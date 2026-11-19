Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung tiếp tục để lại dấu ấn đẹp trong đời sống âm nhạc khi ra mắt hai sáng tác mới mang đậm chiều sâu cảm xúc: "Lời tri ân" và "Ơn thầy cô mến thương".

Cùng viết về đạo lý tôn sư trọng đạo và tình thầy trò thiêng liêng, hai tác phẩm mang hai sắc thái nghệ thuật khác biệt nhưng hòa quyện, khắc họa trọn vẹn hình ảnh người thầy qua lăng kính của sự trải nghiệm trưởng thành và cả thế giới trong sáng của tuổi học trò.

Xây dựng trên hai mạch cảm xúc độc lập, bộ đôi ca khúc mở ra những không gian tiếp nhận đa chiều cho công chúng yêu nhạc.

Ca khúc "Lời tri ân".

"Lời tri ân" mang âm hưởng trang trọng, sâu lắng của người đã trưởng thành nhìn lại chặng đường đã qua. Tác phẩm do tốp ca nữ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam thể hiện với phần lĩnh xướng đầy cảm xúc của nghệ sĩ Bùi Trang. Ca khúc không chỉ gửi lời tri ân đến thầy cô giáo trên bục giảng mà còn mở rộng biên độ cảm xúc đến đấng sinh thành – "những người thầy đầu tiên", "cô giáo đầu đời" đã dìu dắt mỗi bước chân con người từ thuở tấm bé.

Với "Ơn thầy cô mến thương", tác phẩm đưa người nghe trở về thế giới hồn nhiên, tươi vui của lứa tuổi học trò qua sự thể hiện trong sáng của tốp ca học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục. Viết ở nhịp với giai điệu rộn ràng, ca khúc điểm xuyết những hình ảnh quen thuộc của tuổi học sinh: Niềm vui đến lớp, trang sách mở ra chân trời, nét chữ nắn nót hay phấn trắng vương trên tóc thầy.

Ca khúc "Ơn thầy cô mến thương"

Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung bộc bạch rằng, đối với anh, nghề giáo luôn gắn liền với những hoài niệm nguyên thủy và thiêng liêng nhất trong cuộc đời.

Anh sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống giáo dục lâu năm, nơi người cha kính yêu từng là giáo viên môn Vật lý còn mẹ tận tụy gắn bó với bảng đen phấn trắng qua môn Toán học. Không những thế, người bạn đời đồng hành cùng anh trong cuộc sống cũng là một nhà giáo miệt mài trên bục giảng của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Bên cạnh công việc nghiên cứu kinh tế và hoạt động doanh nghiệp, âm nhạc đối với Nguyễn Thành Trung là nơi cất giấu những tâm tư sâu kín về tình yêu, gia đình, quê hương, đất nước và Hà Nội qua các album để lại dấu ấn trong lòng người yêu nhạc như "Tình yêu đầu tiên", "Nỗi nhớ", "Xa em", "Ký ức Hà Nội" hay trường ca "Đất nước hôm nay" ra mắt đầu năm 2026.

Ca sĩ Bùi Trang đảm nhận phần lĩnh xướng ở cả 2 ca khúc.

Đảm nhận phần lĩnh xướng quan trọng trong ca khúc "Lời tri ân", nghệ sĩ Bùi Trang (Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam) đã thổi hồn vào tác phẩm bằng sự từng trải, trang trọng và niềm xúc động chân thành.

Chia sẻ về cơ duyên và cảm xúc khi thể hiện tác phẩm, nghệ sĩ Bùi Trang tâm sự rằng khi cất lên những giai điệu đầu tiên, chị như thấy lại hình ảnh của chính mình và bao thế hệ học trò bước qua mái trường mến yêu.

Từng câu chữ trong bài hát không chỉ là lời cảm ơn gửi đến các thầy cô giáo trực tiếp truyền đạt tri thức mà còn là sự tri ân sâu sắc gửi đến những người thân trong gia đình - những người đã dạy ta bài học đầu đời về tình yêu thương và lẽ sống.