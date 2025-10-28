Binh lính Mỹ ở Nhật đồng loạt làm 1 điều khi Tổng thống Trump bước vào tàu sân bay USS George Washington

Hôm nay, 28/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thăm Căn cứ Hải quân Yokosuka ở miền Trung nước Nhật, nơi ông phát biểu trước 6.000 binh sĩ Mỹ trên tàu sân bay USS George Washington trong chặng dừng chân thứ hai của chuyến công du châu Á.

Trên tàu sân bay, không khí háo hức dâng cao khi nhạc chủ đề từ bộ phim "Top Gun" vang lên trong lúc chiếc trực thăng Marine One chở ông Trump hạ cánh. Các quân nhân đã đứng chờ suốt nhiều giờ để chuẩn bị đón nhà lãnh đạo Mỹ.

Ngay khi ông Trump bước vào, hàng loạt chiếc điện thoại di động đã được giơ lên để ghi lại khoảnh khắc Tổng thống Mỹ xuất hiện, cùng tiếng vỗ tay, huýt sáo và reo hò vang dội.

"Người cứng rắn" và "người chiến thắng"

Mở đầu bài phát biểu của mình, ông Trump nói: "Khác với các chính quyền trước, chúng tôi sẽ không duy trì tính đúng đắn chính trị. Các bạn không phiền chứ? Nói đến việc bảo vệ nước Mỹ, chúng ta sẽ không duy trì 'đúng đắn chính trị' nữa. Chúng ta sẽ bảo vệ đất nước bằng mọi cách cần thiết".

Cụm từ “politically correct” (đúng đắn chính trị) thường được dùng để chỉ cách nói năng hoặc hành xử sao cho không xúc phạm, phân biệt hay gây tranh cãi đối với các nhóm xã hội. Ngay từ khi tranh cử nhiệm kỳ đầu, Trump đã phản đối khái niệm này. Ông cho rằng các chuẩn mực chính trị khiến chính phủ và xã hội Mỹ không thể nói thẳng, hành động quyết đoán.

Ông Trump mô tả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth là một "người cứng rắn" khi ông ca ngợi các quân nhân trên tàu sân bay USS George Washington.

"Chúng tôi đến đây chiều nay để tôn vinh sức mạnh, kỹ năng và sự tận tụy của tất cả mọi người trên con tàu này để chúng ta có thể thư giãn", ông Trump nói trên sân khấu, "Bây giờ chúng ta là quốc gia được tôn trọng nhất trên thế giới… là quốc gia 'nóng' nhất ở bất kỳ đâu trên thế giới".

Trước đó, ông Hegseth đã có bài phát biểu trước các binh sĩ tại căn cứ hải quân của Mỹ ở Yokosuka. Trong khung cảnh phía sau là tấm biểu ngữ lớn mang dòng chữ “Hòa bình thông qua sức mạnh” cùng quốc kỳ Mỹ và Nhật Bản, ông Hegseth nhấn mạnh thông điệp “Nước Mỹ trên hết”, đồng thời khẳng định sự cần thiết phải hợp tác với các đồng minh thân cận nhất.

“Chúng ta có những đồng minh như ở Nhật Bản – những đồng minh tuyệt vời – nơi chúng ta có 55.000 binh sĩ Mỹ sát cánh cùng họ”, ông nói, “Nhưng một phần của sức mạnh là đặt nước Mỹ và người dân Mỹ lên hàng đầu”.

Về phần mình, Tổng thống Trump đề cao liên minh Mỹ - Nhật và khẳng định đó là mối quan hệ nổi bật nhất trên toàn thế giới.

"Sinh ra từ tro tàn của một cuộc chiến tranh khủng khiếp, mối quan hệ của chúng ta đã phát triển qua 8 thập kỷ thành tình hữu nghị tuyệt đẹp mà chúng ta có ngày nay. Đó là nền tảng của hòa bình và an ninh ở Thái Bình Dương", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ đã mời tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi lên sân khấu phát biểu, giới thiệu bà là "người chiến thắng" và gọi bà là "người bạn thân thiết".

Phát biểu trước các binh sĩ Mỹ trên USS George Washington, bà Takaichi nhấn mạnh rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang đối mặt với một "môi trường an ninh nghiêm trọng chưa từng có" và rằng Nhật Bản cùng Mỹ sẽ "chung tay để đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực".

Cả hai nước đều đặt mục tiêu tăng cường phô diễn sức mạnh trong khu vực nhằm đối phó với các mối đe dọa.

Nhật Bản là nơi đặt lực lượng quân sự Mỹ lớn nhất ở nước ngoài, bao gồm cả nhóm tác chiến tàu sân bay duy nhất được triển khai tiền phương.