Một chiếc smartphone có bao nhiêu vàng bên trong?

Theo nghiên cứu từ BGR, mỗi chiếc smartphone hiện đại chứa trung bình 0,034 gam vàng, chủ yếu dưới dạng lớp phủ mỏng trên bảng mạch, bo mạch chủ, đầu nối SIM và điểm tiếp xúc. Mặc dù lượng vàng trong một thiết bị rất nhỏ, nhưng với hàng tỷ smartphone được sản xuất toàn cầu hàng năm, tổng lượng vàng khai thác từ rác điện tử trở nên đáng kể. Vàng đảm bảo độ dẫn điện cao, chống ăn mòn và duy trì kết nối ổn định – những yếu tố thiết yếu cho hiệu suất thiết bị.

Vàng chỉ là một trong số ít kim loại hiếm mà người dùng nhận được từ một chiếc smartphone. (Ảnh: PNGTree)

Các chuyên gia tái chế điện tử xác định rằng cần khoảng 41 chiếc smartphone để thu hồi 1 gam vàng. Con số này phản ánh hàm lượng vàng cực thấp (0,034 gam/thiết bị) nhưng đồng thời nhấn mạnh giá trị kinh tế của tái chế. Quy trình chiết tách vàng từ bo mạch cũ không chỉ giảm nhu cầu khai thác mỏ mới – vốn gây ô nhiễm nghiêm trọng – mà còn góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên kim loại hiếm, đồng thời giảm thiểu rác thải điện tử độc hại ra môi trường.

