Một bên tham chiến mới: Mirage 2000-9 của UAE đã ném bom lãnh thổ Iran

Theo ghi nhận của trang Military Informant, phía Iran không chính thức công bố thông tin này, nhưng sau cuộc đột kích, một vụ tấn công trả đũa đã được tiến hành nhằm vào UAE. Trong khi đó, người Mỹ và Israel phủ nhận mọi liên quan đến vụ bắn phá nhằm vào nhà máy lọc dầu trên đất Iran.

Trước đây đã có những báo cáo cho rằng tiêm kích loại này đã được phát hiện trên lãnh thổ Iran, tuy nhiên đây là lần đầu tiên có thông tin về hoạt động chiến đấu thực tế.

Không quân Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) hiện đang được trang bị 67 chiếc tiêm kích Mirage 2000-9 (biến thể xuất khẩu của Mirage 2000-5 Mk 2).

Trong số đó có 33 chiếc máy bay thuộc diện sản xuất mới được chuyển giao từ năm 2003, bên cạnh số chiến đấu cơ cũ hơn nhưng đã được nâng cấp theo tiêu chuẩn này.

Tiêm kích Mirage 2000-9 của Không quân Các tiểu vương quốc Arab thống nhất.

Những chiếc Mirage 2000-9 của UAE chia sẻ nhiều công nghệ với tiêm kích đa năng thế hệ 4+ Dassault Rafale, được tối ưu hóa cho nhiệm vụ tấn công. Máy bay có khả năng mang theo nhiều loại vũ khí dẫn đường thế hệ mới cùng các cảm biến cực kỳ tiên tiến.

Đáng chú ý nhất là thiết bị ngắm mục tiêu laser Shehab (một phiên bản của Damocles) và pod dẫn đường Nahar gắn ngoài, sẽ bổ sung cho chế độ không đối đất của radar RDY-2. Ngoài ra, máy bay còn có hệ thống đối kháng điện tử IMEWS tiên tiến.

Mặc dù nhiều chiếc vẫn còn mới và đang ở trong tình trạng kỹ thuật tốt, nhưng với mức độ "chịu chơi" của mình, Không quân UAE đã lên kế hoạch thay thế toàn bộ phi đội Mirage 2000-9 bằng tiêm kích Rafale.

Bên cạnh Mirage 2000-9, Không quân Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất còn vận hành 79 tiêm kích F-16 Fighting Falcon do Mỹ sản xuất.

Tuy nhiên, các phi công của nước này chưa bao giờ nổi tiếng về tính chuyên nghiệp hay tinh thần chiến đấu.