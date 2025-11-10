HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Môn nội công mạnh nhất của Kim Dung: Có thể giúp một người không võ công trở thành lợi hại nhất

Nguyệt Phạm |

Đó là môn nội công nào?

Quizz Môn nội công mạnh nhất của Kim Dung: Có thể giúp một người không võ công trở thành lợi hại nhất – 3 câu hỏi có giải thích
Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Môn nội công nào trong vũ trụ Kim Dung có khả năng biến người không võ công thành cao thủ đỉnh cao chỉ trong thời gian ngắn?

Đáp án đúng là: B. Cửu Dương Thần Công – tuyệt học trong Kinh Lăng Già

Cửu Dương Thần Công được ghi chép trong Bộ Kinh Lăng Già, do Giác Viễn vô tình lĩnh hội qua tụng kinh. Từ nhà sư vô danh, ông trở thành người mạnh nhất Thiếu Lâm, đánh bại Côn Luân Tam Thánh. Trương Vô Kỵ từ kẻ trúng Huyền Minh thần chưởng sắp chết, học được môn này trong thung lũng, lập tức giải độc, sở hữu nội công vượt Trương Tam Phong 100 năm tu luyện – chứng minh khả năng biến đổi đột phá từ con số 0.

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Nhờ Cửu Dương Thần Công, Trương Vô Kỵ đạt được thành tựu võ học nào trong vài canh giờ?

Đáp án đúng là: A. Tu luyện Càn Khôn Đại Na Di đến tầng 7

Trên Quang Minh Đỉnh, Trương Vô Kỵ nhờ nền tảng Cửu Dương Thần Công bùng nổ, luyện thành 7 tầng Càn Khôn Đại Na Di chỉ trong vài canh giờ – điều mà các giáo chủ Minh Giáo tài ba cả đời không vượt quá tầng 4. Nội công này giúp chàng một mình đại chiến lục đại môn phái, cứu Minh Giáo, hóa giải thù hận võ lâm, khẳng định sức mạnh tuyệt đối của Cửu Dương trong việc thúc đẩy lĩnh hội võ học cao cấp.

Môn nội công mạnh nhất của Kim Dung: Có thể giúp một người không võ công trở thành lợi hại nhất- Ảnh 1.

Trương Vô Kỵ. (Ảnh: Sohu)

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Cửu Dương Thần Công được truyền lại cho hai nhân vật nào, dẫn đến sự ra đời của hai đại phái?

Đáp án đúng là: D. Quách Tương và Trương Tam Phong

Trước khi viên tịch, Giác Viễn truyền 3–4 thành Cửu Dương Thần Công cho Quách Tương và Trương Tam Phong. Quách Tương sáng lập phái Nga Mi, Trương Tam Phong kiến tạo phái Võ Đang – hai môn phái lừng lẫy muôn đời. Dù chỉ nhận một phần, nội công này kết hợp thiên tài cá nhân đã tạo nên hệ thống võ học hoàn chỉnh, chứng tỏ sức mạnh nền tảng và khả năng phát triển lâu dài của Cửu Dương.

KHÁM PHÁ QUIZ KHÁC
Tags

Tin ngắn

báo mới

Ỷ thiên đồ long ký

Trương Tam Phong

Trương Vô Kỵ

Cửu dương thần công

Quách Tương

Quizz Soha

Càn khôn đại na di

môn nội công

Kinh Lăng Già

Giác Viễn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại