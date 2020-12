Moskva đối phó ra sao với băng tuyết vào mùa đông lạnh giá?

Giao thông tại Moskva thường gặp nhiều khó khăn khi tuyết rơi dày. Ảnh: Moskva Agency

Ở Moskva (Nga), các phương tiện giao thông công cộng phải chuẩn bị cho mùa Đông tới bắt đầu từ tháng 10 và kéo dài cho đến tháng 4.

Mặc dù tuyết và băng giá thường không xuất hiện vào thời điểm sớm như vậy, nhưng hệ thống tàu điện ngầm, xe buýt và xe điện phải luôn sẵn sàng cho bất kỳ sự thay đổi bất ngờ nào của thời tiết.

Một mùa đông khắc nghiệt thường tới đột ngột chỉ sau một đêm, và ngay sau đó tuyết rơi và bão tuyết có thể làm gián đoạn nghiêm trọng việc đi lại hàng ngày của hàng triệu người dân Moskva. Điều đáng ngạc nhiên là giao thông ở thủ đô của nước Nga chưa bao giờ bị ngừng trệ do điều kiện thời tiết.

Dọn dẹp đường xá là ưu tiên hàng đầu

Tuyến cần được đảm bảo dọn dẹp để xe cộ lưu thông. Ảnh: Moskva Agency

Theo tiêu chuẩn của Nga, Moskva không phải là một thành phố đặc biệt lạnh - nhiệt độ trung bình vào mùa đông chỉ là âm 10 độ C, trong khi sương giá lạnh âm 30 độ C khá hiếm khi xảy ra và không kéo dài.

Nhưng khi hiện tượng này xuất hiện thì Moskva thường có tuyết rơi dày có thể làm gián đoạn giao thông. Vào những ngày như vậy, người dân Moskva được khuyến cáo để xe ở nhà và chuyển sang đi xe buýt và tàu điện ngầm để tránh tắc đường, đặc biệt là khi các vụ tai nạn đường bộ thường tăng trong những ngày này khiến cho tốc độ giao thông bị giảm.

Việc chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng đặc biệt quan trọng bởi sau khi tuyết rơi thì thời tiết trở nên ôn hòa nhưng ngay sau đó rét đậm sẽ xuất hiện, khiến băng đen hình thành trên đường. Điều này sẽ gây nguy hiểm cho cả người đi bộ và phương tiện.

Vào tháng 1/2019, Moskva đã hứng chịu trận tuyết rơi tồi tệ nhất trong gần 70 năm qua. Trên một đường cao tốc ở phía Nam thành phố, khoảng 50 ô tô và xe tải đã bị kẹt trong vài giờ sau khi một vụ tai nạn nhỏ xảy ra. Vào thời điểm đó, khoảng 14.000 công nhân vệ sinh đang làm việc để dọn tuyết trên đường phố, trong khi 32.000 người khác dọn băng tuyết bằng tay.

Theo quy định của thành phố, cứ 10cm tuyết rơi ở Moskva thì phải được dọn sạch tối đa trong 3 ngày, cứ thêm 3cm thì thêm một ngày. Khi trời có tuyết, các đường phố phải được dọn sạch liên tục bằng thiết bị đặc biệt.

Quá trình dọn dẹp bắt đầu ngay sau khi tuyết rơi. Các khu vực được ưu tiên dọn tuyết là lối ra tàu điện ngầm, bến xe buýt và bãi đỗ xe. Ngoài ra, tuyết phải được dọn sạch khỏi các tuyến đường chính trong vòng 24 giờ.

Bất kể bờ tuyết cao đến mức nào, chúng phải được loại bỏ trong vòng hai ngày. Tất cả số tuyết này được xử lý tại các địa điểm tuyết tan đặc biệt — có khoảng 200 trong số này trong thành phố. Hóa chất chống đóng băng cũng được sử dụng ở Moskva và các thành phố phía bắc khác.

Các ga tàu điện ngầm được gia cố

Dọn dẹp tuyết tại ga tàu điện ngầm. Ảnh: Moskva Agency

Thoạt nhìn, có vẻ như các ga tàu điện ngầm sẽ miễn nhiễm với tác động của thời tiết vì nó nằm dưới lòng đất. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tàu điện ngầm là cách di chuyển an toàn và đáng tin cậy nhất để đi tới bất kỳ điểm đến nào trong thành phố. Nhưng điều này không có nghĩa là thời tiết không ảnh hưởng đến hoạt động của nó.



Vào tháng 10, các cửa phụ được lắp đặt tại các sảnh ra vào nhà ga để bảo vệ hành khách khỏi những luồng khí lạnh trực tiếp, trong khi rèm thoát khí ấm được lắp đặt tại các lối vào để duy trì nhiệt độ bên trong. Trong khi đó, hệ thống kiểm soát khí hậu tự vận hành trên các đoàn tàu.

Tại các bậc thang đi lên nhà ga, hệ thống nhiệt được sử dụng để ngăn việc đóng băng. Trong thời gian có tuyết rơi, tuyết ở phần trên mặt đất của ga tàu điện ngầm được dọn dẹp liên tục một cách cẩn thận.

Ngừng các tuyến xe buýt đến bãi biển

Hệ thống giao thông trên mặt đất được kiểm tra kỹ thuật nghiêm ngặt trước khi bắt đầu mùa đông, đặc biệt là với hệ thống sưởi ấm và đệm cửa sổ của các phương tiện. Hệ thống sưởi sẽ tự động bật khi nhiệt độ bên ngoài dưới mức 5 độ C và theo quy định của thành phố, nhiệt độ bên trong xe phải đạt mức ít nhất là 12 độ C trở lên.

Những chiếc xe buýt hiện đại thường có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ tự động. Ở chế độ thông gió, chúng hoạt động ở nhiệt độ từ 15 đến 21 độ C và mức nhiệt này cao hơn ở chế độ làm mát, do đó nhiệt độ bên trong vẫn ở mức ổn định 21 độ C.

Xe buýt và xe điện cũng hoạt động theo một lịch trình khác vào mùa đông khi có nhiều tuyến xe hơn là mùa hè. Điều này không chỉ bởi lý do thời tiết mà còn vì đây là thời gian kết thúc mùa nghỉ lễ. Tại thời điểm này, lượng hành khách trên các tuyến đường đến trường học, đại học tăng lên đáng kể. Các xe buýt chở hành khách đến các bãi biển của Moskva chạy ít thường xuyên hơn hoặc không có cho đến tháng Năm do thời tiết quá lạnh.