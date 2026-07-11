Nhân dịp Moo Deng tròn 2 tuổi, Sở thú mở Khao Kheow đã khai trương khu "Làng Hà Mã" mới, hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách ghé Thái Lan.

Hà mã lùn nổi tiếng toàn cầu Moo Deng vừa đón sinh nhật 2 tuổi bằng một "bữa tiệc" đặc biệt tại Sở thú mở Khao Kheow (Thái Lan). Dịp này, sở thú không chỉ miễn phí vé cho trẻ em mà còn giới thiệu khu tham quan mới hứa hẹn trở thành điểm check-in hấp dẫn với du khách trong thời gian tới.

Theo đó, ngày 10/7, hà mã lùn Moo Deng, "ngôi sao" nổi tiếng của Thái Lan, chính thức bước sang tuổi thứ 2. Nhân dịp này, Sở thú mở Khao Kheow đã tổ chức lễ sinh nhật quy mô lớn, miễn phí vé vào cửa cho trẻ em và công bố những con số cho thấy sức hút của Moo Deng đã góp phần giúp doanh thu của sở thú tăng mạnh trong những năm qua.

Giám đốc Sở thú mở Khao Kheow, ông Narongwit Chodchoy cho biết ngày 10/7 đánh dấu sinh nhật lần thứ hai của Moo Deng. Để chào mừng dịp đặc biệt này, sở thú miễn phí vé vào cửa cho trẻ em, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động để du khách cùng gửi lời chúc mừng tới chú hà mã lùn đang được yêu thích trên toàn thế giới.

Nhân sự kiện, sở thú cũng chính thức ra mắt dự án "Làng Hà Mã", khu trưng bày và sinh cảnh mới có diện tích khoảng 16.000 m². Công trình được xây dựng nhằm cải thiện môi trường sống và điều kiện chăm sóc cho các loài hà mã và hà mã lùn, đặc biệt là Moo Deng cùng các thành viên trong gia đình.

Theo ông Narongwit, rất khó xác định chính xác Moo Deng đã mang về bao nhiêu doanh thu, song kết quả kinh doanh của sở thú trong hai năm qua cho thấy sức ảnh hưởng rõ rệt từ hiện tượng này.

Trước khi Moo Deng trở thành hiện tượng mạng, Sở thú mở Khao Kheow đạt doanh thu khoảng 180 triệu baht (khoảng 142 tỷ đồng) trong năm tài khóa 2024. Đến năm tài khóa 2025, khi hình ảnh của Moo Deng lan truyền mạnh mẽ trên toàn cầu, doanh thu tăng lên 319 triệu baht (khoảng 251 tỷ đồng). Trong năm tài khóa 2026, dù vẫn còn ba tháng nữa mới kết thúc, sở thú đã ghi nhận 160 triệu baht (khoảng 126 tỷ đồng) doanh thu.

"Moo Deng và những chú hà mã khác trong gia đình đã trở thành biểu tượng của niềm vui và hạnh phúc đối với rất nhiều người dân Thái Lan", ông Narongwit chia sẻ.

Ông cũng cho biết các sở thú khác thuộc Tổ chức Công viên Động vật Thái Lan hiện cũng đang chăm sóc nhiều cá thể hà mã và hà mã lùn. Những con vật này vẫn thu hút đông đảo du khách và mang lại nhiều niềm vui cho người yêu động vật. Ông khuyến khích người dân sinh sống gần các sở thú trong hệ thống hãy đến tham quan, tìm hiểu và gặp gỡ những "ngôi sao" đặc biệt này.

Nguồn: Khaosod