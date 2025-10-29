Tiêu điểm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trao tặng Huân chương Đại Hòa Mugunghwa và bản sao vương miện vàng Cheonmachong – món quà mang tính biểu tượng cao, gắn liền với quyền lực thiêng liêng và thông điệp hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, CNN đưa tin.

Bối cảnh

Món quà được ông Lee trao tặng cho nhà lãnh đạo Mỹ trong cuộc gặp diễn ra tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc hôm 29/10. Hàn Quốc là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ.

Họ nói gì - nghĩ gì?

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói khi nhận huân chương: "Tôi muốn đeo nó ngay lập tức".

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết món quà này mang ý nghĩa "kỷ nguyên mới đánh dấu sự chung sống hòa bình và đồng hành phát triển trên bán đảo Triều Tiên mà Hàn Quốc và Mỹ sẽ cùng nhau vun đắp".

Đáng chú ý

Huân chương Đại Hòa Mugunghwa

Huân chương cao quý nhất của Hàn Quốc. Theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, món quà này nhằm ghi nhận vai trò của ông Trump như một "người kiến tạo hòa bình".

Bản sao vương miện vàng Cheonmachong

Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc cho biết, bản sao tặng ông Trump được dựa trên vương miện vàng cổ đại của Vương quốc Silla, vốn tượng trưng cho "quyền lực thiêng liêng và sự cai trị tuyệt đối" của các vị vua và tầng lớp thống trị. Vương miện vàng của Silla khắc họa hình ảnh một cái cây với các nhánh vươn lên trên, "biểu thị thiên mệnh của nhà vua".

Vương quốc Silla là một trong ba triều đại cổ đại từng cai trị bán đảo Triều Tiên, và các tác phẩm nghệ thuật từ thế kỷ thứ 5 và 6 của vương quốc này được đánh giá là đặc biệt tinh xảo.