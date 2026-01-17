Món bình dân Việt lên đài Hàn Quốc: Giá rẻ, bán vỉa hè, du khách nhận xét "Tôi chưa bao giờ được ăn nó"

Ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến các vị khách nước ngoài, đến từ mọi quốc gia hay châu lục khác phải mê mẩn. Đặc biệt phải kể tới những món tuy chỉ là món bình dân, giá rẻ nhưng mang hương vị đặc trưng.

Sau đây chính là ví dụ như thế - món bắp xào. Món ăn xuất hiện trong tập đặc biệt của chương trình Hàn Quốc Battle Trip phát trên đài KBS. 2 vị khách trong chương trình phải thừa nhận họ chưa từng ăn món này, nhưng khi thử, hương vị của món ăn hoàn toàn chinh phục họ.

1 trong 2 vị khách không ngần ngại dơ ngay ngón tay cái - biểu thị cho nút yêu thích với món ăn. "Ôi nó ngon thật, tôi chưa bao giờ được ăn nó. Vị mằn mặn ăn với bia thì quá hoàn hảo!", người còn lại nói thêm.

Món ăn khiến thực khách hàn dơ ngay ngón tay "like"





Bắp xào - Món đường phố đơn giản nhưng được nhiều người yêu thích

Bắp xào là món ăn đường phố quen thuộc đến mức nhiều người không còn nghĩ tới việc gọi tên nó như một “đặc sản”. Thế nhưng, giữa vô vàn món ăn vặt giá rẻ của Việt Nam, bắp xào vẫn âm thầm giữ một vị trí rất riêng: giản dị, dễ ăn, gắn với ký ức học trò và phản ánh rõ nét thói quen ẩm thực đô thị của người Việt.

Không cầu kỳ nguyên liệu hay kỹ thuật, bắp xào thường được làm từ bắp nếp luộc chín, tách hạt rồi xào nhanh tay với mỡ hành, bơ, hành phi, nêm chút muối – đường cho dậy vị. Ở nhiều nơi, người bán thêm tôm khô, ruốc, trứng cút để tăng độ hấp dẫn. Món ăn nóng hổi, thơm béo, có vị ngọt tự nhiên của bắp nên rất dễ ăn, kể cả với trẻ nhỏ hay người lớn tuổi.

Ảnh Youtube

Điều khiến bắp xào tồn tại bền bỉ là cảm giác “vừa đủ”: không quá no như một bữa chính, nhưng cũng không chỉ để ăn cho vui. Một cốc bắp xào giá phổ biến từ 10.000 – 20.000 đồng, phù hợp túi tiền học sinh, sinh viên và người lao động. Trong bối cảnh giá đồ ăn vặt ngày càng tăng, đây vẫn là một trong những món hiếm hoi giữ được mức giá “dễ chịu” suốt nhiều năm.

So với khoai tây chiên, bắp xào ít dầu mỡ hơn nếu được chế biến vừa tay, không tạo cảm giác ngấy nhanh. Khoai chiên hấp dẫn nhờ độ giòn và vị mặn béo rõ rệt, nhưng lại dễ khiến người ăn “quá tay”. Trong khi đó, bắp xào mềm, ngọt, ăn chậm rãi hơn và phù hợp với nhiều độ tuổi.

Đặt cạnh bánh tráng trộn, bắp xào lại càng cho thấy cá tính riêng. Bánh tráng trộn nổi bật bởi vị chua – cay – mặn – béo, nhiều topping và gia vị mạnh, rất hợp với giới trẻ thích cảm giác kích thích. Ngược lại, bắp xào không cần quá nhiều gia vị, vẫn đủ ngon nhờ hương vị tự nhiên của bắp và mỡ hành. Những điều này giúp bắp xào trở thành món ăn vặt dễ chiều lòng số đông, dù không tạo hiệu ứng “ăn là ghiền” như bánh tráng trộn.

Ảnh Mạnh Thắng

Ở góc độ đời sống, bắp xào còn gắn liền với hình ảnh quen thuộc của phố xá Việt Nam: chiếc chảo nhỏ đặt bên lề đường, mùi bơ hành lan tỏa mỗi chiều tan học, vài chiếc ghế nhựa thấp và những cốc bắp nóng ăn vội. Với nhiều người, đó là ký ức khó thay thế, thứ cảm xúc mà không phải món ăn vặt nào cũng mang lại.

Khi bắp xào bước ra thế giới: Không gọi tên, nhưng vẫn được nhớ tới

Khác với phở hay bánh mì – những món đã có “tên tuổi” rõ ràng trên bản đồ ẩm thực quốc tế – bắp xào hiếm khi được gọi đích danh trên báo chí nước ngoài. Thay vào đó, món ăn này thường xuất hiện dưới dạng mô tả trong các bài viết về ẩm thực đường phố Việt Nam.

Trong nhiều phóng sự và bài trải nghiệm của các kênh như CNN Travel, BBC Travel hay The Guardian, hình ảnh những cốc bắp nóng trộn bơ, hành, tôm khô được nhắc tới như một chi tiết đời sống quen thuộc của Hà Nội, TP.HCM. Các tác giả mô tả đây là món ăn vặt rẻ tiền, dễ mua, thường bán trước cổng trường hoặc chợ đêm, mang lại cảm giác gần gũi và “rất địa phương”.

Hình ảnh xe bắp xào Việt trên báo chí quốc tế khi nhắc tới nét ẩm thực đường phố Việt

Trên các diễn đàn du lịch và blog cá nhân của du khách nước ngoài, bắp xào thường được khen là “simple but comforting” – đơn giản nhưng dễ gây thiện cảm. Nhiều thực khách cho rằng món ăn này không gây sốc vị giác, nhưng lại giúp họ hiểu hơn nhịp sống đô thị Việt Nam: ăn nhanh, gọn, đứng bên lề đường và trò chuyện trong lúc chờ bắp nóng.

Việc bắp xào không được gọi tên riêng trên truyền thông quốc tế cũng phản ánh đúng bản chất của món ăn. Đây không phải món cầu kỳ hay độc bản về nguyên liệu, mà là một biến thể địa phương của ngô xào – thứ nhiều quốc gia cũng có. Tuy nhiên, chính cách người Việt ăn bắp xào, bán bắp xào và gắn nó với không gian vỉa hè mới là điều khiến món ăn này trở nên đáng nhớ trong mắt du khách.