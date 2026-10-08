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Mong chờ gì trên VinFast VF 9 thế hệ mới: Thêm thực dụng, đi xa hơn hay điều gì khác?

Vĩnh Phúc
|

Những hình ảnh chạy thử đầu tiên của VinFast VF 9 thế hệ mới đang làm dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi, từ thiết kế bên ngoài đến công nghệ động cơ.

Mẫu xe SUV đầu bảng VinFast VF 9 thế hệ mới vừa bất ngờ để lộ những hình ảnh chạy thử đầu tiên. Quên đi vẻ ngoài thuôn dài, bệ vệ và đậm chất sang trọng của phiên bản hiện tại, chiếc VF 9 mới lộ diện với một diện mạo hoàn toàn khác biệt. Xe ngắn hơn, vuông vức hơn và mang đậm dáng dấp của một chiếc xe gia đình.

Phải chăng hãng xe Việt đang chấp nhận đánh đổi đi sự quen thuộc để nhường chỗ cho một "toan tính" cực kỳ thực dụng ở không gian bên trong?

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Mẫu xe được cho là VinFast VF 9 thệ hệ mới. Ảnh: ST

Chưa dừng lại ở đó, những rò rỉ về khoang cabin đang dấy lên những cuộc tranh luận. Không ít người tò mò liệu mẫu SUV cỡ E này sẽ mang thiết kế riêng biệt hay vẫn dùng chung với các sản phẩm thuộc phân khúc thấp hơn.

Tuy nhiên, "quân bài tẩy" thực sự của VF 9 thế hệ mới lại không nằm ở thiết kế, mà nằm ở hệ truyền động. Không loại trừ khả năng mẫu xe này sẽ có công nghệ REEV như VF Wild, hứa hẹn sẽ xóa bỏ việc phải đi tìm trạm sạc cũng như đẩy tổng quãng đường di chuyển lên một con số không tưởng.

Tất cả những so sánh chi tiết, phân tích đa chiều về mẫu xe mới của VinFast đều có trong video bên dưới.


- Ảnh 3.
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Tags

vf 9

SUV

REEV

VINFAST

xe điện

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