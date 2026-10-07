Một chủ nợ nước ngoài của Novaland đổi khoản nợ lấy cổ phiếu NVL với giá gây sốc

Mức giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu hiện cao hơn hơn 3 lần so với thị giá của NVL trên sàn.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa thông qua phương án phát hành hơn 1,73 triệu cổ phiếu để chuyển đổi một phần lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

Theo đó, Novaland sẽ phát hành hơn 1,73 triệu cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi 10 trái phiếu, với tổng giá trị chuyển đổi hơn 2,36 triệu USD, tương đương khoảng 59 tỷ đồng. Giá trị chuyển đổi của mỗi trái phiếu vào khoảng 236.000 USD.

Đáng chú ý, giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, mỗi trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 173.708 cổ phiếu NVL.

Toàn bộ 10 trái phiếu được đăng ký chuyển đổi bởi BNP Paribas Financial Markets. Ngày thực hiện chuyển đổi dự kiến là 6/10/2026. BNP Paribas Financial Markets S.N.C. là pháp nhân thuộc tập đoàn tài chính BNP Paribas của Pháp, có trụ sở tại Paris. Đơn vị này hoạt động trong mảng thị trường vốn, cung cấp các sản phẩm đầu tư, giao dịch, tài trợ và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng tổ chức.

Lô trái phiếu nói trên thuộc chương trình trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD được Novaland phát hành từ năm 2021. Trong những năm sau đó, các điều khoản của lô trái phiếu đã nhiều lần được điều chỉnh, tái cấu trúc và cập nhật.

Đợt chuyển đổi diễn ra trong bối cảnh thị giá NVL đang thấp hơn đáng kể so với mức giá chuyển đổi. Trong phiên 6/10, cổ phiếu Novaland giảm 1,42% xuống 10.400 đồng/cổ phiếu, sau giai đoạn biến động mạnh với hai phiên giảm sàn liên tiếp vào cuối tháng 9. Dù đã có ba phiên phục hồi sau đó, thị giá NVL vẫn giảm khoảng 18% chỉ trong hơn một tuần.

Như vậy, mức giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu hiện cao hơn hơn 3 lần so với thị giá của NVL trên sàn.

Đợt chuyển đổi này diễn ra cùng thời điểm Novaland đang triển khai một kế hoạch tăng vốn quy mô lớn. Doanh nghiệp dự kiến chào bán hơn 800,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 3:1. Nếu hoàn tất toàn bộ phương án, Novaland có thể huy động gần 8.007 tỷ đồng.

Phần lớn số tiền dự kiến thu về sẽ được sử dụng để xử lý các nghĩa vụ tài chính. Trong đó, một phần vốn được góp vào các công ty con để thanh toán nợ và các khoản phải trả, phần còn lại được dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của nhiều lô trái phiếu do Novaland phát hành.

Kế hoạch tăng vốn được triển khai trong bối cảnh Novaland vẫn đang tiếp tục quá trình tái cấu trúc và xử lý áp lực nợ. Tại ngày 30/6/2026, tổng dư nợ vay của doanh nghiệp ở mức khoảng 72.900 tỷ đồng, trong đó khoảng 30.500 tỷ đồng sẽ đáo hạn trong vòng 12 tháng. Công ty cũng ghi nhận hơn 16.700 tỷ đồng nợ gốc quá hạn tại thời điểm cuối kỳ, dù một phần nghĩa vụ đã được các bên thống nhất gia hạn.

Xoay quanh loạt tin đồn "phá sản" hoặc "mất khả năng hoạt động" lan truyền trên mạng, Novaland đã lên tiếng khẳng định các nội dung trên không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Công ty cho biết vẫn đang triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh, đồng thời xử lý các nghĩa vụ với khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

Doanh nghiệp cũng cho rằng việc tiếp tục lan truyền các thông tin thiếu căn cứ hoặc chưa được kiểm chứng có thể ảnh hưởng đến uy tín, tâm lý khách hàng, đối tác, nhà đầu tư cũng như quá trình phục hồi hoạt động. Novaland cho biết sẽ tiếp tục công bố thông tin theo hướng minh bạch, nhất quán và bảo lưu quyền yêu cầu cải chính, gỡ bỏ hoặc áp dụng các biện pháp pháp lý đối với những trường hợp phát tán thông tin sai sự thật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.