Moscow dần thoát khỏi việc phụ thuộc vào máy bay phương Tây?

Sau khi ngành hàng không dân dụng Nga bắt đầu tích cực giới thiệu các phương pháp mới để chống lại những lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt, báo chí biết rằng họ sẽ sớm mở một trung tâm bảo dưỡng mới cho các máy bay sản xuất trong nước.

Công chúng đã được thông báo về điều này bởi Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) - một thành viên của Tập đoàn Công nghệ nhà nước Rostec.

Cơ sở trên sẽ giúp hàng không dân dụng Nga giảm thiểu thiệt hại sau khi bắt đầu bị Boeing và Airbus từ chối cung cấp phụ tùng thay thế, dẫn tới việc phần lớn phi đội phải nằm đất.

Dự kiến vào năm 2026 - 2027, Nga sẽ đưa vào vận hành một trung tâm bảo dưỡng máy bay SuperJet và MS-21 tại sân bay Sheremetyevo - nơi cũng sẽ được sử dụng làm kho chứa linh kiện.

Trung tâm bảo trì này sẽ thực hiện các quy trình sửa chữa và phòng ngừa phức tạp nhất.

Nga mong muốn sẽ đủ khả năng sản xuất và đảm bảo kỹ thuật cho máy bay dân dụng nội địa.

Hiện tại chỉ có 2 trạm bảo dưỡng máy bay ở Liên bang Nga - tại các sân bay Sheremetyevo và Zhukovsky. Đồng thời trong năm 2023, Moskva muốn mở 3 trung tâm bảo trì như vậy ở các khu vực khác và 7 cơ sở nữa vào năm 2030.



Sự xuất hiện của trung tâm bảo trì nằm trong kế hoạch phát triển dịch vụ hậu mãi cho máy bay được Nga sản xuất trong nước.

Lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt đã ngăn cản việc bảo dưỡng máy bay do nước ngoài sản xuất, cũng như mua phụ tùng thay thế nhập khẩu cho máy bay nội địa, khi phi cơ do Nga chế tạo có rất nhiều thành phần nước ngoài.

Do vậy Nga chỉ có một lựa chọn - tạo ra một chu trình phát triển, sản xuất, bán và bảo dưỡng (sửa chữa) máy bay hoàn toàn khép kín. Đương nhiên phi đội của các hãng hàng không Nga cũng nên bao gồm các phi cơ được sản xuất tại chỗ.

Tuy nhiên vẫn chưa có gì đảm bảo bản kế hoạch trên của Nga có thể trở thành hiện thực, nhất là nhìn vào sự chậm trễ của các dự án hàng không gần đây.

Theo Reporter