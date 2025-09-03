TAND tỉnh Phú Thọ tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thành Long.

Ngày 3/9, TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên án đối với 68 bị cáo trong vụ án mua bán, vận chuyển trái phép hơn 29 bánh heroin.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, khoảng 10h45' ngày 24/4/2024, tại xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý , Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Thụ (SN 1977, trú tại xã Vân Bán, tỉnh Phú Thọ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ là 0,830g heroin. Mở rộng, điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định có 67 đối tượng là đồng phạm với Hoàng Văn Thụ.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, bị cáo Nguyễn Thành Long (SN 1976, trú tại xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ) là kẻ cầm đầu mua bán 29 bánh ma túy Heroine có tổng khối lượng hơn 9,3kg ma túy, 270.000 viên ma túy hồng phiến có tên Methamphetamine, tổng khối lượng hơn 27,7kg và nhiều loại ma túy tổng hợp khác. Đây là chuyên án lớn mà Công an tỉnh Phú Thọ đã bóc tách và bắt gọn cả đường dây.

Sau 20 ngày xét xử, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Thành Long. Tòa cũng tuyên phạt 6 bị cáo án chung thân; 14 bị cáo nhận án tù 20 năm; 13 bị cáo nhận mức án từ trên 10 năm; các bị cáo còn lại nhận bản án dưới 10 năm. Trong 68 bị cáo, có 63 bị cáo nhận án phạt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 5 bị cáo nhận án phạt về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” .

Các bị cáo trong vụ án mua bán, vận chuyển trái phép hơn 29 bánh heroin.

Tại phiên tòa, các bị cáo hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của các bị cáo phù hợp với biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, với vật chứng thu giữ, lời khai người làm chứng, kết quả giám định, biên bản đối chất, đối chiếu sao kê tài khoản tại ngân hàng và giao dịch qua mạng viễn thông... đủ cơ sở khẳng định các bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố .