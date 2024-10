Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn 2 của vụ án "chuyến bay giải cứu", đề nghị truy tố 17 bị can, trong đó có nhiều cựu lãnh đạo. Đáng chú ý, trong số các bị can có một người dù chỉ là chuyên viên nhưng cũng được xác định là đã nhận hối lộ 650 triệu đồng. Đó là bị can Lê Thị Phượng, Chuyên viên Phòng Khoa giáo Văn xã, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương.

(Ảnh minh hoạ)

Theo kết luận điều tra, thời điểm bùng phát dịch Covid-19, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương về việc tổ chức các chuyến bay “Combo” đưa công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài về nước cách ly tại địa phương.

UBND các tỉnh, thành phố, có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, đề xuất, ra văn bản chấp thuận chủ trương cách ly cho các doanh nghiệp đưa công dân về nước về địa phương để thực hiện cách ly y tế. Tại Hải Dương, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương được giao thực hiện nhiệm vụ này.

Lê Thị Phượng là Chuyên viên Phòng Khoa giáo Văn xã, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương, được phân công tiếp nhận hồ sơ, tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ trương để công ty, doanh nghiệp tổ chức đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Khoảng đầu tháng 6/2021, sau khi được Võ Thị Hồng (bị can Giai đoạn 1 vụ án) nhờ xin cấp phép tổ chức chuyến bay cho Công ty Cổ phần dịch vụ và Thương mại du lịch Sora, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Quốc tế Biển Bạc, Bùi Huy Hoàng (bị can Giai đoạn 1) đã liên hệ với Lê Thị Phượng để nhờ Phượng xin công văn chấp thuận cách ly y tế của UBND tỉnh Hải Dương cho công dân về nước trên các chuyến bay của Công ty Sora, Công ty Biển Bạc và được Phượng đồng ý.

Theo đó, từ tháng 6/2021 đến cuối tháng 11/2021 Bùi Huy Hoàng đã 2 lần đưa tiền cho Lê Thị Phượng tổng cộng 650 triệu đồng để được Phượng giúp công ty của Võ Thị Hồng có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Hải Dương đồng ý cho công dân nhập cảnh được cách ly y tế tại tỉnh Hải Dương.

Lần đầu tiên vào ngày 8/6/2021, Phượng nhận 300 triệu đồng tiền mặt từ Hoàng tại nhà riêng để xin công văn chấp thuận cho 158 công dân về nước trên chuyến bay của Công ty Sora, cách ly tại khách sạn Kim Sơn, TP.Hải Dương. Kết quả, Phượng đã đề xuất và được lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương ký duyệt Công văn số 2097/UBND-VP ngày 09/6/2021 chấp thuận cho khách sạn Kim Sơn đón đoàn khách về thực hiện cách ly y tế, đồng thời hướng dẫn để Công ty Sora ký hợp đồng ủy quyền cho khách sạn Kim Sơn thực hiện đón đoàn khách về nước trên chuyến bay do Công ty Sora tổ chức.

Lần thứ hai vào ngày 23/11/2021, Phượng nhận 350 triệu đồng tiền mặt từ Hoàng tại phòng làm việc của Phượng để đề xuất UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận cách ly cho 425 công dân về nước trên 2 chuyến bay dự kiến tổ chức vào tháng 12/2021, 01/2022 của Công ty Biển Bạc. Kết quả, Phượng đã đề xuất và được lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương ký duyệt Công văn số 4348/UBND-VP ngày 25/11/2021 chấp thuận cho số công dân về nước trên chuyến bay của Công ty Biển Bạc.

Tuy nhiên, do Hồng không tổ chức chuyến bay nên Hồng đề nghị Hoàng trả lại tiền chi phí xin công văn của UBND tỉnh Hải Dương. Vì vậy, Hoàng đã đề nghị Phượng trả lại tiền cho Hoàng như thỏa thuận từ trước nhưng Phượng chỉ trả lại cho Hoàng 50 triệu đồng. Số tiền này Hoàng nhờ em trai là Bùi Huy H. đến gặp Phượng để nhận tiền, sau đó chuyển lại cho Hoàng.

Tại Giai đoạn 1 vụ án, Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử tuyên phạt Võ Thị Hồng 3 năm tù giam về tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 4, Điều 364 BLHS; Bùi Huy Hoàng 30 tháng tù giam về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại Khoản 4, Điều 365 BLHS, trong đó có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ số tiền 650 triệu đồng cho Lê Thị Phượng.

Kết luận điều tra nhận định, thông qua Bùi Huy Hoàng, Lê Thị Phượng đã nhận hối lộ 2 lần, tổng số 650.000.000 đồng của Võ Thị Hồng để đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương duyệt, ký công văn chấp thuận chủ trương đưa công dân về cách ly tại Hải Dương cho Công ty Sora và Công ty Biển Bạc.

Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn 1 của vụ án, Lê Thị Phượng không thừa nhận hành vi phạm tội. Nhưng đến nay, Phượng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp số tiền 600 triệu đồng để khắc phục hậu quả của vụ án.