Một bộ phim bị chê lạm dụng cảnh nóng 18+ rẻ tiền để khỏa lấp nội dung rỗng tuếch

Dù nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ trước khi ra mắt, bộ phim Hàn Quốc Project Y đang đối mặt với một làn sóng chỉ trích dữ dội từ cả khán giả lẫn các nhà chuyên môn. Tâm điểm của sự tranh cãi chính là việc bộ phim lạm dụng quá đà các yếu tố 18+, khiến người xem đặt câu hỏi: Đây là tác phẩm nghệ thuật hay chỉ là một dự án "khoe thân" núp bóng điện ảnh?

Trên các trang đánh giá phim uy tín, giới phê bình điện ảnh đã không ngần ngại dành cho Project Y những điểm số thấp kỷ lục. Nhận định chung cho thấy bộ phim sở hữu một lớp vỏ hào nhoáng, kỹ thuật quay phim hiện đại nhưng bên trong lại là một kịch bản rời rạc, thiếu chiều sâu đến mức đáng báo động.

"Cảnh nóng" vô tội vạ – Chiêu trò câu khách lỗi thời?

Điều khiến các nhà phê bình nhức mắt nhất chính là loạt cảnh quay gây sốc được cài cắm dày đặc xuyên suốt bộ phim. Thay vì dùng để thúc đẩy cốt truyện hay bộc lộ nội tâm nhân vật, những phân đoạn nhạy cảm này bị đánh giá là "vô thưởng vô phạt" và không đủ sức thuyết phục. Nhiều ý kiến cho rằng đạo diễn đang cố tình sử dụng yếu tố 18+ như một loại "gia vị mạnh" để đánh lạc hướng người xem khỏi một nội dung rỗng tuếch và đầy lỗ hổng.

Phong cách làm phim u ám, lạm dụng sự trần trụi của đạo diễn một lần nữa bị đem ra mổ xẻ. Giới phê bình chỉ trích rằng vị đạo diễn này dường như đã cạn kiệt ý tưởng khi tiếp tục lặp lại chính mình với những chiêu trò gây sốc rẻ tiền từ các tác phẩm trước đó, thay vì mang đến một sự đột phá thực sự về ngôn ngữ điện ảnh.

Trách nhiệm của nhà làm phim ở đâu?

Sự thất bại của Project Y không chỉ dừng lại ở mặt đánh giá chuyên môn mà còn làm dấy lên những cuộc tranh luận gay gắt về trách nhiệm của các nhà làm phim và đơn vị đầu tư. Khi một dự án được đổ tiền tỷ vào chỉ để theo đuổi những giá trị gây tranh cãi, thiếu đi tính nghệ thuật cốt lõi, nó tạo ra một tiền lệ xấu cho thị trường điện ảnh.

Không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng trên các diễn đàn: "Chúng tôi cần một câu chuyện hay, không phải một bộ phim chỉ có cảnh nóng và sự u tối một cách khiên cưỡng". Việc lạm dụng mác 18+ để bù đắp cho sự yếu kém của kịch bản đã khiến Project Y đánh mất đi giá trị của một tác phẩm nghệ thuật thực thụ.

Lời cảnh tỉnh cho dòng phim gây sốc

Sự ghẻ lạnh của giới phê bình dành cho Project Y là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy khán giả ngày nay đã đủ tỉnh táo để phân biệt giữa sự táo bạo nghệ thuật và sự dung tục câu khách. Một bộ phim muốn để lại dấu ấn phải bắt nguồn từ một kịch bản chắc tay và thông điệp nhân văn, chứ không thể chỉ dựa vào những thước phim "nhạy cảm" để tồn tại.

Liệu sau thất bại này, các nhà đầu tư có thay đổi chiến lược để hướng tới những giá trị bền vững hơn, hay vẫn tiếp tục đặt cược vào những dự án "ồn ào nhưng rỗng tuếch"? Project Y có lẽ sẽ còn bị réo tên dài dài trong danh sách những tác phẩm gây thất vọng nhất của năm.