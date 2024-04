Một 'báu vật' mọc khắp Việt Nam được các cường quốc tranh nhau săn đón: Từ Mỹ đến Nhật Bản đều ưa chuộng, trăm triệu USD thu về tay

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2024, xuất khẩu nhóm mặt hàng mây, tre, cói, thảm của Việt Nam đạt 74,31 triệu USD, tăng 57,2% so với tháng 2/2024 và tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung, trong 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sản phẩm mây, tre, cói, thảm đạt 201,58 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2023.

Đây là tín hiệu đáng mừng bởi trong tháng 2, nhóm sản phẩm này giảm mạnh do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến giữa năm 2024.

Xét về thị trường, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm, đạt hơn 77,1 triệu USD, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ trọng 38,3%. Riêng tháng 3, xuất khẩu mây, tre, cói và thảm sang Mỹ đã thu về hơn 28 triệu USD, tăng 25,4% so với tháng 3/2023.

Hiện Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) đã đưa ra những thông điệp ngừng tăng lãi suất và tiến tới xem xét giảm lãi suất trong năm 2024. Lạm phát đang hạ nhiệt, việc làm gia tăng, xây dựng và mua bán nhà đất có tín hiệu tích cực. Trong khi đó, vấn đề hàng tồn kho đang dần được khắc phục mở ra nhiều cơ hội cho mây, tre, cói, thảm.

Xếp thứ 2 là thị trường Anh. Tháng 3, nước này nhập khẩu 5,3 triệu USD, tăng 43,1% so với tháng 3/2023. Lũy kế 3 tháng, Việt Nam thu về 14,1 triệu USD nhờ xuất khẩu mặt hàng này sang Anh, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm tỷ trọng 7%.

Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam ở lĩnh vực này khi thu về 12,8 triệu USD trong 3T/2024, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm tỷ trọng 6,3%.

Việt Nam đang là một trong những quốc gia xuất khẩu mây tre đan lớn nhất thế giới cùng với Trung Quốc và Philippines. Trước đó, tính chung cả năm 2023, nhóm hàng này đã thu về cho Việt Nam hơn 733 triệu USD, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2022. Kể từ năm 2021, xuất khẩu mặt hàng này đã lấy lại sự phục hồi và tăng trưởng mạnh từ cuối năm 2023.

Việt Nam nằm trong nhóm xuất khẩu lớn sản phẩm mây, tre, cói, thảm. Các chuyên gia nhận định, khả năng chiếm lĩnh 10 - 15% thị phần thế giới là hoàn toàn khả thi. Khi quy mô thị trường tre toàn cầu dự kiến đạt 82,9 tỷ USD vào năm 2028, mây, tre có thể mang về hàng tỷ USD cho Việt Nam.

Diện tích tre trong nước rất lớn, lên đến 1,5 triệu ha, phân bố ở hầu hết các tỉnh trên cả nước, trong đó có 37/63 tỉnh có diện tích trên 10.000 ha. Tài nguyên tre Việt Nam phong phú và đa dạng với hàng trăm loài, trong đó có một số loài kinh tế cao như luồng, lùng, trúc sào, lồ ô, bương, tầm vông, tre gai. Việt Nam có diện tích tre rất lớn.

Đặc biệt, cả nước có trên 1.000 làng nghề mây tre đan, chiếm 24% tổng số các làng nghề thủ công mỹ nghệ. Trong đó, khu vực phía Bắc và miền Trung tập trung nhiều về các sản phẩm mây tre lá và cói, còn khu vực Tây Nam bộ tập trung nhiều các sản phẩm về bèo tây, lá buông.