Môn nội công mạnh nhất của Kim Dung: Có thể giúp một người không võ công trở thành lợi hại nhất

Cửu Dương Thần Công được ghi chép trong Bộ Kinh Lăng Già, do Giác Viễn vô tình lĩnh hội qua tụng kinh. Từ nhà sư vô danh, ông trở thành người mạnh nhất Thiếu Lâm, đánh bại Côn Luân Tam Thánh. Trương Vô Kỵ từ kẻ trúng Huyền Minh thần chưởng sắp chết, học được môn này trong thung lũng, lập tức giải độc, sở hữu nội công vượt Trương Tam Phong 100 năm tu luyện – chứng minh khả năng biến đổi đột phá từ con số 0.

Hỏi 1: Môn nội công nào trong vũ trụ Kim Dung có khả năng biến người không võ công thành cao thủ đỉnh cao chỉ trong thời gian ngắn?

Trên Quang Minh Đỉnh, Trương Vô Kỵ nhờ nền tảng Cửu Dương Thần Công bùng nổ, luyện thành 7 tầng Càn Khôn Đại Na Di chỉ trong vài canh giờ – điều mà các giáo chủ Minh Giáo tài ba cả đời không vượt quá tầng 4. Nội công này giúp chàng một mình đại chiến lục đại môn phái, cứu Minh Giáo, hóa giải thù hận võ lâm, khẳng định sức mạnh tuyệt đối của Cửu Dương trong việc thúc đẩy lĩnh hội võ học cao cấp.

Hỏi 2: Nhờ Cửu Dương Thần Công, Trương Vô Kỵ đạt được thành tựu võ học nào trong vài canh giờ?

Hỏi 3: Cửu Dương Thần Công được truyền lại cho hai nhân vật nào, dẫn đến sự ra đời của hai đại phái?

A Hoàng Dung và Chu Bá Thông B Tiểu Long Nữ và Dương Quá C Hư Trúc và Đoàn Dự D Quách Tương và Trương Tam Phong