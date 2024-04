Một bé gái 11 tuổi ở Hà Nội mất tích sau khi đi xe buýt

Ngày 16/4, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm một bé gái mất tích.

Theo cơ quan công an, ngày 15/4, Công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) nhận thông tin của gia đình cháu Nguyễn Mai Khánh An (11 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng) về việc cháu đi khỏi nhà chưa về.

Cháu Nguyễn Mai Khánh An. Ảnh: Công an Hà Nội.



Thông tin từ gia đình cho biết, cháu An lên xe buýt số 32 tại điểm bắt xe dưới chân tòa nhà 302 Cầu Giấy. An đi đến điểm cuối là bến xe Nhổn rồi đi bộ ngược về Hồ Tùng Mậu.

Khi đi, cháu An mặc áo phông ngắn tay xanh lá, quần dài màu nâu, tóc ngang vai, đeo balo hồng.

Trang phục và balo khi cháu An mất tích. Ảnh: Công an Hà Nội

Ai biết hoặc nhìn thấy cháu ở đâu xin báo cho gia đình (SĐT 0989558546 - 0903260840) hoặc Công an phường Dịch Vọng (SĐT 024 37930694).