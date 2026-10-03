Một chiếc xe Toyota vừa hứng trọn khối thép 760 kg từ độ cao 9m mà vẫn có thể tự rời khỏi đống đổ nát

Toyota đã tái hiện một thử nghiệm nổi tiếng của Hilux từ chương trình Top Gear, nhưng lần này chiếc bán tải điện phải hứng trọn một caravan nặng 760 kg rơi từ độ cao 9,1 m.

Toyota Hilux từ lâu được biết đến với khả năng chịu đựng khắc nghiệt, đặc biệt sau loạt thử nghiệm nổi tiếng trên chương trình Top Gear năm 2003. Năm 2026, Toyota tiếp tục khai thác hình ảnh này khi đưa phiên bản Hilux BEV hoàn toàn mới vào một màn thử nghiệm đặc biệt tại Anh.

Toyota Anh đã đăng một cuộc khảo sát trên Reddit để cộng đồng lựa chọn thử thách dành cho chiếc bán tải chạy điện. Hai phương án được đưa ra gồm dùng một quả cầu phá dỡ nặng 1 tấn đập vào xe hoặc thả một chiếc caravan từ trên cao xuống. Phương án sử dụng caravan nhận được nhiều lựa chọn hơn.

Theo đó, các kỹ sư Toyota sử dụng cần cẩu nâng một chiếc caravan nặng 760 kg lên độ cao khoảng 9,1 m. Một chiếc Hilux BEV mới được đặt ngay bên dưới, trước khi chiếc xe nhà di động được thả rơi tự do xuống nóc bán tải.

Cú va chạm khiến phần thân caravan bằng sợi thủy tinh và gỗ vỡ vụn, trong khi Hilux BEV chịu lực tác động trực tiếp từ phía trên. Toyota sử dụng camera tốc độ cao để ghi lại toàn bộ quá trình, đồng thời bố trí một camera bên trong caravan nhằm ghi hình cú rơi từ góc nhìn của người ngồi trong khoang xe.

Sau va chạm, Hilux BEV vẫn có thể khởi động và tự di chuyển ra khỏi khu vực đổ nát. Chiếc bán tải xuất hiện một số hư hỏng bên ngoài, gồm phần mái bị biến dạng, kính chắn gió nứt và một vết lõm trên thùng xe phía sau.

Toyota cho biết hệ thống treo đã hấp thụ lực tác động, trong khi cụm pin được đặt trên khung gầm dạng thang và các động cơ điện vẫn hoạt động. Tuy nhiên, phần mái chịu hư hỏng đáng kể sau cú va chạm.

Hãng đồng thời cảnh báo người xem không thực hiện lại thử nghiệm vì có thể gây thương tích nghiêm trọng, tử vong hoặc thiệt hại tài sản. Toàn bộ mảnh vỡ của caravan sau thử nghiệm tại Sân bay Bentwaters ở Suffolk đã được thu hồi và chuyển tới cơ sở tái chế.

Màn thử nghiệm do Very Nice Films và Bickers hỗ trợ thực hiện mới chỉ là bước đầu trong chương trình kiểm tra độ bền của Hilux BEV. Toyota đã bàn giao chiếc xe cho kênh YouTube của Top Gear để tiếp tục thực hiện các thử thách khắc nghiệt khác.

Hilux thế hệ mới hiện có các lựa chọn gồm động cơ diesel hybrid nhẹ và hệ truyền động thuần điện. Toyota cũng đã xác nhận phiên bản sử dụng pin nhiên liệu hydro sẽ ra mắt vào năm 2028.

Dù vậy, phiên bản diesel vẫn chiếm phần lớn doanh số Hilux nhờ giá thành thấp hơn, nguồn nhiên liệu thuận tiện hơn cùng khả năng kéo và tải trọng cao hơn. Hilux BEV hiện chưa được bán tại Bắc Mỹ.