Món trà xoài non mắm ruốc gây "chao đảo" giới trẻ TP.HCM, không phải ai cũng dám thử

Tầm chiều, quán trà sữa trên đường liên khu 2-5, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP. HCM) trở nên đông đúc, dường như khách đến quán không bao giờ ngớt. Anh Huỳnh Vũ Tiến – chủ quán không lúc nào ngơi tay trong việc pha chế dù có đến 2, 3 người phụ việc.

Quán này thu hút nhất với món trà xoài non mắm ruốc. Món gồm trà xoài và xoài non rắc muối ăn kèm cùng mắm ruốc do quán pha chế. Khi dùng, thực khách có thể vừa uống trà vừa chấm xoài non vào mắm ruốc và thưởng thức để có hương vị hòa quyện. Ly nhỏ có giá là 30 nghìn đồng, ly lớn là 37 nghìn đồng.

Món nước độc lạ không phải ai cũng dám thử

Trà xoài non mắm ruốc nghe tên thì kỳ cục nhưng có hương vị khá độc đáo. Trà thơm, có màu xanh bắt mắt và vị xoài chua nhẹ, ngọt hài hòa. Xoài non luôn được chủ quán ướp đá để giữ được độ giòn. Khi lên món, nhân viên sẽ rắc thêm một chút muối vào những lát xoài và trang trí mắm ruốc ở giữa.

Thực tế, khi cho chút mắm ruốc lên lát xoài, mùi của mắm đều được át bởi hương thơm trà trái cây, vị chua của trà xoài cũng giảm bớt, chỉ còn nổi lên vị ngọt và vị cay cay của mắm ruốc.

Khi tôi hỏi về món nước độc lạ "trà xoài non mắm ruốc", anh Tiến cho biết chính bản thân mình đã sáng tạo ra món này. Anh kể: "Bạn của tôi thích ăn kẹo xoài, tôi thì không thích. Nhưng tôi vẫn tìm tòi để làm ra món nước này. Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy mắm ruốc là gia vị ngon, phù hợp với xoài non nên tôi kết hợp". Vũ Tiến cho biết anh mất 1 tháng để nghiên cứu cho ra món trà xoài mắm ruốc này.

Tuy tên như vậy nhưng thực tế khi dùng món này, người ta không đổ mắm ruốc vào trà và dùng. Anh Tiến cho biết:"Trong quá trình nghiên cứu món này, bản thân tôi cũng đã từng đổ mắm ruốc vào trà nhưng thấy vị rất kỳ cục, dù không biết đó là mắm ruốc thì thấy không ghê". Cách dùng món này đúng điệu chỉ là chấm xoài non với mắm ruốc, sau đó nhấp một ngụm trà là hòa quyện.

Chủ quán cũng chia sẻ, từ lúc ra món này cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều, nhưng chỉ về món trà thôi chứ cóc và xoài non thì khách nào cũng khen.

Món trà xoài non mắm ruốc không phải ai cũng dám thử

Trong quá trình làm mắm ruốc, anh phải luôn tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm như đeo găng tay, khẩu trang. Sau khi làm xong mắm ruốc, lúc vẫn còn hơi ấm thì cho ngay vào lọ đựng để không bị nhiễm khuẩn. Mắm ruốc sau khi chưng để được khá lâu, tầm 1 tháng.

Anh Lê Quang Lâm (30 tuổi), một vị khách biết đến món nước độc đáo này thông qua mạng xã hội chia sẻ: "Khá là ngon, lạ. Mắm ruốc và trà coi vậy mà rất hoà hợp. Mắm ruốc cay, hơi ngọt, đúng vị của người miền Nam. Trà cũng rất thơm."

Doanh số tăng theo cấp số nhân sau chương trình Shark Tank Việt Nam

Công việc chính của anh Tiến là dạy học các khóa pha chế nước, còn buôn bán chỉ là phụ. Quán trà của anh hiện tại do em gái trông nom. Anh Tiến chia sẻ, sau khi lên truyền hình tham gia chương trình Shark Tank, doanh thu của quán tăng đột biến.

Anh Vũ Tiến kể: "Ở đây không thể bán giá cao, như vậy rất khó tiếp cận với khách hàng. Dù vậy, những nguyên liệu của tôi đều là những nguyên liệu chọn lọc - thứ làm nên sự khác biệt giữa trà sữa của mình và những hàng trà sữa khác nên giá cost của một món nước cũng cao. Nghĩa là tôi sẽ lời không nhiều. Nhưng bảo tôi làm một ly trà sữa kèm chất lượng thì tôi không làm được."





Được biết, trà mà quán sử dụng là loại trà Bảo Lộc được anh Tiến đặt nhà máy làm theo công thức độc quyền để có thể có được sự trọn vẹn trong hương vị. Bởi theo anh, thứ làm nên sự đặc biệt của quán là trà sữa đậm vị trà, thay vì vị sữa béo như những quán khác.

Anh cũng chia sẻ, bản thân muốn đem đến một con đường sự nghiệp cho các bạn đang muốn phát triển quán cà phê. Không chỉ học cách làm nước mà họ còn được học cách xây dựng thương hiệu. Tất nhiên, chất lượng món nước vẫn là hàng đầu. "Một học viên ở chỗ tôi, đã mở quán, sau đó chia sẻ, có khách hàng bất ngờ hỏi tại sao nước lại ngon vậy sau khi kết thúc khoá học. Đó là điều tôi rất trân trọng." - anh Tiến kể lại.

Trong tương lai Vũ Tiến vẫn muốn tập trung phát triển thương hiệu của bản thân chứ không có ý định mở rộng hay nhượng quyền.