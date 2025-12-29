Món Việt Nam lên đài Hàn Quốc, giá rẻ, bán đầy vỉa hè, du khách nhận xét: "Ngon đến mức ngạc nhiên!"

Ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến các vị khách nước ngoài, đến từ mọi quốc gia hay châu lục khác phải mê mẩn. Đặc biệt phải kể tới những món đặc sản vùng miền, làm từ những nguyên liệu vô cùng đặc trưng, giá rẻ, bình dân, nhưng mang hương vị đặc biệt, gây ấn tượng mạnh khi thưởng thức.

Sau đây là ví dụ như thế - bánh cuốn. Món ăn xuất hiện trong tập đặc biệt của chương trình Hàn Quốc Battle Trip phát trên đài KBS. 2 vị khách trong chương trình phải thừa nhận, họ chưa từng nghe và cũng chưa từng thử. Nhưng sau khi thưởng thức, hương vị bánh cuốn lại gây ấn tượng mạnh, khiến họ phải thốt lên: "Nó ngon đến mức ngạc nhiên!".

2 vị khách trầm trồ khi thưởng thức bánh cuốn Việt Nam (Ảnh KBS World Vietnamese)

Bánh cuốn Việt Nam khiến các du khách xem qua màn hình thích thú (Ảnh KBS World Vietnamese)

2 vị khách cũng nhận xét họ thích mọi thành phần của món ăn, từ phần bỏ bánh mềm, dẻo, thơm, hành phi đi kèm và cả phần chả ăn mỡ, giò lụa ăn cùng. "Tôi thích mùi thơm của bột gạo. Chả ăn kèm cũng có vị ngon rất đặc biệt. Chúng tôi hoàn toàn gục ngã bởi bánh cuốn!"

Bánh cuốn – từ món ăn dân dã đến di sản văn hóa

Trong hệ món bột gạo truyền thống, bánh cuốn được xem là món ăn đòi hỏi kỹ thuật thủ công tinh tế. Bột gạo phải được pha đúng độ, lớp bánh tráng phải đủ mỏng để mềm nhưng không rách, chín vừa để giữ mùi gạo và độ trong. Chính sự “mong manh” ấy khiến bánh cuốn trở thành thước đo tay nghề của người tráng bánh.

Theo Cổng thông tin Du lịch Việt Nam, bánh cuốn là món ăn đặc trưng của miền Bắc, phổ biến trong bữa sáng, được ưa chuộng bởi cảm giác nhẹ bụng, thanh vị và dễ ăn. Trong các biến thể, bánh cuốn Thanh Trì được xem là chuẩn mực cổ điển nhất.

Ảnh Chef Store

Bánh cuốn Thanh Trì đề cao lớp bánh hơn nhân: bánh tráng rất mỏng, xếp lớp, rắc hành phi, ăn kèm chả quế hoặc chả lụa, chấm nước mắm pha vừa tay. Sự tinh tế nằm ở kỹ thuật tráng bánh và cách pha nước chấm, tạo nên “chất Hà Nội” đặc trưng.

Theo Cục Di sản văn hóa và thông tin công bố của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2025, nghề làm bánh cuốn Thanh Trì đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, ghi nhận đây không chỉ là món ăn mà còn là tri thức dân gian và nghề thủ công truyền thống. Việc ghi danh nhấn mạnh yếu tố con người, kỹ năng và không gian nghề – từ nồi tráng, vải tráng đến nhịp sinh hoạt buổi sớm của làng ven kinh kỳ – như những giá trị cần được bảo tồn song hành với sản phẩm.

Bánh cuốn Thanh Trì (Ảnh Ninh Ti To)

Biến thể của bánh cuốn Việt ở nhiều địa phương

Rời khỏi Hà Nội, bánh cuốn không đứng yên trong một công thức cố định mà nhanh chóng thích nghi với từng vùng đất. Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, tại Cao Bằng, bánh cuốn được ăn theo cách rất khác: chan nước hầm xương nóng thay cho nước mắm. Cách ăn này tạo cảm giác ấm bụng, phù hợp khí hậu miền núi, đồng thời biến bánh cuốn từ món ăn nhẹ thành một bữa sáng trọn vẹn.

Ở Lạng Sơn, bánh cuốn được đập trứng gà trực tiếp lên mặt bánh khi đang tráng, trứng chín cùng hơi nước tạo lớp béo mềm phủ bánh. Nhiều bài viết ẩm thực địa phương cho rằng biến thể này phản ánh nhu cầu ăn chắc, giàu năng lượng của cư dân vùng biên. Trong khi đó, tại Phủ Lý (Hà Nam cũ), bánh cuốn thường đi kèm chả nướng, phần được xem là “linh hồn” của món ăn; bánh đóng vai trò nền trung tính để làm nổi bật vị đậm đà của chả, theo các bài giới thiệu trên báo chí du lịch.

Bánh cuốn Cao Bằng, Lạng Sơn ăn cùng nước chan và trứng (Ảnh minh hoạ)

Với Quảng Ninh, bánh cuốn lại giao thoa cùng sản vật biển khi ăn kèm chả mực giã tay – đặc sản trứ danh của Hạ Long. Theo VnExpress, sự kết hợp này cho thấy khả năng “hấp thụ bản sắc địa phương” của bánh cuốn: giữ nguyên cấu trúc bánh gạo nhưng linh hoạt trong đồ ăn kèm, để phù hợp với khẩu vị và nguồn nguyên liệu từng vùng.

Chính cấu trúc “mở” – cốt lõi là bột gạo và kỹ thuật tráng, còn biến số là nhân, nước chấm hay nước chan – giúp bánh cuốn sống lâu trong văn hóa ẩm thực Việt. Bánh cuốn từng được các chuyên trang ẩm thực quốc tế như Traveller (Úc) và TasteAtlas đưa vào danh sách những món ăn, bữa sáng đáng thử, qua đó góp phần quảng bá ẩm thực Việt ra thế giới.

Bánh cuốn Hạ Long với đặc trưng là chả mực (Ảnh minh hoạ)

Từ bếp làng Thanh Trì đến quán nhỏ vùng núi Đông Bắc hay hàng bánh ven vịnh Hạ Long, bánh cuốn không chỉ là một món ăn. Đó là lát cắt của đời sống, của làng nghề và của bản sắc vùng miền – một trải nghiệm ẩm thực đủ tinh tế để đại diện cho Việt Nam trên bản đồ du lịch.



