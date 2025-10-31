Một chiếc smartphone có bao nhiêu vàng bên trong?

Đáp án đúng là: B. 0,034 gam
Theo nghiên cứu từ BGR, mỗi chiếc smartphone hiện đại chứa trung bình 0,034 gam vàng, chủ yếu dưới dạng lớp phủ mỏng trên bảng mạch, bo mạch chủ, đầu nối SIM và điểm tiếp xúc. Mặc dù lượng vàng trong một thiết bị rất nhỏ, nhưng với hàng tỷ smartphone được sản xuất toàn cầu hàng năm, tổng lượng vàng khai thác từ rác điện tử trở nên đáng kể. Vàng đảm bảo độ dẫn điện cao, chống ăn mòn và duy trì kết nối ổn định – những yếu tố thiết yếu cho hiệu suất thiết bị.
Đáp án đúng là: B. 41 chiếc
Các chuyên gia tái chế điện tử xác định rằng cần khoảng 41 chiếc smartphone để thu hồi 1 gam vàng. Con số này phản ánh hàm lượng vàng cực thấp (0,034 gam/thiết bị) nhưng đồng thời nhấn mạnh giá trị kinh tế của tái chế. Quy trình chiết tách vàng từ bo mạch cũ không chỉ giảm nhu cầu khai thác mỏ mới – vốn gây ô nhiễm nghiêm trọng – mà còn góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên kim loại hiếm, đồng thời giảm thiểu rác thải điện tử độc hại ra môi trường.
Đáp án đúng là: C. Bảng mạch, đầu nối và điểm tiếp xúc
Vàng được phủ lớp mỏng trên bảng mạch in (PCB), bo mạch chủ, đầu nối SIM, cổng sạc và các điểm tiếp xúc điện trong smartphone. Nhờ tính dẫn điện vượt trội và khả năng chống oxy hóa, ăn mòn, vàng đảm bảo tín hiệu truyền tải ổn định, giảm thiểu hỏng hóc do tiếp xúc lâu dài. Một số thiết bị cao cấp hoặc kích thước lớn (như tablet) có thể chứa tới 1 gam vàng. Việc sử dụng vàng ở các vị trí chiến lược này là yếu tố then chốt giúp thiết bị hoạt động tin cậy trong thời gian dài.