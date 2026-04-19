Một cổ đông đặc biệt vừa bán ra lượng cổ phiếu Vingroup trị giá gần nghìn tỷ

CTCP Vinpearl (Mã CK: VPL) vừa công bố thông tin về giao dịch thoái bớt vốn tại Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC).

Cụ thể, Vinpearl đã chuyển nhượng gần 5,2 triệu cổ phiếu VIC. Giao dịch được thực hiện trong ngày 16/4/2026, theo hình thức chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán, thông qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Sau khi hoàn tất, Vinpearl giảm số lượng cổ phần sở hữu tại Vingroup xuống còn khoảng 85 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,1%.

Cùng ngày, VIC đóng cửa tăng kịch trần lên 189.300 đồng/cổ phiếu, tạm tính theo thị giá này thì số tiền Vinpearl có thể thu về từ thương vụ này xấp xỉ 990 tỷ đồng.

Ngày 24/4 tới đây, Vinpearl sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026. Theo tài liệu mới công bố, Vinpearl lên kế hoạch mang về 16.000 tỷ đồng doanh thu năm nay (mức cao kỷ lục), tăng nhẹ 3% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng, tương ứng tăng mạnh 36% so với thực hiện 2025.

Tuy nhiên diễn biến mới nhất, Vinpearl đã điều chỉnh tăng kế hoạch LNST lên 3.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết việc điều chỉnh các chỉ tiêu kể hoạch kinh doanh năm 2026 được căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh thực tế trong Quý 1/2026 và các chuyển biển tích cực từ công tác quản trị phương án tài chính.﻿

Doanh nghiệp này cũng xin ý kiến cổ đông sẽ không chia cổ tức cho năm 2025. Một nội dung quan trọng dự kiến trình Đại hội sắp tới là phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi riêng lẻ. Theo kế hoạch, Vinpearl lên kế hoạch chào bán tối đa 100 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức, có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông.

Giá chào bán cổ phiếu ưu đãi là 80.000 đồng/cp, tương ứng tổng số tiền dự kiến thu về là tối đa 8.000 tỷ đồng.