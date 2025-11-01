Môn võ công kỳ lạ chỉ 3 người luyện được của Kim Dung

Song Thủ Hỗ Bác là tuyệt kỹ do Chu Bá Thông sáng tạo trong thời gian bị giam trên đảo Đào Hoa. Môn võ yêu cầu hai tay thực hiện hai hệ thống võ công khác nhau đồng thời, đối kháng lẫn nhau như hai người đánh nhau. Đặc điểm cốt lõi là linh hoạt, biến hóa , không dựa vào sức mạnh tuyệt đối. Chỉ những người có tâm tính đơn thuần, trong sáng mới luyện thành. Hoàng Dung dù thông minh nhưng không học được vì tâm trí phức tạp. Đây là minh chứng cho triết lý: sáng tạo vượt quy tắc trong võ học Kim Dung.

Hỏi 1: Môn võ công kỳ lạ chỉ 3 người luyện thành trong tiểu thuyết Kim Dung có tên là gì?

Hỏi 2: Ai là người sáng tạo ra Song Thủ Hỗ Bác và trong hoàn cảnh nào?

A Hoàng Dược Sư – khi bị giam trên đảo Đào Hoa B Quách Tĩnh – khi luyện tập với Chu Bá Thông C Chu Bá Thông – khi bị giam trên đảo Đào Hoa D Âu Dương Phong – trong lúc điên loạn