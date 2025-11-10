Môn nội công mạnh nhất của Kim Dung: Có thể giúp một người không võ công trở thành lợi hại nhất

Đáp án đúng là: B. Cửu Dương Thần Công – tuyệt học trong Kinh Lăng Già
Cửu Dương Thần Công được ghi chép trong Bộ Kinh Lăng Già, do Giác Viễn vô tình lĩnh hội qua tụng kinh. Từ nhà sư vô danh, ông trở thành người mạnh nhất Thiếu Lâm, đánh bại Côn Luân Tam Thánh. Trương Vô Kỵ từ kẻ trúng Huyền Minh thần chưởng sắp chết, học được môn này trong thung lũng, lập tức giải độc, sở hữu nội công vượt Trương Tam Phong 100 năm tu luyện – chứng minh khả năng biến đổi đột phá từ con số 0.
Đáp án đúng là: A. Tu luyện Càn Khôn Đại Na Di đến tầng 7
Trên Quang Minh Đỉnh, Trương Vô Kỵ nhờ nền tảng Cửu Dương Thần Công bùng nổ, luyện thành 7 tầng Càn Khôn Đại Na Di chỉ trong vài canh giờ – điều mà các giáo chủ Minh Giáo tài ba cả đời không vượt quá tầng 4. Nội công này giúp chàng một mình đại chiến lục đại môn phái, cứu Minh Giáo, hóa giải thù hận võ lâm, khẳng định sức mạnh tuyệt đối của Cửu Dương trong việc thúc đẩy lĩnh hội võ học cao cấp.
Đáp án đúng là: D. Quách Tương và Trương Tam Phong
Trước khi viên tịch, Giác Viễn truyền 3–4 thành Cửu Dương Thần Công cho Quách Tương và Trương Tam Phong. Quách Tương sáng lập phái Nga Mi, Trương Tam Phong kiến tạo phái Võ Đang – hai môn phái lừng lẫy muôn đời. Dù chỉ nhận một phần, nội công này kết hợp thiên tài cá nhân đã tạo nên hệ thống võ học hoàn chỉnh, chứng tỏ sức mạnh nền tảng và khả năng phát triển lâu dài của Cửu Dương.