chủ yếu dựa vào hình thức leo núi, thường mất ít nhất hai ngày đêm tùy cung đường và điều kiện hành trình.

Tuyến cáp treo lên đỉnh Fansipan.

Sau khi tuyến cáp treo đi vào khai thác, hệ thống trải nghiệm tại khu du lịch tiếp tục được mở rộng với tàu hỏa leo núi, các công trình tâm linh, không gian văn hóa và cảnh quan phục vụ tham quan. Từ trung tâm Sa Pa, du khách có thể đến ga cáp treo tại Sun World Fansipan Legend bằng taxi, xe ôm hoặc tàu hỏa leo núi Mường Hoa. Tuyến tàu dài khoảng 1,7km, kết nối khu vực trung tâm với ga cáp treo trong khoảng 6 phút.

Từ ga trên núi, du khách có thể đi bộ qua khoảng 600 bậc thang hoặc sử dụng tàu hỏa leo núi Fansipan để tiếp tục hành trình lên đỉnh. Dọc tuyến tham quan có các điểm đến như Đại tượng Phật A Di Đà, Kim Sơn Bảo Thắng Tự và Thác nước 9 tầng. Việc kết hợp nhiều loại hình vận chuyển với các điểm tham quan giúp khu du lịch phục vụ đa dạng nhu cầu, từ ngắm cảnh thiên nhiên đến khám phá không gian văn hóa và tâm linh.

Năm 2026 đánh dấu tròn 10 năm tuyến cáp treo Fansipan vận hành. Ngày 20/6, Sun World Fansipan Legend công bố đã đón vị khách thứ 10 triệu kể từ năm 2016. Cột mốc này phản ánh lượng khách tích lũy trong một thập kỷ khai thác tuyến cáp treo và các trải nghiệm tại khu du lịch.

Cùng giai đoạn, lượng khách đến Sa Pa cũng tăng so với thời điểm trước khi tuyến cáp treo hoạt động. Theo Cổng thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trước năm 2016, Sa Pa đón khoảng 600.000 – 700.000 lượt khách mỗi năm. Năm 2016, lượng khách đạt khoảng 970.000 lượt; đến năm 2025, con số này vượt 4,3 triệu lượt, với doanh thu du lịch khoảng 19.000 tỷ đồng.

Tuyến cáp treo Fansipan góp phần thay đổi cách du khách tiếp cận một trong những điểm đến nổi tiếng của Sa Pa. Từ hành trình leo núi đòi hỏi nhiều thời gian và thể lực, việc lên khu vực đỉnh núi được rút ngắn còn khoảng 15 phút, đồng thời tạo thêm điều kiện để phát triển các dịch vụ tham quan, lưu trú và du lịch tại địa phương.



