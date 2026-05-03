Một CEO bất động sản ở TPHCM đột ngột qua đời

Phạm Dũng |

Sự ra đi đột ngột của một giám đốc điều hành (CEO) bất động sản ở TPHCM là nỗi đau tột cùng của gia đình, người thân và bạn bè

Những ngày qua, thông tin thạc sĩ Liêu Kỳ Nhân (SN 1984, quê An Giang) đột ngột qua đời đã khiến cộng đồng mạng và giới doanh nhân bàng hoàng, tiếc thương.

Anh là người sáng lập kiêm CEO Công ty BĐS Happyhomes (trụ sở tại TPHCM), doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, khách sạn và căn hộ dịch vụ.

Sự ra đi của anh Nhân để lại niềm tiếc nuối sâu sắc đối với gia đình, bạn bè và những người từng gắn bó, làm việc cùng anh.

- Ảnh 1.

Gia đình doanh nhân Liêu Kỳ Nhân đau đớn chia sẻ tin buồn

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, đối tác đã chia sẻ lời chia buồn, bày tỏ sự thương tiếc và gửi lời động viên tới vợ con anh trước mất mát quá lớn.

Trong mắt bạn bè và cộng đồng, anh Liêu Kỳ Nhân được biết đến là người hiền lành, thân thiện, luôn giữ tinh thần lạc quan và tràn đầy năng lượng.

Không chỉ tập trung phát triển doanh nghiệp, anh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là công tác thiện nguyện.

Anh từng vận động học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tham gia nhiều hoạt động kết nối cộng đồng, trong đó có các chương trình của hội đồng hương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa 30-4. Khi đó, anh Nhân điều khiển ô tô chở vợ lưu thông trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận theo hướng Đồng Tháp đi Cần Thơ. Khi đến địa phận phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp, phương tiện dừng tại làn khẩn cấp.

Trong lúc anh vừa xuống xe, bất ngờ bị một xe khách lưu thông cùng chiều va chạm. Cú va chạm mạnh khiến anh Nhân tử vong. Vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Sự ra đi đột ngột của doanh nhân Liêu Kỳ Nhân không chỉ là mất mát lớn đối với gia đình mà còn để lại khoảng trống trong cộng đồng doanh nghiệp và những người từng được anh giúp đỡ.

