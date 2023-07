Món thực phẩm thiết yếu bị cấm giữa Thế chiến II

Theo trang tin Firstpost, bánh mì cắt lát đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta ngày nay đến mức thậm chí mọi người còn cảm thấy kỳ lạ khi nghĩ rằng có ai đó từng có ác cảm với nó. Nhưng trong thời chiến, nước Mỹ đã làm chính xác điều đó.

Năm 1943, chính phủ Mỹ đã có một bước đi khá táo bạo khiến cả nước phải sửng sốt: cấm bánh mì cắt lát.

Vâng, mặt hàng thực phẩm phổ biến nhất đã bị loại khỏi kệ hàng của mọi siêu thị. Lý do tại sao?

Đến năm 1933, doanh số bán bánh mì cắt lát đã vượt xa bánh mì không cắt lát tại các tiệm bánh ở Mỹ. Ảnh: Pixabay

Lệnh cấm “không được lòng dân” của Mỹ

Một thợ kim hoàn ở bang Missouri tên là Otto Frederick Rohwedder đã chế tạo ra máy cắt bánh mì cơ khí vào năm 1928.

Những ổ bánh mì cắt sẵn được các tiệm bánh mì trên khắp nước Mỹ quảng bá là “tiến bộ lớn nhất trong ngành làm bánh kể từ khi bánh mì được đóng gói”.

Theo trang Slurrp.com, chính quyền Mỹ đã cấm bán bánh mì cắt lát vào ngày 18/1/1943, thời điểm đang xảy ra Thế chiến II. Động thái này nhằm mục đích cấm các khoản phí phụ trợ vì chi phí bột mì đã tăng lên để ngăn chặn sự tăng giá bánh mì của người tiêu dùng cuối.

Lệnh cấm được thực hiện để tiết kiệm tiền cho hai mặt hàng: thiết bị cắt bánh mì đắt tiền và giấy sáp dùng để gói. Tuy nhiên, động thái này của chính quyền Mỹ không nhận được sự ủng hộ rộng rãi như họ mong đợi. Lệnh cấm được xem ngang bằng với tất cả các hạn chế khác được áp đặt do chiến tranh.

Vì động thái này bị phản ứng dữ dội nên không ai trong chính quyền Mỹ muốn thừa nhận rằng họ là người đưa ra quyết định. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Cơ quan Quản lý Giá đã nói rằng, ý tưởng này là của Bộ Nông nghiệp, nhưng sau đó lại đổ lỗi cho ngành làm bánh. Sau đó, mọi người phát hiện ra rằng, ý tưởng cấm bánh mì cắt lát đến từ Claude R Wickard – người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thực phẩm.

Theo một bài báo trên tờ Harrisburg Telegraph, doanh số bán bánh mì tại Mỹ vào thời điểm đó thực sự đã giảm từ 5 đến 10% do lệnh cấm, điều này thậm chí không mang lại lợi ích cắt giảm chi phí thiết yếu. Mặt khác, việc tiết kiệm giấy sáp là không đáng kể.

Do đó, lệnh cấm đã được dỡ bỏ vào ngày 8/3/1943. Tờ New York Times đã đăng một bài báo với tiêu đề: “Bánh mì cắt lát được bán trở lại; Những ngón tay của các bà nội trợ lại an toàn”.

Theo trang tin Firstpost, trong lịch sử nước Mỹ, hạn chế này vẫn được coi là một sự kiện lố bịch.

Bánh mì cắt lát cũng thúc đẩy sự phổ biến của một công nghệ trước đó, lò nướng bánh điện. Ảnh: Pixabay

Phát minh máy cắt bánh mì

Otto Frederick Rohwedder - người gốc Davenport, Iowa, Mỹ - đã phát minh ra máy cắt bánh mì. Ông đã quyết định chuyển từ cắt trang sức sang cắt bánh mì khi đã sở hữu ba cửa hàng trang sức.

Là một người có tâm hồn sáng tạo, Rohwedder thích cải tiến đồ trang sức và thiết bị chế tạo đồng hồ ngay cả khi đang làm thợ kim hoàn.

Theo tờ The Indian Express, cuối cùng Rohwedder đã tự tin rằng mình có thể sử dụng kiến thức của bản thân để tạo ra một chiếc máy cắt bánh mì, vì vậy ông đã bán các cửa hàng trang sức - nguồn thu nhập chính của mình - để hỗ trợ tài chính cho đam mê này.

