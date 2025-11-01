HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Môn võ công kỳ lạ chỉ 3 người luyện được của Kim Dung

Nguyệt Phạm |

Môn võ công này có tên là gì?

Quizz Môn võ công kỳ lạ chỉ 3 người luyện được trong Kim Dung – 3 câu hỏi có giải thích
Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Môn võ công kỳ lạ chỉ 3 người luyện thành trong tiểu thuyết Kim Dung có tên là gì?

Đáp án đúng là: B. Song Thủ Hỗ Bác

Song Thủ Hỗ Bác là tuyệt kỹ do Chu Bá Thông sáng tạo trong thời gian bị giam trên đảo Đào Hoa. Môn võ yêu cầu hai tay thực hiện hai hệ thống võ công khác nhau đồng thời, đối kháng lẫn nhau như hai người đánh nhau. Đặc điểm cốt lõi là linh hoạt, biến hóa, không dựa vào sức mạnh tuyệt đối. Chỉ những người có tâm tính đơn thuần, trong sáng mới luyện thành. Hoàng Dung dù thông minh nhưng không học được vì tâm trí phức tạp. Đây là minh chứng cho triết lý: sáng tạo vượt quy tắc trong võ học Kim Dung.

Môn võ công kỳ lạ chỉ 3 người luyện được của Kim Dung- Ảnh 1.

Chu Bá Thông ngoại hiệu Lão ngoan đồng. (Ảnh: Sohu)

 

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Ai là người sáng tạo ra Song Thủ Hỗ Bác và trong hoàn cảnh nào?

Đáp án đúng là: C. Chu Bá Thông – khi bị giam trên đảo Đào Hoa

Chu Bá Thông (Lão Ngoan Đồng) bị Hoàng Dược Sư giam giữ 15 năm trên đảo Đào Hoa. Trong sự cô đơn, ông tự chơi đùa bằng cách dùng tay trái đánh tay phải như hai đối thủ. Từ đó, ông phát triển thành hệ thống võ công hoàn chỉnh: Song Thủ Hỗ Bác. Môn võ này không chỉ là kỹ thuật mà còn phản ánh tâm lý tự do, sáng tạo – vượt qua giới hạn bản thân trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Đây là một trong những sáng tạo độc đáo nhất của Kim Dung về nguồn gốc võ công.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Trong số các nhân vật sau, ai không luyện thành Song Thủ Hỗ Bác dù được truyền thụ?

Đáp án đúng là: C. Hoàng Dung

Song Thủ Hỗ Bác chỉ có ba người luyện thành: Chu Bá Thông (người sáng tạo), Quách Tĩnh (nhờ tính thật thà, chất phác), và Tiểu Long Nữ (tâm hồn trong trắng, vô tạp niệm từ nhỏ sống trong Cổ Mộ). Hoàng Dung dù thông minh tuyệt đỉnh, được Chu Bá Thông dạy trực tiếp nhưng không luyện thành vì tâm trí quá phức tạp, mưu mô. Điều này chứng minh: Song Thủ Hỗ Bác không phụ thuộc trí tuệ mà cần tâm tính đơn thuần, không ràng buộc – một triết lý sâu sắc về bản chất con người trong võ học Kim Dung.

