Mong ước nâng tầm chất lượng sống, người Việt ưu tiên 3 điều này

Với nhiều người, mục tiêu "nâng tầm chất lượng sống" hiện diện ở những lựa chọn mỗi ngày: cách quản lý thời gian, chăm sóc bản thân, lựa chọn để có bữa ăn ngon và xây dựng lối sống lành mạnh cho gia đình. Trong đó 03 từ khóa Tinh hoa, Khỏe mạnh và Tối ưu dần trở thành xu hướng sống, được ghi nhận rõ ràng qua các nghiên cứu thị trường gần đây. Theo các báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen về tình trạng sức khỏe và hạnh phúc toàn cầu năm 2025, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên những giải pháp vừa đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe, phù hợp nhịp sống hiện đại, vừa góp phần nâng cao chất lượng sống một cách lâu dài.

Tinh hoa: Bí quyết nâng tầm cuộc sống từ những lựa chọn kết hợp tinh hoa

Khi tiêu chuẩn sống được nâng cao, người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm những giá trị tốt đơn lẻ mà hướng đến những giải pháp toàn diện. Bởi khi những ưu điểm được hòa quyện đúng cách, lợi ích được nhân lên, tạo thêm giá trị vượt trội. Tư duy kết hợp tinh hoa này hiện diện trong mọi khía cạnh của cuộc sống: Từ cách cân bằng công việc và tận hưởng, đến việc lựa chọn những sản phẩm cao cấp gắn liền với giá trị bền vững.

Gia đình ca sĩ Võ Hạ Trâm là một ví dụ điển hình. Xuất phát từ một gia đình đa văn hoá, cô và chồng luôn tìm cách chia sẻ và kết hợp những giá trị tốt đẹp của cả hai đất nước. Đơn cử như trong chuyện bếp núc, hai vợ chồng học cách kết hợp linh hoạt các yếu tố ẩm thực đặc trưng hai nền văn hoá, tìm kiếm những nguyên liệu nấu ăn tốt hơn cho sức khỏe để nâng tầm mỗi bữa cơm nhà.

Gia đình ca sĩ Võ Hạ Trâm hướng đến sự kết hợp tinh hoa trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Nữ ca sĩ áp dụng triệt để tư duy "kết hợp tinh hoa" ngay trong việc chọn nguyên liệu nấu nướng từ những thành phần tốt nhất. Võ Hạ Trâm bật mí: "Mình vừa phát hiện dầu ăn Neptune Olive Light kết hợp tinh hoa giữa dầu ô-liu Extra Virgin và dầu gạo lứt nguyên chất. Đây là hai loại dầu tốt mà Trâm luôn tin chọn, mỗi loại có một thế mạnh riêng và được kết hợp một cách tinh tế để mang đến giải pháp tiện lợi và tốt cho sức khỏe từ bữa cơm gia đình."

Khỏe mạnh: Nâng cao tiêu chuẩn sống khỏe từ những điều nhỏ nhất

Theo khảo sát người tiêu dùng năm 2025 của PwC, người Việt ngày càng ưu tiên nguồn gốc rõ ràng và giá trị dinh dưỡng để nuôi dưỡng thân - tâm. Đồng điệu với xu hướng ấy, Võ Hạ Trâm cho rằng sống "khỏe mạnh" bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày - nhất là việc chọn nguyên liệu thực phẩm đưa vào cơ thể. Với cô, một chai dầu ăn cũng phải được "nâng chuẩn" để góp phần tạo nền tảng tốt cho sức khỏe cả nhà. Chính vì thế, nữ ca sĩ tin chọn Neptune Olive Light - dầu ăn sở hữu công thức kết hợp độc đáo từ hai loại dầu tốt cho sức khỏe. Theo cô tìm hiểu, dầu ô-liu nằm ở trung tâm của kim tự tháp chế độ ăn Địa Trung Hải, mang vai trò bổ sung nguồn chất béo chính trong chế độ ăn này, nổi bật với hàm lượng chất chống oxy hóa tự nhiên như vitamin E. Trong khi đó, nhờ thành phần axit béo cân bằng và giàu dưỡng chất quý cho tim là gamma-oryzanol và phytosterol, dầu gạo lứt đã được nhiều tổ chức tim mạch các quốc gia cũng như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyến nghị sử dụng trong chế độ ăn lành mạnh.

Võ Hạ Trâm xem Neptune Olive Light là "trợ thủ" giúp cô duy trì chế độ ăn uống lành mạnh cho gia đình.

Tối ưu: Triết lý tối ưu cho cuộc sống hiện đại

Trong nhịp sống hiện đại, giá trị cuộc sống nằm ở việc tối ưu những lựa chọn thực sự quan trọng để nâng tầm sống khỏe. Khi chọn đúng, bạn sẽ nhận về nhiều hơn những gì mình nghĩ.

Để không lạc lối trong "ma trận" chọn lựa, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm cho biết "tối ưu" chính là bí quyết. Chẳng hạn, việc chọn đúng nguyên liệu nấu nướng đóng vai trò như một giải pháp giúp cô nhận về nhiều hơn. Đó là lý do cô chuyển từ việc sử dụng luân phiên nhiều loại dầu theo từng kiểu chế biến sang một lựa chọn duy nhất là dầu ăn Neptune Olive Light. "Nhờ công thức kết hợp độc đáo giữa dầu ô-liu Extra Virgin và dầu gạo lứt nguyên chất, dầu ăn Neptune Olive Light đáp ứng đa dạng các nhu cầu của Trâm và gia đình", ca sĩ Võ Hạ Trâm tiết lộ.

Với Trâm, đó chính là sự tối ưu đúng nghĩa: chọn một giải pháp tinh hoa và được nhiều hơn: không chỉ ăn ngon mà còn an tâm vì tốt cho sức khỏe, không chỉ trộn salad, làm món Âu mà còn chiên xào cực "hợp rơ" với món Á.

Lựa chọn tối ưu giúp người phụ nữ tận hưởng trọn vẹn cảm giác chăm sóc chồng con.

Trong gian bếp gia đình, mỗi nguyên liệu vừa quyết định chất lượng vừa góp phần định hình lối sống. Neptune Olive Light với những ưu điểm đang đồng hành cùng nhiều gia đình để biến việc nấu ăn trở thành một cách nâng tầm sức khỏe tự nhiên và bền vững.

Thông tin đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Calofic

Sản phẩm: Dầu ăn thượng hạng Neptune Olive Light

Nơi sản xuất: Khu vực Cảng Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam