Một bước thành sao sau một bộ phim, nam diễn viên vẫn phải đi rửa bát thuê

Mặc dù ngày càng được công chúng biết đến nhiều hơn, nam diễn viên này thừa nhận rằng chỉ diễn xuất thôi là chưa đủ để trang trải chi phí sinh hoạt.

Sau nhiều năm diễn xuất, cuối cùng nam diễn viên Kim Do Geon đã nổi lên với vai phản diện Kim Gwang Su trong bộ phim siêu hot Teach You a Lesson. Mới đây, anh đã xuất hiện trên kênh YouTube 1ma2c và chia sẻ nhiều câu chuyện về cuộc sống cũng như nghề nghiệp.

Khi nhận được những phản hồi tích cực cho vai diễn của mình, Kim Do Geon nói: “Những phản hồi xung quanh tôi đều rất tuyệt vời. Bạn bè tôi liên tục hỏi: 'Trước đây cậu chưa bao giờ diễn như thế này, làm sao mà cậu làm được vậy?'. Thậm chí có người còn nói đùa rằng tôi trông giống một diễn viên kỳ cựu. Tôi cũng nhận được rất nhiều lời bình luận và tin nhắn động viên, và tôi thực sự biết ơn”.

Kim Do Geon thành sao nhờ Teach You a Lesson. Ảnh: Kbizoom

Anh cũng chia sẻ về việc tái ngộ nam diễn viên chính Kim Mu Yeol. Thực ra đây là lần thứ 3 bộ đôi này hợp tác với nhau, trước đó là các phim Juvenile Justice và The Roundup: Punishment. Kim Do Geon nhớ lại: “Khi chúng tôi tái hợp trong Teach You a Lesson, tôi đã biết Kim Mu Yeol tham gia bộ phim, nhưng tôi nghĩ mãi đến sau này anh ấy mới nhận ra tôi cũng góp mặt. Trong buổi đọc kịch bản đầu tiên, tôi chào anh ấy bằng câu ‘Hyung, em đến rồi’, và anh ấy bật cười. Chúng tôi rất ăn ý và thực sự rất thích quay phim cùng nhau".

Đây là lần thứ 3 Kim Mu Yeol và Kim Do Geon hợp tác. Ảnh: Kbizoom

Mặc dù ngày càng được công chúng biết đến nhiều hơn, Kim Do Geon thừa nhận rằng chỉ diễn xuất thôi là chưa đủ để trang trải chi phí sinh hoạt. Đến nay, anh vẫn làm việc trong các nhà hàng: “Tôi nghĩ diễn viên nào không liên tục đóng phim cũng cảm thấy như vậy. Tôi làm thêm ở nhà hàng. Buổi sáng, tôi làm việc tại một nhà hàng Trung Quốc, rửa bát, phục vụ khách và thỉnh thoảng nấu ăn bằng chảo. Buổi tối, tôi làm việc trong bếp của một quán rượu, chuẩn bị các món như mì Ý và bít tết”.

Tháng trước, Kim Do Geon cũng gây chú ý sau khi đăng tải lời xin lỗi hài hước tới người xem trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình. Anh viết: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những người đang xem phim Teach You a Lesson. Các nhân vật phản diện trong tập 1 và 2 cuối cùng đã gặp nhau và thậm chí còn đi uống nước cùng nhau. Trong phim, chúng tôi chỉ gây rắc rối mỗi khi chạm mặt, nhưng ngoài đời thực, chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt. Nhân vật của chúng tôi là những kẻ phản diện, nhưng các diễn viên thủ vai họ thực sự là những người tốt”.

Nam diễn viên vẫn đi làm đầu bếp, rửa bát ở các nhà hàng để kiếm sống. Ảnh: Kbizoom

Kim Do Geon sinh năm 1993, đã để lại ấn tượng khó phai với vai diễn tên bắt nạt học đường Kim Gwang Su trong tập đầu tiên của bộ phim Teach You a Lesson. Mặc dù thời lượng xuất hiện trên màn ảnh của anh khá hạn chế, nhưng khán giả đã hết lời khen ngợi màn đối đầu căng thẳng giữa anh và nhân vật Na Hwa Jin - cảnh sát bảo vệ quyền lợi học sinh do Kim Mu Yeol thủ vai, coi đó là một trong những khoảnh khắc nổi bật nhất của tập phim.

Sau khi ra mắt, Teach You a Lesson đã lọt vào Top 10 bảng xếp hạng của Netflix tại 75 quốc gia, thu hút sự chú ý lớn hơn đến diễn xuất của Kim Do Geon. Trong khi sự nghiệp của Kim Do Geon tiếp tục phát triển, nam diễn viên cho biết anh vẫn cam kết làm việc chăm chỉ cả trên phim trường và trong các nhà bếp nhà hàng để theo đuổi nhiều cơ hội diễn xuất hơn.

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