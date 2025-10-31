HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một chiếc smartphone có bao nhiêu vàng bên trong?

Nguyệt Phạm |

Ít ai biết rằng bên trong chiếc smartphone mà mình đang sử dụng có chứa một lượng vàng nhất định.

Quizz Một chiếc smartphone có bao nhiêu vàng bên trong? – 3 câu hỏi có giải thích
Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Trung bình, một chiếc smartphone chứa bao nhiêu gam vàng bên trong?

Đáp án đúng là: B. 0,034 gam

Theo nghiên cứu từ BGR, mỗi chiếc smartphone hiện đại chứa trung bình 0,034 gam vàng, chủ yếu dưới dạng lớp phủ mỏng trên bảng mạch, bo mạch chủ, đầu nối SIM và điểm tiếp xúc. Mặc dù lượng vàng trong một thiết bị rất nhỏ, nhưng với hàng tỷ smartphone được sản xuất toàn cầu hàng năm, tổng lượng vàng khai thác từ rác điện tử trở nên đáng kể. Vàng đảm bảo độ dẫn điện cao, chống ăn mòn và duy trì kết nối ổn định – những yếu tố thiết yếu cho hiệu suất thiết bị.

Một chiếc smartphone có bao nhiêu vàng bên trong?- Ảnh 1.

Vàng chỉ là một trong số ít kim loại hiếm mà người dùng nhận được từ một chiếc smartphone. (Ảnh: PNGTree)

 

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Cần bao nhiêu chiếc smartphone cũ để thu hồi được 1 gam vàng thông qua tái chế?

Đáp án đúng là: B. 41 chiếc

Các chuyên gia tái chế điện tử xác định rằng cần khoảng 41 chiếc smartphone để thu hồi 1 gam vàng. Con số này phản ánh hàm lượng vàng cực thấp (0,034 gam/thiết bị) nhưng đồng thời nhấn mạnh giá trị kinh tế của tái chế. Quy trình chiết tách vàng từ bo mạch cũ không chỉ giảm nhu cầu khai thác mỏ mới – vốn gây ô nhiễm nghiêm trọng – mà còn góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên kim loại hiếm, đồng thời giảm thiểu rác thải điện tử độc hại ra môi trường.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Vàng trong smartphone chủ yếu được sử dụng ở những bộ phận nào?

Đáp án đúng là: C. Bảng mạch, đầu nối và điểm tiếp xúc

Vàng được phủ lớp mỏng trên bảng mạch in (PCB), bo mạch chủ, đầu nối SIM, cổng sạc và các điểm tiếp xúc điện trong smartphone. Nhờ tính dẫn điện vượt trội và khả năng chống oxy hóa, ăn mòn, vàng đảm bảo tín hiệu truyền tải ổn định, giảm thiểu hỏng hóc do tiếp xúc lâu dài. Một số thiết bị cao cấp hoặc kích thước lớn (như tablet) có thể chứa tới 1 gam vàng. Việc sử dụng vàng ở các vị trí chiến lược này là yếu tố then chốt giúp thiết bị hoạt động tin cậy trong thời gian dài.

KHÁM PHÁ QUIZ KHÁC
Tags

Tin ngắn

camera

báo mới

smartphone

vàng

tái chế

pin

Điện thoại thông minh

màn hình cảm ứng

SIM điện thoại

loa

điểm tiếp xúc

Quizz Soha

bảng mạch

vỏ máy

đầu nối

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại