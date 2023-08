Một công trình 13.000m2 ở Long An vừa đạt giải lớn về kiến trúc thế giới: Được chuyên gia đánh giá "kiệt tác", có cách thiết kế mới lạ

‏Long An là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa, phát triển trên nền tảng văn hóa Óc Eo vốn đã hình thành và phát triển từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ thứ 6 sau Công nguyên. Hiện nay, Long An có 112 di tích lịch sử - văn hóa, 02 bảo vật quốc gia, 05 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Dự án Bảo Tàng – Thư Viện Long An nằm trong chuỗi hành động triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.‏

‏Bản thiết kế Bảo tàng – Thư viện tỉnh Long An này đã đạt giải thưởng World Architecture Community Awards lần thứ 44 ngày 19/7 vừa qua. Đây là giải thưởng uy tín được công bố định kỳ dựa trên phiếu bầu của những thành viên danh dự thuộc cộng đồng kiến trúc thế giới và người chiến thắng trong các giải thưởng lần trước, với mục tiêu tôn vinh các dự án "truyền cảm hứng sáng tạo trong diễn ngôn kiến trúc đương đại".‏

‏Dự án Bảo tàng – Thư viện tỉnh Long An được thiết kế bởi đơn vị tư vấn thiết kế danh tiếng Van Aelst | Nguyen & Partners. Giới chuyên môn đánh giá đây là "kiệt tác kiến trúc của tương lai đan xen hơi thở quá khứ". Theo VA.NG, website của Van Aelst‏ | ‏‏Nguyen and Partners, diện tích công trình lên tới 13.000m2.‏

‏Công trình lấy cảm hứng từ nét duyên dáng mộc mạc của những ngôi nhà hàng trăm năm lịch sử với mái dốc một tầng làm bằng ngói và gạch đất sét; đồng thời phản ánh nghệ thuật thủ công vừa giản dị vừa tinh tế của người thợ thủ công địa phương qua từng chi tiết.‏

‏Trong đó, điểm đặc sắc là hình dạng mái nhà được khắc họa khéo léo đưa ánh sáng tự nhiên len lỏi mềm mại giữa các khu vực bảo tàng và thư viện. Mái nhà điêu khắc kết nối bảo tàng và thư viện còn sân trung tâm đóng vai trò là một yếu tố gắn kết thống nhất toàn bộ cấu trúc.‏

‏Không chỉ là nơi trưng bày các hiện vật, bảo tàng còn là không gian cộng đồng, mời gọi người dân địa phương và khách du lịch đến khám phá, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của Long An. Tại đây sẽ trưng bày các hiện vật theo chủ đề kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; chủ đề Xây dựng tổ quốc; văn hóa khảo cổ; đặc trưng thiên nhiên Long An…‏

‏Bên cạnh đó, trong khuôn viên của bảo tàng – thư viện, người dân và du khách được khám phá các khu vườn theo chủ đề như: ‏

‏Vườn lịch sử trưng bày các hiện vật chiến tranh và khảo cổ; ‏

‏Vườn văn hóa có các tác phẩm nghệ thuật với sân chơi tương tác theo nhiều chủ đề văn hóa như trò chơi dân gian, âm nhạc cổ truyền "đờn ca tài tử"; ‏

‏Vườn kiến trúc có quần thể công trình kiến trúc như làng truyền thống với đình làng, sân, ao cá, vườn cây ăn trái…‏

‏Khu vực thư viện được thiết kế với một hệ thống thông tin thư viện hiện đại: phòng thông tin thư mục, phòng thư viện chuyên ngành, phong tra cứu sách điện tử, phòng hội thảo... ‏

‏Tất cả tạo nên một không gian học thuật, nơi vừa có thể tập trung nghiên cứu, vừa có thể giao lưu, học hỏi kiến thức...

‏Thiết kế được đầu tư kỹ lưỡng và không khí hấp dẫn của dự án Bảo tàng - Thư viện tỉnh Long An sẽ giúp nơi đây trở thành một điểm đến mới, một trung tâm văn hóa của khu vực.‏

‏Nằm ở vị trí tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh và thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Long An đã trở thành cửa ngõ quan trọng để giao thương kinh tế cho các tỉnh miền Tây. Với vị trí thuận lợi như thế, dần dần các địa điểm du lịch Long An cũng được đến gần hơn với nhiều du khách. Đặc biệt là không khí bình yên dân dã đậm chất miền Tây ở ngay kế bên Sài Gòn này đã trở thành nơi xả stress cuối tuần thú vị cho dân Sài thành.‏

Với vị trí thuận lợi như thế, dần dần các địa điểm du lịch Long An cũng được đến gần hơn với nhiều du khách. Ảnh: Internet‏

‏Bên cạnh đó, Long An còn mang nhiều điểm đặc sắc trong văn hóa thông qua các lễ hội như lễ Kỳ Yên, lễ cầu mưa, lễ tống phong,... Nếu may mắn đến được vào thời điểm này, bạn sẽ được hòa vào không khí sôi động từ các trò chơi dân gian như đua thuyền, kéo co, đánh vật vô cùng đặc sắc.‏

‏Nơi đây cũng có nhiều điểm check-in nổi tiếng như khu du lịch sinh thái làng nổi Tân Lập - nơi du khách được tản bộ trên con đường xuyên rừng tràm, hoặc ngồi thuyền xuôi theo con rạch băng qua rừng, trong không gian trong lành và bình yên. Hay như Nhà cổ trăm cột được làm từ nhiều loại gỗ quý, với kiến trúc thời Nguyễn, mang đậm phong cách Huế, được xếp hạng là một di tích lịch sử cấp quốc gia vì đã gắn liền với lịch sử nước nhà. Làng cổ Phước Lộc Thọ, nơi tập hợp những ngôi nhà được xem là cổ nhất Việt Nam và mang đặc trưng của cả ba miền Bắc Trung Nam, cũng là nơi thu hút đông đảo du khách check-in…‏

Non nước và bầu không khí trong lành, yên tĩnh của Long An là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái. Ảnh: Internet‏

‏Ảnh công trình: Van Aelst‏‏| ‏ Nguyen and Partners