Thời điểm Rohwedder khởi nghiệp với máy cắt bánh mì rất thuận lợi khi ngày càng có nhiều người Mỹ mua bánh mì ở tiệm hơn là tự làm ở nhà. Để tạo vẻ tươi ngon, bánh mì sản xuất tại nhà máy có xu hướng mềm hơn bánh mì tự làm, khiến việc cắt lát bánh mì trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, một trận hỏa hoạn đã phá hủy nguyên mẫu và bản vẽ của Rohwedder vào năm 1917, ảnh hưởng nặng nề đến tiến độ công việc của ông, nhưng ông vẫn nỗ lực theo đuổi đam mê chế tạo một thiết bị có thể cắt và gói bánh mì.

Rohwedder lựa chọn kích thước của các lát cắt bánh mì bằng cách trao đổi với một số bà nội trợ, những người này nói với ông rằng độ dày dưới 1 cm sẽ đáp ứng mọi nhu cầu một cách tốt nhất.

Công ty làm bánh Chillicothe của Frank Bench - bạn của Rohwedder - đã sử dụng chiếc máy cải tiến này. Do đó, vào ngày 8/7/1928, tiệm bánh của Bench đã chào bán chiếc bánh mì cắt lát đầu tiên.

Máy cắt bánh mì của Rohwedder được sử dụng trong một xưởng làm bánh mì.

Bánh mì cắt lát rất được ưa chuộng

Theo một trích dẫn từ Kênh Lịch sử (History Channel), bánh mì cắt lát được dân chúng Mỹ chấp nhận khá nhanh chóng vì các lát cắt rất gọn gàng và chính xác; rõ ràng là tốt hơn bất kỳ ai có thể cắt thủ công bằng dao cắt bánh mì.

“Bánh mì cắt lát là tiêu chuẩn của mọi sự đổi mới, quá khứ, hiện tại và tương lai”, Fox News dẫn lời Ed Douglas - một doanh nhân, nhà sử học địa phương và ủy viên hội đồng Chillicothe, Missouri - cho biết.

Một người nội trợ có thể có “cảm giác thích thú tột độ” khi lần đầu tiên nhìn thấy ổ bánh mì cắt lát này với mỗi lát cắt là một bản sao hoàn hảo của những lát cắt bên cạnh, tờ Indian Express trích dẫn từ The Chillicothe Constitution-Tribune.

Trang web Gold Medal Bakery viết, “Rohwedder đã bán bằng sáng chế của mình cho Công ty Micro-Westo tại Iowa - nơi ông quản lý Cơ sở Máy làm bánh Rohwedder. Tại đó, Rohwedder đã giúp bán thiết bị của mình cho ngày càng nhiều tiệm bánh. Ông ấy vẫn ít được biết đến, mặc dù ông có tác động to lớn đến văn hóa Mỹ - ông không trở nên giàu có hay nổi tiếng nhờ phát minh của mình.”

Đến năm 1933, doanh số bán bánh mì cắt lát đã vượt xa bánh mì không cắt lát tại các tiệm bánh ở Mỹ.

Bánh mì cắt lát cũng thúc đẩy sự phổ biến của một công nghệ trước đó, lò nướng bánh điện.

Theo nhà khoa học chính trị Aaron Bobrow-Strain - người đã viết về điều này trong cuốn sách "White Bread: A Social History of the Store-Bought Loaf" (tạm dịch: Bánh mì trắng: Lịch sử xã hội của ổ bánh mì mua ở cửa hàng), thì bánh mì cắt lát đã phát triển thành “một loại lời hứa nhỏ có thể ăn được về một thế giới tốt đẹp hơn” .

Tuy nhiên, theo trang tin Firstpost, thời hoàng kim của bánh mì cắt lát cuối cùng đã kết thúc vì bánh mì trắng, cắt lát công nghiệp hiện nay thường được coi là biểu tượng của carbohydrate xấu. Điều này là do quá trình công nghiệp hóa hoạt động sản xuất bánh mì, làm giảm chất dinh dưỡng của nó.

Mặc dù vậy, giờ ăn của hàng triệu người đã trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn nhờ phát minh của Rohwedder vào năm 1928.