Một cổ phiếu chứng khoán phá đỉnh lịch sử, vốn hóa kỷ lục 35.000 tỷ đồng

Tính từ vùng giá hồi tháng 3, thị giá cổ phiếu đã tăng khoảng 65%.

Trong khi thị trường chung điều chỉnh, cổ phiếu HCM của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC) lại đi ngược xu hướng khi liên tục thiết lập các mốc cao mới. Chốt phiên 11/8, HCM tăng hơn 2% lên 26.500 đồng/cổ phiếu, xác lập vùng đỉnh lịch sử, qua đó đưa vốn hóa doanh nghiệp lên hơn 35.700 tỷ đồng. Tính từ vùng giá hồi tháng 3, thị giá HCM đã tăng khoảng 65%.

Đà tăng của HSC diễn ra trong bối cảnh thanh khoản thị trường nói chung và nhóm cổ phiếu chứng khoán nói riêng vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Cập nhập mới nhất, ông Lê Anh Quân, anh ruột ông Lê Anh Minh – Phó Chủ tịch HĐQT Chứng khoán HSC vừa thông báo đã bán toàn bộ 600.000 cổ phiếu HCM đăng ký giao dịch, giảm lượng cổ phiếu nắm giữ còn 680.502 đơn vị, tương ứng 0,06% vốn. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh trong giai đoạn từ ngày 24/7 đến 5/8/2026.

Động lực cho đà tăng tốc của HSC được củng cố bởi kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm, đặc biệt ở mảng cho vay ký quỹ.

Theo kết quả kinh doanh quý II/2026, HSC ghi nhận doanh thu 1.235 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 340 tỷ đồng, tăng 42%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 2.452 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 704 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 35% so với cùng kỳ.

Cho vay ký quỹ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của HSC. Riêng trong quý II, mảng này mang về 766 tỷ đồng doanh thu, tăng 53% và đóng góp khoảng 62% tổng doanh thu. Tính chung 6 tháng, doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ đạt 1.532 tỷ đồng, tăng 50%. Dư nợ margin tại cuối tháng 6 đạt 29.024 tỷ đồng, tăng so với mức 28.150 tỷ đồng hồi đầu năm.

Cùng với margin, hoạt động môi giới cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Doanh thu môi giới trong 6 tháng đầu năm đạt 521 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Thị phần môi giới cổ phiếu của HSC trên HoSE trong nửa đầu năm đạt 7,1%, cải thiện so với mức 6,9% cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này đang tạo nền tảng cho mục tiêu kinh doanh cả năm của HSC. Năm 2026, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 1.841 tỷ đồng, tăng 56% so với thực hiện năm 2025. Với kết quả sau 6 tháng, HSC tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn cạnh tranh cao về nguồn vốn và thị phần.

Đáng chú ý, dư địa mở rộng hoạt động kinh doanh của HSC đang được củng cố bởi quy mô nguồn vốn ngày càng lớn. Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của công ty đạt 41.259 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ dư nợ cho vay margin tăng. Vốn chủ sở hữu đạt 14.640 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ, một phần nhờ nguồn vốn bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu cuối năm 2025.

Không dừng ở nguồn vốn hiện có, HSC đang tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn quy mô lớn nhằm mở rộng năng lực cho vay ký quỹ. Theo phương án được HĐQT thông qua, công ty chào bán gần 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động gần 2.700 tỷ đồng. Thời gian đăng ký mua kéo dài từ ngày 29/7 đến 28/8/2026. Toàn bộ số tiền thu được dự kiến bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ trong năm 2026 và 2027.

Đây là một trong ba cấu phần trong kế hoạch tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua, bên cạnh phát hành cổ phiếu ESOP và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nếu hoàn tất cả ba phương án, vốn điều lệ của HSC dự kiến tăng từ 10.808 tỷ đồng lên hơn 15.800 tỷ đồng.

Việc gia tăng nguồn lực tài chính được kỳ vọng giúp HSC tiếp tục mở rộng quy mô margin trong giai đoạn tới, đồng thời tạo dư địa cho các mảng kinh doanh khác. Công ty cũng đang triển khai các thương vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, trong khi triển vọng dòng vốn nước ngoài được kỳ vọng cải thiện khi thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn tới các cột mốc nâng hạng. Đây có thể trở thành những động lực bổ sung cho kết quả kinh doanh của HSC trong nửa cuối năm 2026 và năm 2027.